SYNTHÈSE DE LA TABLE RONDE SUR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU CONGO – 15 FÉVRIER 2020 : Intervention de Mouanda-Moussoki , Wilfrid Dandou , Médard Kélé, Fernand Loubelo, Antoine Kihoulou, Alexis Miayoukou

Dans le cadre du Projet sur une Transition Politique excluant Sassou-NGuesso, la diaspora congolaise résidant en France a organisé une journée supplémentaire sur la Justice Transitionnelle. Dans cette vidéo, vous suivrez la synthèse faite par les Co-organisateurs Prosper Mouanda-Moussoki , Wilfrid Dandou et Alexis Miayoukou. D’autres part, l’avocat Kélé , et les activistes politiques Eugene-Fernand Loubelo et Antoine-Page Kihoulou sont également intervenus sur la question…



Share on: WhatsApp