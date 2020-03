LA RÉCRÉATION DU GOUVERNEMENT ILLÉGITIME DE SASSOU-NGUESSO A L’ÉPREUVE DU CORONAVIRUS

A quoi sert un gouvernement au Congo, mentir et voler pense l’homme de la rue.

Le coronavirus a ravi la vedette de l’actualité mondiale, Thierry Moungala a été réveillé de son sommeil pour lire un communiqué qui accrédite l’incompétence de toute l’équipe.

Aucune surprise si les corps peuvent s’entasser par centaines dans les morgues de Brazzaville et Pointe-Noire, plus grave, nos hôpitaux avec des médecins au rabais envoient en toute hâte les patients en coma profond dans les casiers, de nombreux malheureux concitoyens se réveillent au contact du froid, emballés et coincés dans la glace, se débattant désespérément, larmes aux yeux, pour mourir cette fois d’étouffement. Une véritable expédition, un crime parfait oublié du reste du monde.

De nombreuses familles ont retrouvé un défunt avec des traces de violences dues aux tentatives désespérées de s’extraire des personnes revenues à la vie, tôt ou tard, quand le Congo sortira des griffes de la mafia régnante, il faut une enquête sérieuse qui va reconstituer les faits et établir les responsabilités. Le Congo reste un pays dépourvu d’un système d’alerte, s’il avait existé, une société civile digne de ce nom, le pays aurait fait l’économie d’une telle tragédie.

En occident, avec un plateau technique des dernières technologies, on ne précipite pas les patients en fin de vie dans les chambres froides, on patiente des heures durant, la science ayant ses limites. Malheureusement nous sommes nombreux à réclamer le titre d’intellectuel, de tels actes, preuves à l’appui devraient se terminer devant les tribunaux car nous courrons les mêmes risques. C’est notre tour qui n’est pas encore arrivé.

Aucune voix ne s’élève pour arrêter ce massacre silencieux. L’histoire nous associera un jour d’une manière ou une autre, à ces criminels en tenue blanche pour n’avoir rien dit, rien fait. Les témoignages sont innombrables, nous smmes tous indignes !

A la vérité, les autorités illégitimes du Congo-Brazzaville ne seront jamais à la hauteur de la pandémie du coronavirus. Avec un système médical à l’agonie, rien de sérieux ne se fera. Dans un pays où les femmes meurent d’accouchement ou d’une simple césarienne, où une appendicite peut conduire au cimetière, ces carences suscitent éclat de rire par le personnel médical des pays sérieux. Plus grave, l’eau n’est ni accessible, ni disponible dans les salles de soins, et l’électricité n’est pas garantie non plus, du jamais vu, dans un petit pays pétrolier à travers le monde.

Les quelques bonnes volontés sont noyées au cœur de la prédation qui a pris en otage tout un pays.

Il n’y aura aucune surprise, le mensonge fait bon ménage avec les prédateurs de la République, et les Congolais seront copieusement servis. Thierry Moungala est à l’œuvre pour faire avaler les couleuvres à venir aux Congolais, car l’ancien vigile des supermarchés de la ville de Rouen en France, n’est pas à bout d’idées.

Chaque fin de mois, une dame part de la présidence avec des valises de billets de banques et remet à chaque membre du gouvernement une grosse enveloppe de 15 à 20 millions de FCFA, sans aucun bulletin de paie, aucun impôt prélevé, aucune trace à la banque. Des traitements étranges qui ont valeur de corruption et dévotion au régime moribond. Avec de telles sommes, naturellement on s’en fout des congolais, ils peuvent se soigner à l’étranger, les hôpitaux peuvent se détériorer au Congo, aucun souci.

Christian Roger OKEMBA, l’ex maire de Brazzaville, quelques semaines avant son arrestation se satisfaisait publiquement du nombre exponentiel de mort à la morgue de Brazzaville, comme source de renflouement des caisses de sa municipalité. De nombreux compatriotes ont applaudi des deux mains son arrestation à double titre.

L’homme de la rue crie sa satisfaction en une phrase “Dieu ne dort pas », une très bonne nouvelle , pendant que le coronavirus sévit en Europe. Il va être difficile aux barons du pouvoir de Brazzaville et leur famille, s’ils sont atteints du Covid-19 d’aller se prélasser dans les hôpitaux parisiens, parfois pour y mourir !

Le Président gabonais Omar Bongo est mort dans l’avion qui devait le transférer en Espagne. Les services secrets français et espagnols se sont empressés de camoufler l’information pour préparer la succession, annonçant le décès un mois plus tard.

Le Président togolais Gnassingbe Eyadema mourut, lui aussi dans un avion qui devait le conduire en Suisse pour des soins. Le passage à trépas de ces deux dinosaures de la politique africaine apporte la preuve parfaite qu’il vaut mieux susciter, structurer les hôpitaux de bonne facture dans son propre pays. Demain ne nous appartient pas.

Quel virus a infecté les officiels congolais des années durant pour détester à ce point leur propre pays ?

Avec le Covid 19, le clan mafieux des Nguesso et les membres de leur Gouvernement, devront séjourner dans les hôpitaux du pays, en cas de contagion au Coronavirus…c’est le serpent se mord la queue !

Nos centres de soins sont des porcheries, avec un personnel démotivé, et parfois arrogant, emmené pour certains à couvrir d’injures, les patients, après les avoir humilié , en les dépouillant financièrement. Voila le sort que Thierry Moungala et ses amis nous réservent, pourvu qu’une fois malade le voyage de la France semble désormais hypothétique. La nature sait régulariser certaines situations.

Dans le domaine économique, la Chine le plus grand acheteur du pétrole est à genoux, la réunion de l’Opep n’a rien arrangé le cours du Brent a perdu 50% de sa valeur.

La France et l’Europe sont entrain de s’écrouler sous notre regard, toutes les places boursières menacées de chute libre, le monde capitaliste dans l’impasse, personne ne sait ce qu’il en adviendra.

Le Congo et ses dirigeants corrompus, ont tout misé sur le pétrole, voient leurs espoirs fondre comme neige au soleil, avec un budget qui va perdre plus de la moitié de ses ressources. L’accord avec le FMI et la série des 48 mesures redoutables n’arrangent rien. L’opacité de la gestion des ressources pétrolières en période faste nous condamne à des malheurs plus graves.

Voila une occasion de plus pour réclamer la restitution des fonds des générations dilapidés avant qu’il ne soit trop tard.

J’ai dit

MOUSSI MASSA

