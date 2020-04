COVID 19 : De la nécessité d’organiser les systèmes sanitaires en Afrique après la pandémie

Par Lucien PAMBOU

Je ne suis ni médecin, ni praticien hospitalier, ni aide-soignant, ni spécialiste de la santé, en revanche, en tant que citoyen informé de la chose publique je me permets de prendre ici et maintenant la parole pour établir un diagnostic connu à l’avance par tous sur l’inefficacité des systèmes hospitaliers en Afrique et sur les prérogatives et les décisions multilatérales à prendre une fois la pandémie du COVID 19 passée.

Mon propos est globalisant et porte essentiellement sur l’Afrique francophone, même s’il y a des écarts entre les pays de l’espace francophone en matière de construction d’hôpitaux, de formation de médecins et de la problématique d’offres de soin aux populations.

1. Diagnostic bilan des systèmes hospitaliers en Afrique francophone depuis les indépendances

Je situerai mon propos de façon globale, sans forcément me focaliser sur le Congo dont le désastre sanitaire et hospitalier n’est plus à démontrer à cause de l’incurie et de l’absence de vision stratégique des dirigeants politiques qui gouvernent ce pays, de Youlou à Sassou. Cela fera plaisir aux intellectuels congolais, férus d’invectives et sans propositions. J’essayerai dans la deuxième partie de mes propositions de tracer quelques lignes analytiques pour apporter ma pierre à la construction d’un modèle de santé éventuel pour l’Afrique en général.

Depuis les indépendances, les système sanitaires en Afrique francophone sont dominés par des hôpitaux dits généraux, situés dans les capitales politiques et économiques. Autour de ces hôpitaux généraux, on trouve des dispensaires dans les différents quartiers et des succédanés de laboratoires qui entretiennent des relations avec l’institut Pasteur de France. Avant les indépendances et jusque dans le milieu des années 70, la plupart des médecins chefs étaient français, blancs. Le système hospitalier en Afrique francophone ressemblait étrangement au système français avec des campagnes de vaccinations et d’accès aux soins sans que l’on exigeât de l’argent aux populations africaines. Mes parents, pauvres, n’ayant aucun sou, j’ai pu quand même être opéré de l’appendicite à l’hôpital Adolphe Sice sans que l’on exigeât de mes parents quelques sous que ce soit. Progressivement les Africains ont africanisé les cadres à l’hôpital. Les anciens hospitaliers africains, appelés majors, qui avaient travaillé avec les Français, ont été mis de côté, voire poussés à la retraite. La formation des médecins, des infirmiers a emprunté d’autres directions que celles de la France. Des cadres hospitaliers et des médecins ont été formés à Cuba, à Moscou ou dans d’autres centres de formation comme Dakar au Sénégal. Les investissements hospitaliers, en termes de nouveaux bâtiments, n’ont pas été réalisés, si ce n’est à la marge. L’africanisation des cadres dans les différents hôpitaux est devenue un sujet de préoccupation par la compétence acquise et par l’efficacité en termes de résolution des problèmes financiers de gestion et d’adaptation des problématiques sanitaires aux besoins de la population.

Les dirigeants politiques des pays francophones, plus hantés par la conservation du pouvoir et des coups d’État militaires, ont laissé l’hôpital à lui-même. Les investissements sont devenus marginaux, les dirigeants politiques ont accepté la concussion en privatisant le bien collectif que représente l’hôpital et en permettant la tarification des actes hospitaliers et des soins, permettant ainsi à une élite hospitalière de faire de l’hôpital un lieu de transactions pour leurs propres intérêts. Les investissements faits par les pouvoirs publics en matériel, en médicaments, sont détournés par les dirigeants hospitaliers. L’exemple le plus éclatant est bien celui du CHU de Brazzaville au Congo qui a motivé le changement de certains de ses dirigeants et on peut se demander si les pratiques ont disparu.

Les hôpitaux en Afrique francophone sont devenus des mouroirs. Les dirigeants politiques le savent car, pour se soigner, ils viennent tous en France à l’Hôpital américain de Neuilly ou dans d’autres centres hospitaliers parisiens, au lieu de renforcer les systèmes sanitaires dans leurs propres pays.

Voilà 60 ans que les pays africains sont indépendants, il faut espérer qu’ils tirent des conséquences fortes des pandémies comme Ebola et le COVID 19 pour mettre en place des politiques de santé mutuelles en se basant sur une véritable programmation sanitaire pilotée par l’Union africaine et par la création d’un fonds panafricain de santé,

Voici mes propositions discutables mais qui contribuent aux débats à venir dans mon pays le Congo et dans mon continent, l’Afrique.

2. Propositions pour un programme sanitaire piloté par l’Union africaine.

L’Union africaine vient de mandater le talentueux et ancien responsable de la Banque suisse de Zurich, le franco-ivoirien Tidjiane Thiam et l’ancienne Ministre nigériane des Finances pour rechercher l’aide multilatérale en fonction de leurs carnets d’adresse afin d’aider les pays africains à constituer des ressources financières pour lutter contre le COVID 19. Cette approche, qu’il faut saluer, n’est que de court terme. Les pays africains doivent avoir une vision infinie et de long terme. La mondialisation a été un échec relatif, le marché est incapable de lutter contre les externalités négatives. Il faut donc une lecture qui se recentre sur la place des Etats souverains. Compte-tenu de la faiblesse de la gouvernance des pays membres de l’Union africaine en matière budgétaire et fiscale, il est urgent pour les pays membres de l’Union africaine d’établir une stratégie.

– L’Union africaine doit exiger la création d’un fonds mutuel sanitaire contre les pandémies en Afrique. Ce fonds doit être abondé par un pourcentage donné à établir, prélevé sur les exportations des pays membres. Bien entendu, ce pourcentage doit être calculé en fonction de la valeur des exportations de chaque pays membre. Soit le pourcentage est le même pour tous, soit il est modulé en fonction de la valeur des exportations. Ce fonds doit être géré par l’Union africaine et être autonome. Il peut être aussi abondé par les contributions des donateurs privés ou publics étrangers. Les fonds doivent faire l’objet d’un contrôle, d’une évaluation permanente et pour des raisons de clarté, publiés chaque année.

– Les pays membres de l’Union africaine doivent inscrire dans leur constitution l’importance des programmes sanitaires comme priorité nationale de premier rang et faisant l’objet d’un contrôle par les différents parlements, même si ceux-ci ont une efficacité relative.

– Il faut réaménager les hôpitaux traditionnels en capital humain, financier, en compétences professionnelles et en matériel. Il faut maintenir en activité des hôpitaux anciens par des activités en bâtiment, en lits, en organisation nouvelle et en gestion avant de construire de nouveaux hôpitaux dans les différents territoires qui sont indispensables. Mais, avant l’arrivée de ces nouveaux hôpitaux, on peut construire des maisons de santé qui seront abondées en investissement de fonctionnement et d’investissement. Bien entendu, certains diront, comme d’habitude, que les gouvernements despotes actuels en Afrique francophone ne le feront pas, sinon ils l’auraient déjà fait. Je pense à ceux qui critiquent Sassou-NGuesso du Congo et qui pensent que le pillage du Congo par lui et sa famille ne permettront pas de le faire.

Je me situe au-delà de ces critiques, de ces remarques, bonnes ou mauvaises, pour m’installer sur la longueur du temps infini de l’analyste qui modestement fait des propositions. Aux dirigeants politiques de l’Afrique francophone de se saisir ou non de ces propositions, dirigeants politiques de la majorité comme de l’opposition. Je suis modestement à ma place comme une luciole qui éclaire la nuit. Voici, au-delà des apostrophes épistolaires et verbeuses et d’injonctions paradoxales sur ce site, quelques propositions pratiques et simples de gouvernance sanitaire pour nos pays et pour notre continent.

Lucien PAMBOU

Analyste politique et économique franco-congolais

