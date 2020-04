Le patron de l’OMS a condamné, lundi 6 avril, les « propos racistes » de chercheurs ayant récemment évoqué l’Afrique comme « un terrain d’essai » pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus a dénoncé « l’héritage d’une mentalité coloniale ». « Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l’esprit de solidarité », a encore affirmé l’ancien chef de la diplomatie éthiopienne, au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

L’Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d’essai pour aucun vaccin.Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l’OMS

Il n’a pas nommé les scientifiques en cause, mais une vive polémique a éclaté en France et en Afrique notamment après un échange entre un chercheur de l’Institut français de la recherche médicale (Inserm) et un chef de service d’un hôpital parisien le 1er avril sur la chaîne LCI.

« Honteux et horrifiant »

Lire l’intégralité de l’article…

Source : FranceInfo