La promotion ethnico-régionalo-tribaliste de Ludovic Ngatsé

Ludovic Ngatsé

Tête de gondole du tribalisme institutionnel au Congo-Brazzaville, le dictateur Sassou-Nguesso persiste et signe. Alors que 95% des postes de responsabilités sont exclusivement occupés par les ressortissants du Nord, monsieur 8% a nommé par décret numéro 2020-58 le 16 mars 2020, Ludovic Ngatsé au poste de ministre délégué auprès du ministre des finances et du Budget Calixte Nganongo, chargé du budget.

Expert-comptable, promu par le sinistre Jean-Jacques Bouya son parrain politico-ethnico-régional, Ludovic Ngatsé est le nouveau négociateur du Congo avec le FMI qui a reporté sine die l’examen de la deuxième tranche du programme de 448,6 millions de dollars au bénéfice du Congo.

Le 13 mars 2020, ce même FMI a publié la liste de 25 pays qui bénéficieront d’un allègement de la dette. Le Congo n’y figure pas. La dette cachée par le régime génocidaire du dictateur de Mpila auprès de cette institution a conduit à exclure notre pays.

Lors de sa dernière prise de parole, Ludovic Ngatsé a déclaré que: « Le programme avec le FMI trouvera un aboutissement ».

Si sa promotion à ce poste avait été objective et non motivée par des velléités tribalistes, elle se serait portée sur un autre candidat. C’est sans compter sur le logiciel désuet du président de fait de notre pays qui tient à tout prix à le faire couler, comme il le fait sans discontinuer depuis près de quarante ans.

Nous n’avons aucune acrimonie pour la personne de Ludovic Ngatsé. Cependant, nous récusons la colonisation ethnique dans notre pays.

Chef des services de renseignement du Congo pendant une décennie avant d’être l’ordonnateur des tous les crimes politiques économiques, le dictateur Sassou-Nguesso n’ignore pas le pedigree de son nouveau ministre délégué chargé du budget, principal interlocuteur du FMI.

En effet, après avoir fait preuve de légèreté et de complaisance en validant les comptes erronés de l’ex compagnie aérienne ECAIR, Ludovic Ngatsé, représentant du cabinet Ernst and Young au Congo-Brazzaville, fut suspendu par décision numéro 019, le 29 octobre 2016 pour deux ans par Gnagne BEDI, président de la CIMA(Conférence interafricaine des marchés d’assurances) basée à Ouagadougou au Burkina Faso. Pendant la durée de sa suspension, Ludovic Ngatsé et son cabinet ne pouvaient exercer les mandats de commissaire aux comptes au sein d’une société d’assurances (voir document ci-dessous).

Comment avec un tel passif, Ludovic Ngatsé peut prétendre mener à bien au nom du Congo les négociations avec le FMI ? Telle est la question de bon sens que se posent les Congolais.

Monsieur 8%, prompt à mettre en place un état de siège au Congo pour épier la vie privée des congolais n’ignore pas la suspension de son filleul, Ludovic Ngatsé.

N’ayant pas été élu par le peuple congolais, Sassou-Nguesso privilégie l’ethnie, la région et la tribu, préférant sacrifier l’Intérêt général.

Monsieur 8% est un virus pour la cohésion de notre pays. Voleur politique, il a volé notre avenir, nos rêves, notre savoir, notre éducation, notre santé (la pandémie du covid-19 le prouve). Il n’est pas un voleur ordinaire puisqu’il n’est pas traqué par la police. Au contraire, il est protégé par sa garde tribale prétorienne, comme l’écrivait si bien Voltaire.

À vrai dire, le Congo n’a guère besoin de l’aide du FMI. Sassou-Nguesso Denis et sa bande de voleurs n’ont qu’à ramener l’argent des Congolais qu’ils cachent dans les paradis fiscaux.

D’ici là, organisons-nous pour mettre un terme au tribalisme et à tous les errements qui tirent le Congo vers le bas. Sassou-Nguesso est plus proche de la sortie que de l’augmentation. Cela ne dépend que de nous. Le vent de la liberté s’apprête à souffler dans un Congo nouveau.

« Fidèle à l’engagement que nous avons pris vis-à-vis de notre conscience, nous partagerons jusqu’au bout l’exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, nous rentrerons », écrivait Victor Hugo.

Olivier Mouebara

Diffusé le 21 avril 2020, par www.congo-liberty.com