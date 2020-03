« On Ne Chasse Pas une Dictature Militaire avec des Bulletins de Vote !» Prof. Apédo-Amah :

Prof. Ayayi Togoata Apedo-Amah | Photo : DR





Connu pour son franc-parler, le Prof Ayayi Togoata Apédo-Amah, dans cet entretien avec le journal La Manchette, analyse les faits marquants de l’actualité au Togo avec en toile de fond des sujets relatifs à la prochaine présidentielle. Pour ce défenseur des droits de l’homme, il n’y a rien à espérer au soir du 22 février 2020, parce que « la dictature militaire va tricher comme d’habitude et proclamer ses éternels résultats fantaisistes et frauduleux ». « Du déjà-vu, en somme », a-t-ajouté. Aussi s’est-il prononcé sur la nième candidature de Faure et le choix du candidat de la Plateforme Kpodzro sans oublier les micmacs politiques de l’opposition dans son ensemble.

La Manchette : Dans quelques jours, les Togolais se rendront dans les bureaux de vote pour élire leur prochain président. Entre optimisme et pessimisme, chacun se fait déjà une idée du dénouement de ce scrutin. Professeur Apédo-Amah, l’alternance est-elle proche au soir du 22 février 2020 ?

Prof. Apedo-Amah : La réponse n’est pas difficile. Tout le monde a déjà une idée du dénouement, à part quelques esprits naïfs. La dictature militaire va tricher comme d’habitude et proclamer ses éternels résultats fantaisistes et frauduleux. Ce n’est même pas du pessimisme mais du réalisme, tout simplement. Nous l’avons toujours dit, on ne chasse pas une dictature militaire avec des bulletins de vote.

C’est cette fausse opposition d’individus médiocres qui vend au peuple togolais ce mirage. Combien de fois ont-ils participé aux élections frauduleuses dans ce pays et combien de fois ont-ils été volés ? Sont-ils masochistes à ce point où sont-ils des cancres ? Ce qui est sûr, par contre, ce sont des traîtres complices du dictateur pour faire durer le martyre des Togolais. C’est de l’opposition business où ceux qui font semblant de s’opposer trouvent leurs comptes dans cet odieux margouillis de la politique togolaise. Il n’y aura pas de changement avec cette opposition choisie du Rpt/Urine. Il ne faut pas s’étonner qu’elle ait sabordé le nouvel élan impulsé par le PNP de Tikpi Atchadam, lequel, avec beaucoup de naïveté, s’est fait rouler dans la farine par des ennemis qu’il prenait pour des alliés.

Vous n’êtes pas du tout tendre avec l’opposition. Pensez-vous qu’elle a une lourde responsabilité dans la difficile marche des Togolais vers le changement ?

Il y a opposition et opposition. Il y a l’opposition entre politicards au service de la France et de la mafia politique, et la vraie opposition antifasciste et anticolonialiste. Je me réclame de cette dernière. Ce qui fait que je suis en totale opposition avec ces énergumènes qui travaillent pour nos oppresseurs étrangers. Cette opposition de merde est complice de la dictature du clan Gnassingbé. Elle ne veut pas que les choses changent, car il y va du sort de son business. Le changement doit se faire contre la dictature et ses supplétifs qui se proclament opposants. Après tout, Kpatcha Gnassingbé est aussi opposant, non ? Cela suffit-il pour en faire un démocrate ? S’opposer au clan Gnassingbé n’est pas un brevet de démocrate.

Actuellement, le grand malheur des Togolais tient au fait qu’ils ne savent plus qui est qui. Tous les bonimenteurs de bas étage se disent des amis du peuple, alors qu’ils sont ses pires ennemis. Tous ces complices du régime vomi, n’attendent qu’un gouvernement d’union pour se caser. En sabotant le changement, ils jouent la partition pour laquelle on les a recrutés. Ils n’en veulent pas, du changement. Pourquoi ces leaders choisis ne posent jamais le vrai problème qui paralyse le Togo ? Je veux parler de l’armée qui a installé Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005. Et pourtant ils savent que la résolution de la crise togolaise ne se fera pas par la voie des urnes.

D’aucuns estiment que l’organisation de l’opposition, les querelles intestines, et le taux d’abstention sans cesse croissant constituent des handicaps majeurs dans la quête du changement. Partagez-vous cette analyse ?

Le vrai handicap, c’est l’escroquerie politique dont se rend coupable cette fausse opposition qui trompe le peuple togolais. Ses querelles à la con, on n’en a rien à foutre. Pourquoi s’attaquent-ils entre eux comme des loups ? Tout simplement parce que leur adversaire politique n’est pas le dictateur Faure Gnassingbé. Le but de cette comédie, c’est de paraître comme le numéro un des larbins au service des ennemis du peuple togolais.

Ils sont coutumiers de ce fait, en pleine élection, leurs seules cibles, ce sont eux-mêmes et jamais le dictateur et son régime de merde. On n’a pas besoin d’être savant pour savoir que ce sont d’abominables traîtres. Vous avez vu Gilchrist Olympio et son UFC lorsqu’ils ont jeté bas leurs masques. Viendra le temps où les Togolais, devenus plus lucides, ne se laisseront plus poignarder dans le dos par le premier cancre et aventurier venu. L’opposition business tombera en même temps que la dictature. Chuia ! Lire l’intégralité de l’article sur 27AVRIL.COM

