Alain Akouala Atipault parle du tribalisme et de sa crainte de la scission entre le Nord et le Sud au Congo-Brazzaville.

Les congolais ont été dans leur majorité transformés en moutons ethniques (Alain Akouala Atipault)

La lutte pour le pouvoir et les richesses explique souvent les conflits ethniques et tribaux en Afrique. C’est surtout au sein des classes privilégiées que la compétition prend ce caractère. Il est évident que ce tribalisme empêche le développement de classes sociales. Et au Congo-Brazzaville, pour satisfaire des intérêts politiciens, le clivage Nord-Sud a été institué de façon insensée, sans aucune cohérence géographique. Alors qu’il aurait été plus judicieux, d’émettre ces considérations en fonction de la ligne équatoriale. Où s’arrête le Sud et où commence le Nord ? Avec une clarté biblique, et sur son compte Twitter, l’ex ministre congolais des Zones économiques spéciales, Alain Akouala Atipault, a déclaré que « ce clivage a permis aux politiciens dépourvus de vision collective pour l’édification d’une Nation, de faire de la manipulation ethnique et la majorité de nos compatriotes ont été transformés en moutons ethniques. Rajoutez à cela le syncrétisme ethnico – religieux. C’est la destruction ! » Lire la suite sur les echos-congo-brazzaa

TRANSITION POLITIQUE EXCLUANT SASSOU-NGUESSO.TABLE RONDE SUR LA REFORME DE L’ARMÉE AU CONGO-BRAZZAVILLE- 15 FÉVRIER 2020.Robert Poaty Pangou affirme que l'Armée congolaise à majorité nordiste est au service du pouvoir nordiste et non de la République. Seule la résolution des problèmes du pouvoir entre les nordistes et les sudistes est en mesure de permettre une réforme de l'Armée. Toute solution qui n'intègre pas le partage du pouvoir entre les nordistes et les sudistes est vouée à l'échec… Posted by Mingwa Biango on Monday, February 17, 2020

TRANSITION POLITIQUE EXCLUANT SASSOU-NGUESSO.

TABLE RONDE SUR LA REFORME DE L’ARMÉE AU CONGO-BRAZZAVILLE- 15 FÉVRIER 2020.

Robert Poaty Pangou affirme que l’Armée congolaise à majorité nordiste est au service du pouvoir nordiste et non de la République.

Seule la résolution des problèmes du pouvoir entre les nordistes et les sudistes est en mesure de permettre une réforme de l’Armée. Toute solution qui n’intègre pas le partage du pouvoir entre les nordistes et les sudistes est vouée à l’échec…