COVID-19 : Virus, Guerres et Mensonges des Puissants (1ere partie).

Mensonges 1 : Censures des puissants et morts des pauvres !

En 1918, alors que la première guerre de grande envergure entre les grandes puissances économiques occidentales fait rage, près de 50 millions de personnes dans le monde moururent à cause d’un virus qui causait une maladie que les occidentaux appelèrent « Grippe Espagnole », parce qu’à l’entendement de cela, on croirait que la grippe avait eu pour origine l’Espagne.

Mais clarifions un peu les choses, surtout pour les nos jeunes africains qui ne s’abreuvent plus que de « prêts-à-consommer » sur les fameux réseaux sociaux. D’après de nombreuses recherches historiques, la grippe espagnole ne trouve pas son origine en Espagne. En 1917, alors que la première guerre mondiale est une hécatombe en vie humaine, les camps militaires sont évidemment pleins de soldats. Les Etats-Unis d’Amériques, aux fins d’aider leurs grands-parents d’Europe à sortir de la bêtise humaine dans laquelle ils embarquèrent ont embarqué même des Africains par milliers dans un conflit mondial qui n’était pas le leur !

Parmi ces camps, il y en a un dans l’Etat du Kansas (le centre des USA.) C’est dans ce camp (appelé Funston), en hiver 1917-1918, que le virus de la grippe espagnole fait son apparition. Très vite, elle est transportée par des militaires américains en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Angleterre, Belgique, Espagne, et même en Sierra Leone en Afrique de l’ouest. Pour des raisons de censure, sûrement à cause des stratégies de guerre et pour ne pas heurter leurs opinions publiques, les hommes politiques américains, français, allemands et anglais refusèrent de parler publiquement de la pandémie meurtrière. La maladie est alors dénommée : « Maladie Onze ». L’Espagne qui, pays n’est pas très impliquée dans cette guerre, a en revanche des autorités politiques qui parlent ouvertement de la pandémie. D’ailleurs, le roi d’Espagne est lui-même touché par le virus. Les espagnols veulent donc alerter les autorités des grandes puissances sur les ravages que causent cette grippe. C’est alors que ces grandes puissances décident d’attribuer à l’Espagne l’origine de la maladie et donc de l’appeler « Grippe espagnole.» Drôles de mensonges, de contre-vérités, de lâchetés. D’ailleurs, l’historienne américaine Nancy Bristow de l’Université de Puget Sound (Seattle, Washington) parle d’une injustice criarde au sujet de cette dénomination pour cette grippe qui pour elle, comme pour beaucoup d’historiens, aurait dû s’appeler « grippe américaine ».1

Cette pandémie de 1918-1919 causa donc plus de 50 millions de morts à travers le monde entier. D’après la chercheuse française Anne Rasmussen2, la « grippe espagnole » tua plus massivement dans les pays n’ayant pas ou peu participé à la guerre des pays occidentaux. L’Inde, la Chine, et le Japon ayant payé le plus lourd tribut de cette pandémie. Quant aux pays africains, faute de statistiques fiables en 1918-1919, comme d’ailleurs en 2019-2020, le nombre de morts dû à cette pandémie restera à jamais inconnue. Drôles de faits, drôles d’injustices !

Origine de la grippe espagnole :

Il n’est jamais de bon ton et de bon accent d’accepter un tort. Surtout quand on est puissant, très puissant. En 1918-1919, «Chaque camp s’est renvoyé la responsabilité de ses débuts. L’hypothèse la plus plausible est que l’épidémie est arrivée en Europe par bateau, au printemps 1918, avec les troupes américaines. Le foyer le plus ancien a été retrouvé au Kansas, dans un camp d’entraînement militaire. A l’époque, l’agent pathogène était inconnu: le virus de la grippe humaine n’a été découvert qu’en 1933. En 2005, la souche virale à l’origine du fléau de 1918 a été reconstituée dans un laboratoire de haute sécurité américain. Les chercheurs ont analysé les tissus gelés d’une femme morte de la grippe espagnole en novembre 1918, enterrée dans le permafrost d’Alaska. Selon leur analyse, le virus de 1918 (H1N1) était d’origine aviaire, probablement venu de Chine, et s’est adapté à l’homme.»2 Encore de drôles de « vérités » !

Mensonges encore : Coronavirus 2019, l’origine.

En Janvier 2020, on apprend qu’un virus de type nouveau est en train de tuer en Chine. En fouillant un peu, on apprend que les premiers cas du désormais célèbre coronavirus sont apparu près du marché d’animaux sauvages dans la ville chinoise de Wuhan, près d’un laboratoire militaire chinois, spécialisé dans la microbiologie/bactériologie. Ce nouveau coronavirus causant la maladie aujourd’hui appelée COVID-19 (ou Coronavirus Disease de 2019 ou de 2020.)

Les coronavirus sont des virus en forme de couronne hébergés principalement par des animaux (chauve-souris, oiseaux, pangolin, porcs, etc.) Ils sont responsables des graves épidémies comme le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002/2003, venues de Chine), du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) de 2012, des fréquentes épidémies dues au virus H1N1 (notamment celle de 2009-2010 partie dit-on d’une ferme porcine du Mexique), et de l’actuelle pandémie de Covid-19 de 2020, causée par le coronavirus SARS-CoV-2. A ce jour aucun médicament efficace n’est connu pour le traitement de ces maladies causées par ces virus.

Quatre mois après l’apparition de ce coronavirus, les deux plus grandes puissances économiques du monde d’aujourd’hui (les USA et la Chine) se jettent déjà les responsabilités de la pandémie. Le président américain, Donald Trump, qui n’a vraiment pas sa langue dans la poche pointe la Chine : 1) pour être à l’origine de la pandémie et 2) pour ne pas avoir alerté le monde entier en temps utile afin de freiner la progression du virus. Il désigne même le virus par le « Chinese virus » (le virus chinois). Quand d’autres à travers le monde – peut-être plus diplomatiquement – n’hésitent pas à mettre l’étiquette « Made in China » sur le coronavirus et les malades du Covid-19. Les chinois quant à eux jettent la responsabilité sur les américains. D’après un article de Ian Bremmer3 du https://time.com/, les officiels chinois accusent les Américains d’avoir expressément créé le virus et de l’avoir inséminé à Wuhan en Chine en Automne 2019. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Lijian Zhao assène que les américains auraient « planté le virus »4 pendant la tenue des Jeux mondiaux militaires à Wuhan auxquels les militaires US ont pris part. . Forcément, ou les deux pays mentent, ou il y en a au moins un qui ment. Il est sûrement trop tôt pour s’embarquer dans ce débat à l’heure actuelle. L’avenir nous en dira plus.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la barre des 700,000 malades sera bientôt officiellement atteinte, et le total de morts officiellement recensés va bientôt dépasser le nombre de 35,000. Une vraie hécatombe juste en l’espace de quatre mois ! La réalité est qu’il y aurait en fait beaucoup plus de personnes touchées par ce virus en raison des logistiques et des protocoles de diagnostique qui ne sont pas partout présents ou sont compliqués, y compris même dans les pays les plus avancés4. Dans les pays les moins pourvus économiquement, il y a sûrement une sous-estimation des chiffres qui n’étonne personne. Mais il faut aussi compter avec la censure de l’information officielle de certains pays, tant riches que pauvres comme souligné dans le cas de la grippe espagnole du siècle dernier, et comme nous le verrons dans la seconde partie de cet article pour le cas de la pandémie COVID 19.

Bissa Bô

Diffusé le 31 mars 2020, par www.congo-liberty.com