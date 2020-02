Interviewé par Aristide Mobebissi de » Brazza Paris Infos « , Alexis Richard Miayoukou, ancien Conseiller du Premier Ministre Milongo, Conseiller Supérieur de République (parlement de transition de 1991), réaffirme les axes stratégiques du volet « Justice Transitionnelle » du Projet « l’Impératif d’une transition politique réparatrice sans Sassou et son système: poursuites pénales contre les crimes humains et économiques, réparations pour les victimes, réformes des forces de sécurité…Il invite les congolais, cadres civils et militaires qui hésitent à vaincre « la peur des lendemains » et à partager une idéologie de la libération fondée sur un changement qualitatif maîtrisé pour une nation réconciliée.

