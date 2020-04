La dictature de Brazzaville /Oyo n’a pas pour habitude de tolérer une quelconque critique de son régime autoritaire ou toute information relative à la réalité catastrophique de son économie. Le pouvoir de l’autocrate Denis Sassou Nguesso a beaucoup trop investi dans un lobbying effréné, depuis des décennies auprès des décideurs politiques et responsables de grands médias français, pour accepter la moindre infraction à cette règle sans réagir.

A vrai dire, car il s’agissait quasiment d’une première pour le Quai d’Orsay, le rédacteur de la note « L’effet pangolin » : la tempête qui vient en Afrique ? (Jean-Pierre BAT), n’y est pas allé de main morte. Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso en a eu pour son grade ; du cousu main, du sur mesure, comme pour tout ce qu’il porte, des chaussures au caleçon ! La note du Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS) publiée le 23 mars dernier ne l’a pas raté, lui le « Corona Royal », dès le résumé en introduction, la multitude d’heureux destinataires pouvaient comprendre qu’il était le premier visé, avant tous les autres dictateurs. Point besoin d’y accoler son nom, la note avait atteint sa cible : le Cobra de Mpila … !

Résumé

La crise du Covid-19 peut être le révélateur des limites de capacité des Etats, incapables de protéger leur population. En Afrique notamment, ce pourrait être « la crise de trop » qui déstabilise durablement, voire qui mette à bas des régimes fragiles (Sahel) ou en bout de course (Afrique centrale). Vu d’Afrique, le Covid-19 se présente sous la forme d’un chronogramme politique qui va amplifier les facteurs de crise des sociétés et des Etats. Face au discrédit des élites politiques, il convient de trouver d’autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques.

Officiellement, le Congo ne s’y est pas trompé, et l’accusé de réception n’allait pas tarder, le 03 avril dernier ! Diplomatiquement, c’est le Secrétariat Général du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération et des Congolais de l’Etranger qui s’y est collé en s’adressant à l’Ambassade de la République Française en République du Congo :

Officieusement, c’est par une « Tribune Libre » au vitriol de la très officielle avocate de la République du Congo, Madame Simone Bernard-Dupré, dans les très officielles Dépêches de Brazzaville que le venin dictatorial a été instillé. http://www.adiac-congo.com/content/des-cobayes-africains-115054

Le prétexte en a été un commentaire imbécile de deux médecins sur une chaine de télévision française, pour laisser entendre que l’ancienne puissance coloniale allait tester ses vaccins contre le Covid-19 sur les populations africaines. Madame Simone Bernard-Dupré qui s’est fait une spécialité de défendre, devant la justice française, les rejetons du dictateur congolais accusés de détournements de fonds publics au Congo, pose alors la question suivante « La France est-elle réellement sortie de la période coloniale ? »

Question lancée alors que le premier « effet pangolin » aura été de faire sortir le Quai d’Orsay de sa torpeur congolaise dans laquelle il était plongé, toute alternance politique confondue, depuis quelques décennies. Il n’est pas aisé d’accepter, que s’agissant du Congo et de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso, la diplomatie française décide enfin de retrouver l’ouïe, la vue et la parole…et parle dorénavant d’une Transition politique dans des pays dictatoriaux comme le Congo-Brazzaville, réflexion en cours par une partie de la diaspora congolaise !

Aux dépends du tyran, il était grand temps !

La Rédaction

Diffusé le 05 avril 2020, par www.congo-liberty.com