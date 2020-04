COVID-19 : Francine NTOUMI, victime du tribalisme de Sassou-Nguesso.

Son brillant parcours universitaire et ses multiples distinctions plaident pour elle. Le Congo aurait pu être fier de compter parmi ses filles une telle lumière. Sacrifiée sur l’autel du tribalisme érigé comme mode de recrutement par le régime dictatorial de Sassou-Nguesso, révélée au grand public depuis l’apparition du covid-19, elle est éconduite du comité scientifique mis en place par le dictateur du bord de l’Alima, faute d’appartenir à une ethnie du Nord du Congo.

Proposée par l’OMS pour réaliser les tests de dépistage dans le cadre de cette pandémie qui n’épargne aucun continent, monsieur 8% y a opposé une fin de non-recevoir, préférant sacrifier la santé des congolais pour des basses considérations ethnico-tribalistes.

Née en 1961 à Brazzaville, spécialiste du paludisme et engagée dans la recherche sur d’autres maladies infectieuses en Afrique, membre de nombreux comités scientifiques internationaux, Francine NTOUMI est la première femme africaine responsable du secrétariat de l’initiative multilatérale sur le paludisme.

Titulaire d’un D.E.A en biologie (1989), puis d’un doctorat ès Sciences de l’université Pierre et Marie Curie(1992), Francine NTOUMI a commencé sa carrière dans la recherche sur le paludisme (immunologie et épidémiologie moléculaires) à l’institut Pasteur de Paris.

Lauréate du prix Christophe Mérieux en 2016 doté de 500. 000 euros pour encourager ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale, Francine NTOUMI collectionne les distinctions les plus prestigieuses depuis 2012 (prix du réseau international des congolais de l’extérieur du parcours individuel reçu à Paris, et le prix Kwame Nkrumah de l’Union Africaine pour les femmes africaines reçu à Addis Abeba).

Reconnue à l’extérieur et méprisée au Congo par le régime tribalo-ethnique de Sassou-Nguesso, le tribalisme érigé comme mode de nomination et d’accaparement de tous les postes étatiques et régaliens par ce régime inique et abominable est un poison mortel pour notre pays.

Depuis son coup d’Etat en 1979, le pouvoir dictatorial de Sassou-Nguesso s’était débarrassé de ses pudeurs de gazelle. Jamais le tribalisme n’a atteint un tel niveau.

Après yaka noki noki, ticket éko foutama na Brazzaville (Viens dare-dare, ton billet sera payé à Brazzaville), le tribalisme, sciement imposé et orchestré par le régime inique de l’usurpateur Sassou-Nguesso, est un fléau qui crée des frustrations et des tensions dans notre pays.

La question de la scission du pays par certains compatriotes en est la conséquence. Désormais, loin d’être farfelue, cette idée traverse l’esprit des congolais du Sud, victimes du tribalisme de Sassou-Nguesso, volontairement écartés de la gestion de la chose publique malgré leurs compétences. L’exclusion de Francine NTOUMI renforce leurs convictions. Elle est ressentie comme une injustice de trop. Loin de rassembler toutes les compétences qui auraient pu tirer le pays vers le haut, monsieur 8% accentue les divisions. Le tribalisme est une voie sans issue. Les nominations tribalo-ethniques ont ruiné le pays.

« L’homme qu’il faut à la place qu’il faut » prôné par Marien Ngouabi, assassiné par les siens pour conserver le pouvoir au Nord, a été remplacé par « L’homme de la région ou de l’ethnie à la place qu’il ne mérite pas ».

Les congolais dans leur ensemble doivent soutenir Francine NTOUMI, victime du tribalisme d’Etat instauré par Sassou-Nguesso et son système.

Au regard de son parcours, de son expérience et de la richesse de son curriculum vitae, elle est capable, à bien des égards, de mener à bien la lutte contre le covid-19 dans notre pays.

Dès lors, pourquoi l’exclure? Parce qu’elle n’est pas issue de la région ou de l’ethnie de prédilection du dictateur? Le Congo a besoin de son expertise.

Olivier Mouebara

Diffusé le 15 avril 2020, par www.congo-liberty.com