SASSOU-NGUESSO DENIS, LE COVID-19 CONGOLAIS

Le sous-préfet de la France est une plaie pour le Congo dont il faut se débarrasser. Aux abonnés absents depuis le début de la pandémie, monsieur 8%, dictateur et président de fait, s’est décidé de parler, non pas à la Nation congolaise qu’il a méthodiquement fait voler en éclats, mais aux congolais.

Pour dire quoi? Rien. C’est le discours benêt d’un dictateur à qui l’histoire n’a rien appris, l’insanité absolue d’un tyran qui se croit invincible.

Pas un mot sur le non rapatriement de nos étudiants qui se trouvent à Wuhan, épicentre de la pandémie, alors qu’une enveloppe de 200 millions de FCFA avait été dégagée par le gouvernement illégitime et illégale de Clément Mouamba.

Où est passé cet argent? Même les députés nommés par le dictateur et le PCT, le parti des voleurs et des incompétents, ne parviennent pas à obtenir de réponse de la part du gouvernement. A l’allure où se propage ce virus, ce n’est pas la population qui doit être confinée, mais plutôt Sassou et son gouvernement.

Quant au monologue du dictateur, hormis le psittacisme des mesures connues et recuites par différents pays, notre infatigable destructeur a dressé un catalogue à la Prévert sans mesures d’accompagnements à l’égard de nos compatriotes qui vivent au jour le jour, dont l’économie informelle contribue à leur survie.

Incapable de payer régulièrement le traitement des fonctionnaires, les bourses des étudiants, les pensions des militaires et les retraites, il sort de sa trousse de maquillage la création d’un Fonds national de solidarité pour soutenir des entreprises fictives, compenser la perte des revenus des actifs qui cumulent plusieurs mois d’impayés, et prétend aider les personnes vulnérables. Combien sont-elles? Ce fonds, poursuit le dictateur, devrait mobiliser au moins 100 milliards de FCFA d’ici avril 2020. Comment et par qui ce fonds sera -t-il financé? Mystère!

Il ne sert à rien de copier et de répéter tel un perroquet ce qui se dit et se fait ailleurs à mesure que se propage le virus. Le bon sens voudrait que les mesures édictées par le dictateur soient en phase avec notre environnement.

Gouverner, c’est prévoir et anticiper. Le discours du bourreau de Mplila sonne comme une impréparation, un vent de panique à bord d’un pays qu’il a volontairement détruit et qui se trouve avec cette pandémie dans un cul de sac.

Comment peut-on prétendre lutter contre cette pandémie sans structures sanitaires et sans personnel soignant formé?

L’intelligence aurait voulu que Sassou Denis annonça la commande dans les plus brefs délais d’équipements hospitaliers qui manquent cruellement dans nos hôpitaux comme les respirateurs, les masques, les gants et les tests fiables.

Bonimenteur, comme pour le gisement de pétrole imaginaire découvert dans le Nord du pays, les dix neuf cas de covid-19 prétendûment recensés et annoncés à grands coups de menton par l’aboyeur du gouvernement, Thierry Moungalla, ne sont qu’un alibi de plus pour extorquer de l’argent promis par le secrétaire général de L’ONU.

La mise en place par le dictateur de Mpila d’une task-force économique et sociale et d’un collège d’experts placés sous sons autorité ne sont que des vernis qui vont rapidement disparaître à l’épreuve des faits.

Comme le covid-19, le mal du Congo, Sassou Denis est là. Très agressif et cause beaucoup de morts. Il résiste farouchement grâce à la corruption, le tribalisme et ses réseaux françafricains depuis près de quarante ans, et tue chaque jour un peu plus.

Comme Sassou Denis, le covid-19 est notre principal ennémi qu’il faut combattre et vaincre. Face à un ennémi invisible, le covid-19, celui que nous combattons et que nous devons mettre en quarantaine est visible. Sassou Denis met toujours en avant des slogans creux et vides. C’est le chantre de l’inaction.

Cette pandémie est l’occasion de se poser des bonnes questions. Le covid-19 n’a pas de passeport et n’est pas tribaliste. Il fait des ravages et ne choisit pas ses victimes.

Le CHU tuera davantage. Il manque de tout. Et, contrairement aux élucubrations de monsieur 8%, il ne pourra pas faire face à cette pandémie. Depuis près de quarante ans d’exercice autoritaire et tribaliste du pouvoir par Sassou Denis, notre pays manque de politique ambitieuse de santé publique.

Le CHU tue parce qu’il n’est qu’une coquille vide. A chaque décès des nôtres, nous sommes derrières des corbillards des pauvres. Sassou et les siens se font soigner à l’étranger, aux frais du contribuable, abandonnant à son triste sort la majeure partie des congolais.

Par voie de conséquence, au lieu de se préoccuper uniquement de l’avenir des mbochis, dixit Nianga Mbouala, le covid-19 nous donne l’occasion de nous rassembler pour tenter de sauver ce qui reste du Congo. Refusons le tribalisme pour nous débarraser de Sassou Denis.

« Si un peuple est incapable de défendre ses droits et ses libertés, il est mûr pour l’esclavage ». Acceptons-nous d’être indéfiniment les esclaves de Sassou Denis, de ses enfants, de sa famille, de sa tribu, de son clan et du système PCT?

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 29 mars 2020, par www.congo-liberty.com