Jean Dominique OKEMBA…on ne peut pas être à la fois, un assassin, un voleur, un dictateur et un franc-maçon !

M. Jean-Dominique OKEMBA, le vice-président de SASSOU-NGUESSO et responsable du Conseil de Sécurité de la dictature de Brazzaville, ne perd jamais une occasion pour faire valoir son grade « usurpé » de franc-maçon.

Nous invitons Jean-Dominique OKEMBA à réécouter l’interview de Joseph BADILA qui rappelle les principes de la franc-maçonnerie. Oui, Monsieur Jean-Dominique OKEMBA, on ne peut pas être à la fois, un assassin, un criminel et un franc-maçon !

Nous appelons également les francs-maçons congolais à la révolte contre ces imposteurs et gangsters qui ont pris en otage, non seulement leurs loges maçonniques, mais aussi le pays tout entier, qu’ils ont copieusement volé et pillé.

LA RÉDACTION

Joseph Badila – On ne peut pas être dictateur et franc-maçon