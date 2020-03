HOMMAGE A AURLUS MABÉLÉ, LE ROI DU SOUKOUSS

Vaillant gardien de la musique congolaise en Europe, aux Antilles et en Afrique, Aurlus mabélé,la vedette de soukouss originaire du Congo-Brazzaville est décédé le jeudi 19 mars en région parisienne des suites des méfaits coronavirus à l’age de 67 ans.Aurlus Mabélé, de son vrai nom, Aurélien Miatsonama est une grande légende du Soukouss que le peuple congolais a perdu,comme l’a dit sa fille Lisa Monet. Sa mémoire est à honorer. Maître incontesté et fondateur du (soukouss) avec 2s, qu’il a pratiquement fait connaitre,faire apprécier à travers le monde dès le milieu des années 80,le travail réalisé par Aurlus Mabele est réellement énorme.Il a su créer l’ambiance, donné la joie à travers le monde avec sa musique, ses danses bien rythmées. « Le chanteur, star du soukous,accompagné de son groupe Loketo, a sillonné l’Europe, l’Afrique et les Antilles, et a vendu en 25 ans de carrières, plus de 10 millions de disques. » Parmi ses titres,on peut citer: « Loketo », « Femme ivoirienne », « Vacances aux Antilles », « Asta De »,« Africa Mousso », « Femme ivoirienne », « Embargo », « Betty »,« Loketo », « Zebola », « Ebouka », « Sans frontières », « Waka Waka »,

Le Soukous en soi-même, »version moderne de la rumba congolaise », est en effet la création de l’orchestre Sinza » Kotoko « du Congo Brazzaville à la fin des années 60. Pendant les années d’intense production musicale au Congo, et dans le sillage de la gloire du puissant orchestre de tous les temps,les bantous de la capitale Brazzaville;dont les musiciens sont au départ des artistes fondateurs de l’orchestre OK Jazz de Kinshasa,revenus de l’autre rive du fleuve Congo, où ils étaient partis un moment vivre une expérience musicale,des nombreux jeunes musiciens se lancent dans la création des groupes musicaux.

Parmi ces groupes on comptait l’orchestre Sinza » Kotoko « du Congo Brazzaville. Ayant eu au départ le nom de « Super Tumba en 1964,Sinza est cette formation musicale qui lance le Soukous en 1968. 6 ans avant que Aurélien Miatsonama, dit Aurlus Mabélé commence sa carrière artistique. Les titres de Pierre Mountouari;l’enfant terrible de Sinza,tel que « Veve », « Ma Loukoula », « Mavoungou », édités par Pathé Marconi à Paris célèbrent en apothéose le succès du nouveau rythme soukous en ce moment. le Soukous va finalement s’imposer et influencer considérament les jeunes artistes,la jeunesse plus épris par la dance, l’ambiance le long des deux rives du fleuve Congo. « Le « Soukous » un des genres de musique congolaise moderne à être vraiment reconnu internationalement. Cette musique à orchestration saccadée et aux danses traditionnelles « Kongo » modernisées va vite surplanter la rumba Congolaise à cause de l’ambiance quelle sait créer du début à la fin de chaque tube.

Il est d’ailleurs à noter que de l’autre rive du fleuve Congo,la formation des jeunes au nom de Zaiko Langa Langa était spontanément parvenue récolter un succès fou à partir de1969 en s’inspirant de la musique Soukous.A cause de cette musique,les musiciens sont arrivés si bien à assurer leur gagne pain,la survie exeptionnelle du groupe Grâce au très grand nombre de mélomanes que la ville très peuplée de Kinshasa a toujours su assurer contrairement à de Brazzaville, dont le nombre des habitants de toute la république ne représente pas encore la moitié de celle de Kinshasa.

Après avoir obtenu en 1973 la Médaille d’or lors du 1er Festival culturel Panafricain de Tunis et assuré une excellente prestation au ghana,l’orchestre Sinza devient Sinza Kotoko. Il s’affirme davantage comme l’orchestre par exellence de la jeunesse congolaise et africaine suivi au Congo Brazzaville (Mfoua) par des formations comme Super Boboto et Mondo Negros et Manta Lokoka de Pointe Noire. Pour vivre de leur musique, les jeunes musiciens du Congo Brazzaville sont en géneral obligés á imigrer. Pendant les années 70,80 un bon nombre de jeunes musiciens quittent la république du Congo. parmi ces jeunes musiciens se trouve Aurlus Mabélé,qui va devenir le roi du soukous.Une fois en France, AurlusMabele, à l’instar des musiciens de l’orchestre les Officiers de la musique africaine à Paris;tel que Pambou TchicayaTchico, Denis Loubassou, Remy Salomon, Nianzi Gaulard, Passy Jo, Tambousseur etc cherchent à partir constamment de la capitale de la France tirer l’épingle du jeux de la musique Soukous. Aurlus Mabélé est par excellence le fer de lance des artistes hors du Congo,qui avaient réussi à vivre de leur art et faire découvrir en Europe, aux antilles et en Afrique de l’Ouest et par suite en Afrique australe,la Réunion la musique Soukous. Aurlus Mabélé à une certaine mesure,les musiciens du groupe les Officiers de la musique du Congo B,étaient pratiquement les premiers à sillonner sans cesse les continents et pays de l’Europe pour mieux faire leur travail.

Aurlus Mabélé, Aurélien Miatsonama est né en 1953 à Poto-Poto, un quartier de Brazzaville, capitale de République du Congo. Auteur, compositeur, arrangeur, producteur et interprète, danseur, Aurélien Miatsonama alias Aurlus Mabélé, un artiste hors pair, débute sa carrière entant que danseur dans le groupe ballet Diaboua au milieu des années 70 à Brazzaville.En 1974 il est chanteur, danseur dans le groupe N’dimbola Lokolé à Brazzaville( Mfoua). Plus tard, il rejoint la France pour des études aussi vivre de la musique et pour la musique. Il fonde au milieu des années 80, le groupe Loketo à Paris, dans lequel s’illustrent des chanteurs animateurs, instrumentistes et danseurs, danseuses de talent tels que les guitaristes Diblo Dibala, Pablo Loubadika (guitare rythmique),les chanteurs Mav Cacharel, Jean Baron, le chanteur, animateur décédé en février 2005,la danseuse Yelesa etc.

« Avec plus de 10 millions d’albums vendu dans le monde, Aurlus Mabélé est un artiste qui su tirer le meilleur parti du Soukous. Aurlus Mabélé a fait danser pratiquement toute l’Afrique, les Caraïbes, par sa musique soukous : “Africa Mousso”, “Femme ivoirienne”, “Embargo”, “Betty”, “Asta De”,”Loketo”, “Vacances aux Antilles”, Zebola”, “Ebouka”, “Sans frontières”, “Waka Waka”, etc Pendant des années, Loketo était une référence de la scène soukouss (moderne>hors du Congo en tournée permanente à travers le monde entier;notament en Afrique, aux antilles, Europe »et enregistrant un nombre considérable d’albums au nom du groupe et de son fondateur Aurlus Mabélé. En 1987,le titre »Trouble »obtient,le prix de »Maracas d’Or » .Dès lors les albums se succèdent jusque pratiquement au début des 2010.Avec plus de 10 millions d’albums vendu dans le monde, il a fait danser toute l’Afrique, toute la Caraïbe, par des musiques avec ses rythmes typiques du soukous : “Africa Mousso”, “Femme ivoirienne”, “Embargo”, “Betty”, “Asta De”,”Loketo”, “Vacances aux Antilles”, Zebola”, “Ebouka”, “Sans frontières”, “Waka Waka”, etc

« Pratiquement,à partir du début 1990, Aurlus Mabélé se consentre à enregistrer ses disques en solo.II insère « des influences nouvelles,de l’Afrique de l’est,de l’Afrique duSud et surtout des antilles à sa musique ».Les titres : « King of Soukous » (1991), « Stop Arrêtez ! » (1992), « Choc à distance » (1993), « Génération Wachima encaisse tout » (1994), « Africa Mousso » et « Best of Sebene Dance » (1996), « Qui dit mieux ? » (1997), « Protéine 4 » et « Tour de contrôle » (1998), « Dossier X » (2000), « Fiesta d’Or » et « Ça va se savoir ? » (2004) sont le témoignage de cette nouvelle donne.

En 2007, Aurlus Mabélé est victime d’un AVC (accident vasculaire cérébral) assez sérieux. Par la force d’une volonté qui déplace les montagnes, Aurlus Mabélé Loketo reprend ses activités.Il part en 2009 en tournée aux Antilles avec son groupe Lokéto.

Mais la maladie reprend la maitrise sur lui.

Après avoir été terassé presque une dizaine d’années et avoir vaicu dans une maison de repos médicalisée à Paris,il rend son dernier souffle contre les méfaits du coronavirus (covid 19) comme Manu Dibango, et son compatriote Jean-Claude Ganga , ancien ministre des Sports du Congo-Brazzaville et président du comité olympique africain (ACNOA), père fondateur du sport africain,décidés tous les 3 pendant les derniers jours du mois de mars 2020.

Avec la mort d’Aurlus Mabélé,c’est une légende,une icône de la musique,la scène Soukouss et mouvement de la sappe

congolaise, africaine, black qui a disparu, comme cela fut le cas pour Rapha Bounzeki – Bernard Bounzeki décidé en 2006, Pamelo Munk`a pour ne citer que ceux là

