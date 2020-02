US CONGRESS EXAMINE UNE PROPOSITION DE LOI SUR LA CRÉATION D’UNE COUR INTERNATIONALE ANTI-CORRUPTION POUR SÉVIR CONTRE LES KLEPTOCRATES AFRICAINS

congrewoman Jackie Speier

Congresman Jim McGovernn

Une Cour Internationale Anti-Corruption : bientôt la fin de l’impunité pour les Nguesso et les Kleptocrates africains & Co

Deux Représentants, la Députée Jackie Speier et le Député Jim Mc Govern viennent de déposer un projet de loi de création de la Cour Internationale Anti-Corruption (IACC). Elle sera installée sûrement à Washington.

La résolution qui a été rendue publique est puissante et répondrait à l’incroyable dérive criminelle que l’on connait dans beaucoup de pays, même développés. Une Cour Internationale Anti-Corruption installée aux Etats-Unis renforcerait la capacité non-négligeable d’un Department Of Justice ou de la SEC (Securities Exchange Commission).

Les kleptocrates, notamment africains, qui bénéficient de la complaisance des anciennes puissances coloniales et de leurs représentants à l’Union Européenne auront du souci à se faire si, comme nous pouvons l’espérer, ce projet va à son terme. Présenté par des députés démocrates, majoritaires au Congrès, cette résolution pourrait être également soutenue par les Républicains car une Cour Internationale Anti-Corruption située à Washington conforterait grandement la prédominance américaine dans cette lutte ; comme nous venons de le voir avec la récente méga-amende contre AIRBUS.

Jusqu’à maintenant Bruxelles, Paris et Londres ne se sont pas bousculés pour poursuivre la gangrène de la corruption de nos pseudo-Etats africains ; 10 ans que les Biens Mal Acquis (BMA), à Paris, accumulent les preuves contre les « fils de » et il a été impossible de les jeter en prison… Rome ou Milan ne font pas mieux avec les cadres du pétrolier ENI et leurs apparentés à qui l’on a retrouvé des centaines de millions de dollars dans les paradis fiscaux…

Les tyrans, les parvenus et les brigands, ont été couvés, embrassés, protégés jusqu’à ce 11 février 2020, date de dépôt de la proposition démocrate. L’idée est lancée et il ne fait aucun doute que les USA auront l’arme idéale pour faire le ménage, au moins, en Afrique.

Avec tous nos espoirs et tous nos encouragements !

Mingwa BIANGO

Diffusé le 18 février 2020, par www.congo-liberty.com

TRADUCTION FRANÇAISE DE CONGO-LIBERTY