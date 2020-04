Les Covid(eries) du virus Tsaty-Mabiala et ses 10 millions FCFA

Clément Mouamba et Tstaty-Mabiala ce jeudi 23 novembre 2020

Le retour au pouvoir de Denis Sassou-NGuesso avec l’aide de l’Armée angolaise, en octobre 1997, s’est suivi de la débâcle des partisans du Président Lissouba. Les Congolais ont longtemps cru que les dignitaires déchus et fuyards, forts de leur légitimité démocratique, s’organiseraient et mèneraient de l’étranger où ils se réfugièrent, la dure bataille de la restauration de la Démocratie, et porteraient l’estocade à la dictature de Brazzaville…grande fut la désillusion !

Pour donner l’illusion d’un pays démocratique, chaque maillon de la tyrannie doit jouer son rôle, et Pascal Tsaty-Mabiala nommé chef de file de l’opposition par Denis Sassou-NGuesso, remplit bien sa mission. En effet, Pascal Tsaty-Mabiala, l’ancien et « éphémère » ministre de la Défense du Président Lissouba a remis un chèque de dix (10) millions de FCFA à son ex-collègue Clément Mouamba, dans le cadre d’un fond imaginaire pour lutter contre le Covid-19. Le secrétaire général de l’UPADS a déclaré que la pandémie du coronavirus imposée « l’union sacrée » entre le pouvoir et l’opposition.

A vraie dire, cette union sacrée a toujours été d’actualité. Elle est en réalité, un cartel de gangsters et soudards tous azimuts contre le peuple congolais , dont l’objectif premier est de servir les intérêts criminels du personnel politique !

Il n’y a pas pire traitre que les anciens compagnons du Président Pascal Lissouba !

Malheureusement Tsaty-Mabiala n’est pas le seul traître. Il est dans la lignée d’autres traitres de l’UPADS qui l’ont précédé à la mangeoire de Denis Sassou-NGuesso, à commencer par la famille biologique du Président Pascal Lissouba (son épouse Jocelyne et son fils Jeremy), auxquels on peut rajouter quelques personnages, qui ont contribué à conforter la dictature de Denis Sassou-NGuesso. La liste étant longue, nous ne citerons que trois personnages :

Clément Mouamba : ancien Ministre de l’Économie et des Finances (1992-1993) sous le Président Lissouba, il est depuis 2016 le fantoche 1er Ministre de Denis Sassou-NGuesso ;

Martin MBeri : ancien Ministre de l’Intérieur du Président Lissouba. Il a rejoint Denis Sassou-NGuesso qui le nomme ministre des Transports, juste après la guerre de 1997. Il est aujourd’hui secrétaire permanent du Dialogue prôné par le pouvoir de Brazzaville ;

Claudine Munari : ancienne directrice de cabinet du Président Pascal Lissouba (1992-1997). Elle a rejoint Denis Sassou-NGuesso en 2002 , pour devenir sa ministre du Commerce pendant 6 ans (2009-2015) . Elle se revendique aujourd’hui « opposante » ;

Les Congolais qui se réclament de l’UPADS ou du Lissoubisme doivent prendre conscience de la complicité de certains compagnons du Président Lissouba, qui chaque jour, contribue à perpétuer la dictature de Brazzaville. Pascal Tsaty-Mabiala comme un virus, en est l’illustration, au même titre que les rejetons de Bernard Kolelas…Ya ba colère vé !

La rédaction

Diffusé le 25 avril 2020, par www.congo-liberty.com