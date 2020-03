Covid 19 : « En Afrique, il faut de véritables pôles d’excellence et de centres de recherche »

Patrice Serge Ganga-Zanzou

D’épidémie, l’infection au coronavirus est passée à pandémie, provoquant un climat anxiogène planétaire. Leçons et enseignements.

Rarement l’ensemble des continents de notre planète n’auront été confrontés à un tel combat. Il faut remonter à 1340 et 1352 pour trouver des traces de l’épidémie de peste noire qui fit 75 millions de victimes, à 1852 et 1860 pour retrouver l’épidémie la plus dévastatrice due au choléra, à 1918 et 1919 pour la grippe espagnole qui aurait tué jusqu’à 100 000 personnes et au milieu des années 1970 pour comptabiliser plus de 100 000 personnes atteintes de variole – affection aujourd’hui fort heureusement éradiquée. Découverte plus récemment, l’infection à VIH, connue depuis le début des années 80, est responsable de plus de 36 millions de morts.

Nul besoin de rappeler donc que cette nouvelle pandémie, l’infection au coronavirus, doit être prise très au sérieux, même s’il existe des disparités de fréquences de la maladie selon les continents et les pays. Cette infection virale fait l’objet de nombreuses interprétations et fantasmes quant à ses origines, sa contagiosité, son expansion, sa symptomatologie, sa gravité et les possibilités thérapeutiques. Il n’en demeure pas moins que cette situation inédite reste une équation à plusieurs inconnues… Même les modélisations statistiques et épidémiologiques ne permettent pas de prévoir avec certitude l’évolution de la pandémie et ses conséquences. Les épidémiologistes les plus pessimistes avancent des chiffres alarmants pouvant atteindre jusqu’à 500 000 victimes liés à cette infection.

Quoi qu’il en soit cette pandémie aura révélé plusieurs faits :

– L’économie mondiale repose en grande partie sur la Chine qui est souvent critiquée pour sa tendance expansionniste sur les différents continents sans tenir compte du respect des Droits de l’homme, de l’exercice démocratique et de la protection de l’environnement ;

– Notre planète est un grand village, n’en déplaisent à certains, au sein duquel les agents infectieux peuvent circuler librement à travers des frontières aériennes, maritimes et terrestres perméables, permettant ainsi à tous de partager les joies et les peines de l’être humain. C’est aussi cela, la mondialisation. Il parait donc illusoire, en dehors de cette période pandémique, de penser que le salut de chaque pays viendrait d’un repli sur soi et d’un cloisonnement de ses populations derrières ses frontières ;

– L’Afrique semble jusqu’à présent le continent le moins touché, les patients diagnostiqués étant essentiellement des cas d’importation. Les conditions climatiques locales seraient-elles défavorables à la survie du virus ? Les études expérimentales en cours nous apporteront probablement un jour des réponses. Notre continent déjà lourdement éprouvé lors d’épidémies antérieures – VIH-SIDA, Ebola, etc – pourrait cette fois-ci bénéficier de la clémence des cieux et on ne s’en plaindra pas ;

– Le point précédent implique que le malheur des pays dits développés ne provient certainement pas des populations migrantes à qui on attribue tous les maux et qui pour une fois ne peuvent être tenues pour responsables de cette situation préoccupante. En conséquence de cela, des mises en confinement ont été recommandées par différents pays pour les voyageurs en provenance de pays à risques, la France et l’Italie entre autres. Même si ces mesures ne sont pas toujours appliquées à la lettre, c’est l’arroseur arrosé ;

– Cette infection permet de recentrer les systèmes de santé des différents pays sur l’Humain et non sur les priorités économiques et financières.

Toutefois, cette infection virale d’expansion mondiale devrait nous permettre également de tirer des enseignements :

– Il importe de rappeler les notions d’hygiène élémentaire : lavages réguliers des mains à l’eau et au savon et utilisation de gels hydro-alcooliques avant et après tout acte à risque de contamination par des germes manu portés. Encore faudrait-il que l’eau courante soit accessible aux populations ;

– Il apparait indispensable de renforcer les infrastructures hospitalières et de construire dans nos pays, des structures sanitaires dignes de ce nom, localisées en priorité dans les zones où les bassins de vie des populations le justifient. On ne le dira jamais assez, ceci permettra d’en faire bénéficier au maximum de la population avec une qualité de soins équivalente pour tous et peut-être d’inciter les autorités locales à s’y faire soigner ;

– Il est indispensable de redonner toute leur place aux professionnels de santé qui représentent les principales ressources humaines et replacer l’être Humain au centre des priorités de nos systèmes de santé ;

– La rigueur de gestion économique des structures sanitaires est certes indispensable, mais ne doit cependant pas se faire au détriment de la qualité des soins et de la protection des populations. On doit ainsi éviter d’opposer en permanence les intérêts économiques et financiers à la valeur des êtres humains ;

– Il faut, enfin, souligner l’abnégation des professionnels de santé qui ne ménagent aucun effort pour faire face à cette situation et qui restent en première ligne pour combattre cette pandémie. Le Secrétaire Général des nations Unies et les autorités sanitaires des différents pays leur ont apporté leur soutien à juste titre, bien que tardif.

En Afrique, il parait aujourd’hui nécessaire de conjuguer nos efforts et de mutualiser les moyens humains et financiers, aussi bien sur les plans nationaux que régionaux pour créer de véritables pôles d’excellence et des centres de recherche de qualité incontestables, respectés dans le monde scientifique, orientés en priorité vers nos problématiques de santé publique.

Comprenons bien que notre salut ne viendra nullement de l’extérieur. Comparons, à cet effet, l’engouement important autour de la pandémie à coronavirus, par rapport au faible intérêt porté par nos partenaires occidentaux, lors de l’épidémie d’Ebola qui touchait exclusivement le continent africain, ainsi que vis-à-vis du paludisme qui sévit mortellement surtout sur notre continent. Nous osons espérer que les dirigeants de nos pays auront pris la mesure de cette situation et qu’ils sauront tirer des enseignements de cette tragédie humaine.

A nous donc de prendre conscience des enjeux économiques, financiers et humains qui doivent avant tout être recentrés sur l’être humain, son génie et sa capacité de se dépasser pour contribuer au perfectionnement de l’humanité…

Par Patrice Serge Ganga-Zandzou

Médecin des hôpitaux, Pédiatre, Praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Roubaix et Coordonnateur de l’Association des Anciens de l’INSSSA et de l’AIMCF (médecins congolais de France), le docteur Patrice Serge Ganga-Zandzou milite pour un retour progressif vers l’Afrique des professionnels de Santé.