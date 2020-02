Monsieur Benjamin Toungamani, membre du groupe de travail ‘’ nécessité d’une transition consensuelle sans Sassou Nguesso et son système’’ passe en revue la responsabilité de l’OBUMITRI dans une série d’actes qui ont endeuillé notre pays comme les exécutions des innocents lors de l’assassinat du président Ngouabi ou la Conférence Nationale Souveraine qui avait relancé le processus de libération de notre pays

Dans cet entretien sans fausse langue de bois, il revient sur l’importance de la justice transitionnelle et le rôle des forces armées congolaises dans la mise hors d’état de nuire du dictateur d’Oyo, tel que débattu dans les différentes tables rondes depuis le mois d’octobre 2019.

Sasssou et son système ne partiront pas du pouvoir de leur propre gré ni par des simples discours. Tous les congolais quel que soit l’endroit où ils se trouvent, de l’intérieur comme de l’extérieur, de toutes les origines ethniques, militaire ou civil doivent être un chainon du prochain soulèvement populaire qui ne saurait tarder.

Revisiter l’histoire congolaise et ses bégaiements est fondamental pour les jeunes générations qui n’ont connu que la dictature ceci pour la prise main de leur avenir et un Congo différent de l’enfer actuel

