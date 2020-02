Quelles forces armées pour le Congo-Brazzaville après la dictature?﻿

Le chef d’Etat-major décorant les miliciens de Sassou tués dans le Pool

Comment restaurer une armée républicaine après le règne de la compromission

Depuis l’accession du commandant Marien Ngouabi à la tête de l’État congolais, l’armée à toujours été omniprésente dans la vie sociale, politique et économique du pays. Pour réussir la restauration de la république, telle que amorcée par la séquence de la transition des années 1990-1992, il va être indispensable de réfléchir en amont sur la question de l’Armée dans la société congolaise.

Si le but ultime est de repenser complètement sa place au sein des institutions civiles démocratiques, son rôle et son incidence dans la maîtrise du train de vie de l’État et la réelle capacité de dégager des marges de manœuvre afin de financer les services publics indispensables au bien-être des populations ainsi que les projets structurants pour l’équipement du pays, le traitement de ce sujet doit se faire avec un soin particulier.

D’abord parce que les métiers d’armes conduisent les pouvoirs publics à confier à des citoyens des instruments de la mort. Ce qui est une spécificité remarquable vis -à-vis de la sécurité collective car il n’est pas exclue que pour la défense de leurs intérêts corporatistes, certains peuvent être tentés de s’en servir contre les civils ou la République.

Ensuite parce qu’au regard du marché de l’emploi et du taux de chômage élevé (estimé à 11,3% en 2018 par la FMI), de nombreux Congolais ont de bonne foi intégré les rangs de l’Armée ou la police dans le but louable d’acquérir des revenus pour leur survie et celle de leur famille. Et il reste permis de croire que nombreux vivent leur serment de servir avec honneur et fidélité la République avec sincérité malgré tout.

Il convient donc de distinguer le traitement à court terme, qui consisterait à réorienter, reconfigurer progressivement l’Armée dans la période transitionnelle, du traitement à moyen et long terme qui devrait réduire voire neutraliser l’influence de l’armée dans la vie politique, sociale et économique et la soumettre aux autorités civiles.

1- Éviter toute frustration de l’institution et l’associer à la restauration de la République.

Depuis l’indépendance du Congo, l’Armée n’a jamais été mobilisée pour la défense d’une partie du territoire nationale contre une force étrangère ni pour préserver un attribut essentiel de la République. Elle a plutôt, en tant que force publique de défense, été associée à des opérations de maintien de la paix dans des théâtres situés hors du territoire (Tchad-année 1980-, Centrafrique-années 2000-…et une implication un peu moins orthodoxe en Angola-années 1970). A l’intérieur du pays, elle a été utilisée pour protéger le pouvoir, particulièrement le président de la République contre l’opposition politique et les populations de son propre pays. C’est presque donc à l’opposé même de la mission de défense nationale qu’elle a fonctionné ; c’est cette orientation qu’il s’agit de corriger véritablement dans un premier temps.

L’armée doit être à tout pris associée à la réalisation de la Transition reconstructrice pour ne pas constituer une menace à la paix. Pour ce faire, comme pour tous les corps de la fonction publique, il faut soigneusement distinguer les concepteurs et ordonnateurs des forfaits qui ont caractérisé la vie nationale de ceux qui ont subit le commandement inique et les humiliations d’une force publique instrumentalisée par un pouvoir illégitime et clanique.

Il s’agit de donner aux militaires républicains l’occasion de vivre leur engagement conformément aux règles de leur métiers respectifs. Cette démarche doit être encouragée à l’intérieur même de l’Armée et ne surtout pas venir de l’extérieur ; les militaires doivent prendre part à la réflexion qui permettrait une valorisation sociale plus enviable pour tourner le dos à son passé peu reluisant.

2- Encourager l’expression des compétences techniques au profit de la société entière.

L’Armée regorge en son sein de multiples métiers ( chauffeurs poids lourd, mécaniciens, plombiers, électriciens, maçons…) qui peuvent être mobilisés pour la reconstruction des équipements publics. Cet exercice peut représenter une véritable occasion de relancer l’idée même du service rendu à la Nation par un personnel qui a longtemps symboliser la menace du vouloir vivre ensemble tant il a été instrumentalisé dans le crime d’État. Au regard des besoins énorme en équipements (entretien et construction du réseau routier, par exemple), le génie civile devrait constituer une branche significative de l’armée au lieu d’acquérir du matériel de combat qui ne semble pas bien justifié eu égard à l’histoire même de l’armée congolaise.

Par conséquent on devrait favoriser les effectifs opérationnels à la place des fonctions supérieures ; avec environ 15 mille hommes, les 48 généraux sont excessivement nombreux eu égard à la population totale du Congo-Brazzaville estimée à un peu plus de 5 millions en 2019.

Toutefois, il faut bien être conscient que ces orientations auront une incidence réelle sur la nature et le contenu des rapports de l’État congolais avec ses fournitures habituels en matériel militaires. Il convient donc d’anticiper les réactions qui peuvent s’opposer à ces évolutions pour défendre des intérêts bien compris d’industriels de tout genre. C’est ici un des points névralgiques de la françafrique même si d’autres États comme la Russie ou Israël peuvent se sentir lésés.

3- L’armée doit progressivement être replacée sous le contrôle du pouvoir civil dans un régime démocratique.

La position de centralité que l’armée a acquise grâce aux faveurs d’un régime partisan doit être déconstruite progressivement pour reprendre sa place d’instrument de la défense nationale non d’un pouvoir exécutif quelconque. De ce fait elle devra participer aux efforts de maîtrise des dépenses publiques en vue de permettre une gestion rationnelle des ressources disponibles. Il s’agit de se départir des dépenses militaires inconsidérées au regard des besoins fondamentaux de santé et d’éducation des populations qui ne sont pas financés.

Le rôle normal des forces armées est fondamentalement de défendre le territoire national, l’ensemble des populations et des institutions de la République. Elles n’ont en aucune façon à définir les orientations politiques ou économiques du Congo ; au contraire, elles doivent être à la disposition des autorités issues des choix démocratiques de l’ensemble des populations congolaises.

Pour cela, il conviendra de réduire de façon très significative le nombre d’officiers supérieurs (colonels, généraux) qui constituent un pouvoir concurrentiel non démocratique par rapport aux institutions légitimes issues des suffrages. Cette démarche vise par la même occasion la réduction du poids de la masse salariale généré par cette pléthore d’officiers (les colonels sont payés environ 520 mille FCFA, les généraux émargent à 3 millions FCFA par mois, avec un pic à 5,6 millions pour le chef d’état-major) .

Par Yvon Mounguisa-Nkwansi



TABLE RONDE SUR LA REFORME DE L’ARMÉE AU CONGO-BRAZZAVILLE – 15 FÉVRIER 2020.

Hilaire BAKALA est un homme de Gauche. Co-organisateur de cette rencontre citoyenne, il appelle à la Refonte totale de l’Armée tribale du tyran Sassou-NGuesso qui est budgétivore et criminogène. Il faut supprimer l’institution militaire et renforcer les Forces intérieures Police, Gendarmerie et Douanes

TRANSITION POLITIQUE EXCLUANT SASSOU-NGUESSO.TABLE RONDE SUR LA REFORME DE L’ARMÉE AU CONGO-BRAZZAVILLE – 15 FÉVRIER 2020.Hilaire BAKALA est un homme de Gauche. Co-organisateur de cette rencontre citoyenne, il appelle à la Refonte totale de l'Armée tribale du tyran Sassou-NGuesso qui est budgétivore et criminogène. Il faut supprimer l'institution militaire et renforcer les Forces intérieures Police, Gendarmerie et Douanes Posted by Mingwa Biango on Wednesday, February 19, 2020

Diffusé le 20 février 202, par www.congo-liberty.com