COVID 19-BUSINESS ET LES PRIMES INDÉCENTES DE LA TASK FORCE DE SASSOU-NGUESSO

Dans l’attente d’une aide internationale pour faire face au COVID-19 et qui sera probablement détournée, la préoccupation première des voleurs du Congo-Brazzaville est de se remplir les poches avec des primes indécentes, pendant que la population qu’ils ont confiné crève de faim , dans un pays où, n’importe quelle politique agricole ambitieuse aurait fait de ce pays, un territoire autosuffisant sur le plan alimentaire.

Après le copier-coller du discours du Président Macron sur le Covid-19 par le dictateur Sassou-NGuesso , et celui du confinement à la française imposé aux Congolais, on aurait pu penser que ce gouvernement illégitime s’inspire des différents organismes français et des soignants en première ligne, dont la préoccupation principale est de soigner les populations, et non de réclamer des primes. Malheureusement, le copier-coller de l’équipe de Sassou-NGuesso comme toujours ne se fait jamais sur les bonnes choses !

Nous ne le dirons jamais assez, la seule solution pour les Congolais, c’est de chasser ces voleurs du pouvoir

La Rédaction

Diffusé le 09 avril 2020, par www.congo-liberty.com