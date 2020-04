Décès en France de Cheikh Oumar Ba, militant historique des Flam

Cheikh Oumar Ba, figure historique des Forces africaines de libération de la Mauritanie (Flam) en France a été emporté à l’âge de 64 ans par le Coronavirus. Membre fondateur des Flam, Cheikh Oumar Ba était un écrivain et poète très respecté au sein de la communauté pulaar en Mauritanie et au Sénégal. Malgré son exil en France suite à la très dure répression vécue par les Flam qui luttaient contre la discrimination et les exactions commises contre les négro-mauritaniens par le régime du colonel Taya en Mauritanie, il n’avait jamais cessé le combat. Membre influent de ce mouvement en Europe dont il fut le président de la section Europe, Cheikh Oumar Ba était arabisant de formation. A ce titre, il intervenait souvent à la chaîne arabe Aljazeera. Né à Boghe le 06 janvier 1956, Cheikh Oumar Ba fait partie des premières vagues de migration vers la Libye. Arrivé en France dans les années 80, il a très vite appris la langue française et donnait même par la suite des cours dans une université parisienne. il a ainsi aidé de nombreux jeunes franco-Africains qui ont choisi l’option pulaar pour le Baccalauréat en France. De Bordeaux en Aquitaine à Orléans au centre de France, de Paris à Bruxelles, il a enseigné partout la langue pulaar et animé des conférences. Son poète « Njillu am e Europe », qui raconte les affres de l’exil, est le poème le plus apprécié des pulaarophones.

Par Mamadou LY