Les multinationales françaises sont complices des crimes du tyran congolais Sassou-NGuesso. Par Josephine BANTSIMBA

Peuple Congolais

Les multinationales de la France et leur gouvernement, considèrent que les Congolais sont la chair à canon. Ils soutiennent le dictateur sassou pour leurs intérêts, en matières premières au détriment de notre peuple qui croupit dans la misère.

Peuple européen, pensez-vous que les droits de l’homme ne sont valables que pour le continent Européen ? Considérez-vous aussi le peuple Africain comme des animaux, qu’un dictateur peut tuer en masse sans être inquiété ? Alors, pourquoi vos multinationales et votre gouvernement, soutienent ce dictateur qui maltraite, oppresse, pille le trésor public, viole les droits humains pour organiser des crimes de sang, jusqu’au génocide ?

Nous appelons à ces multinationales: Total, Eni & Bolloré de prendre en considération des personnes qui tombent sous les balles de ce tyran, que vous avez installé au pouvoir en 1997 par des armes. Depuis 40 ans, notre pays le Congo BZV est transformé en mouroir à ciel ouvert. Vous installez un dictateur au pouvoir et après, vous fermez les yeux de toutes ses exactions contre un peuple. Tous les hold-up électoraux, vous les avez tous cautionné, sans tenir compte de ce peuple qui agonise, à cause des crimes économiques et de sang.

Nous sommes tristes de votre comportement d’agents nuisibles contre notre peuple, qui ne demande qu’à vivre comme vous ? En même temps, vous autorisez à ces dictateurs d’acheter des armes, en sachant que ceux-ci vont s’en servir contre le peuple mais vous vous en foutez royalement.

Nous vous demandons de retirer, votre imposteur que vous nous avez installé au pouvoir, avant que le peuple lui même s’en charge.

Vive le peuple Congolais

Vive la RÉPUBLIQUE

La « VOIX des SANS VOIX »

Par Josephine BANTSIMBA

MACRON INTERPELLE PAR UN CAMEROUNAIS AU SALON DE L’AGRICULTURE SUR LA DICTATEUR AU CAMEROUN ET EN AFRIQUE

🇨🇲 MACRON INTERPELLE PAR UN CAMEROUNAIS. SALON DE L AGRICULTURE CE JOUR🇨🇲👆UN MACRON FLIRTANT HABILEMENT AVEC L'HYPOCRISIE DANS SA RÉPONSE DÉMAGOGIQUE. MACRON UN MENTEUR POLITIQUEMENT PROFESSIONNEL Posted by Sylvain Senda on Saturday, February 22, 2020