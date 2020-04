Faut-il obligatoirement tuer Sassou, Kiki ou JDO pour conquérir ou conserver le pouvoir ?

Par Pascal MALANDA

Mes amis et mes détracteurs seront unanimes en se demandant: Quelle mouche l’a piqué pour se mêler de ce qui ne le regarde pas ? Je voudrais consoler les uns et rassurer les autres : aucune mouche ne m’a piqué et la lutte à mort que se livre le trio Sassou-Kiki-JDO me concerne directement en tant que citoyen congolais, au même titre d’ailleurs que tous les autres Congolais. Et c’est à ce titre que j’exprime ici en toute conscience et en toute liberté une opinion qui n’engage que moi.

L’expression « Fin de règne » est certainement l’une des plus populaires au Congo actuellement. En effet, Brazzaville est le théâtre depuis quelques mois d’une tragicomédie qui se joue dans les coulisses du pouvoir. Plus le dénouement s’approche, plus la rumeur s’enfle. C’est en analysant ces rumeurs, gracieusement et régulièrement mises sur la place publique par la puissance des réseaux sociaux, que je me permets d’exprimer mon opinion et d’exposer quelques éléments de solution.

Depuis 2014, j’ai milité et continue de militer en faveur d’une alternance pacifique à la tête du pays. A mes yeux, un départ, même négocié ou organisé de Sassou, reste et de loin, préférable à un saut dans l’inconnu qui plongerait à coup sûr notre pays dans une grande catastrophe. En effet, depuis 1957, le pouvoir au Congo se conquière dans le sang et la souffrance collective. Le départ de Youlou en 1963 occasionna la mort des fameux « Trois martyrs ». Avant la démission de Massambat-Débat en juillet 1968, on déplora des morts et des disparus au cours des événements engageant la Défense Civile et l’armée à Bacongo-Makélékélé. En mars 1977, au cri de ‘’Bakongo ba bomi Marien’’, combien de nos compatriotes perdirent la vie au ‘’petit matin’’ ? Un président, un ex-président, un cardinal, de nombreux officiers et des civils encore plus nombreux, furent sacrifiés dans un acte qu’on peut intituler : « Sacrifier Ngouabi pour conserver le pouvoir au nord ». En 1997, à la chute de Lissouba, c’est toute une série de guerres civiles qui endeuilla le Congo jusqu’en 1999 avant de reprendre avec les rebellions récurrentes de Ntoumi tout au long des années 2000. Rébellions qui saccagèrent la triste région du Pool. Pour finir, depuis 2015-2016 et le passage en force de Sassou malgré les limites claires que lui imposait la constitution, la région du Pool (encore elle) et de nombreux citoyens ont payé le prix fort. Pour l’objectivité des faits, signalons que deux alternances ont eu lieu sans effusion de sang, mais avec emprisonnement ou exil. L’arrivée de Sassou en 1979 par un coup d’Etat de palais sans tirer un seul coup de feu, mais en emprisonnant pendant 11 ans son prédécesseur Yhombi. Le départ de Sassou en 1992 après avoir perdu les élections libres et démocratiques organisées à la fin de la Conférence Nationale Souveraine. Dans ces conditions, comment ne pas s’interroger sur ce que nous réserve, si elle a lieu, l’élection présidentielle de 2021 ? Comment ne pas nous interroger sur ce qui pourrait se passer avant mars 2021.

Soulignons au passage, que depuis 1966, un seul homme a été au cœur de tous les horribles événements précités. Il s’agit de Denis Sassou Nguesso. Depuis le commando qui avait tenté de libérer Ngouabi de prison en 1966, jusqu’au coup d’Etat manqué par Dabira en 2017, son nom traverse l’histoire congolaise comme un fil rouge. 4 décennies de souffrance qui m’ont poussé à me demander s’il n’était pas l’exécuteur testamentaire de Youlou : https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/blog/200918/sassou-et-la-fin-des-40-annees-de-la-malediction-du-congo-par-youlou. Maintenant que l’homme, affaibli par l’âge et les échecs à répétition, s’apprête à quitter la scène politique, quoi de plus naturel que de nous interroger ensemble sur le sort du pays économiquement ruiné et socialement en lambeaux qu’il laissera à la postérité. Quoi de plus naturel que de réfléchir sur le sort qui lui sera réservé en tant qu’acteur assumant ses faits, ou exécuteur testamentaire ayant droit à des circonstances atténuantes. La question subsidiaire a été posée par Dabira : Quel avenir pour les Mbochis après l’inévitable départ de Sasssou ?

Pour répondre à la question cardinale posée par le titre de cette réflexion, je dirai sans ambages: personne, même pas Sassou, Kiki ou JDO, ne mérite de donner ou de subir la mort pour conquérir ou conserver le pouvoir. A la fin de la CNS, Sassou I a assumé les 3.000 morts de son premier règne. Les mains furent lavées et la fameuse phrase « Plus jamais ça » fut prononcée. Pouvait-on imaginer que Sassou II et III seraient de loin plus meurtriers ? Laver les mains avec Sassou III serait donc une complaisance coupable.

Nous avons certes lavé les mains, mais avons-nous réellement lavé nos cœurs ? Apparemment pas. J’entends mes détracteurs me rétorquer : Hier les mains, aujourd’hui les cœurs et pourquoi pas les zizis demain ? Libre à eux, qui sont pourtant nombreux à chanter dans toutes sortes d’églises : ‘’Masumu mami, ma ndobé, ma mbuaki, Yesu wa sukidi mo mu menga mandi… » (Mes péchés, noirs et rouges, Jésus les a lavés dans son sang.) Seul le sang de l’Agneau peut laver nos cœurs impurs. Comme le sang de Marien, le sang de Sassou, Kiki ou JDO, ne nous lavera pas de notre haine.

Oui, nous avons mis la haine et l’humiliation du prochain au centre de toutes nos actions. Et c’est cette haine qui fait croire qu’il suffit de tuer Sassou, Kiki ou JDO pour régler définitivement nos problèmes. Et maintenant que les trois semblent lancés dans une lutte à mort, pourquoi ne pas se réjouir et attendre tranquillement qu’ils se détruisent et s’affaiblissent pour se baisser et ramasser le pouvoir comme un fruit mûr ?

Entendons-nous bien, je ne me pose pas en défenseur de Sassou, Kiki ou JDO. Je l’ai dit à maintes reprises, Sassou et les siens sont adultes, ils n’ont pas besoin de moi pour assumer leurs actes ou se défendre. Cela ne m’empêche pas de m’opposer à leur assassinat car je reste persuadé qu’assassiner (même un assassin présumé) pour résoudre un problème, de surcroit politique, ou établir la justice, est une preuve de faiblesse et non de force.

Sur le plan spirituel, quand le crime est à la base de nos agissements ou constitue la fondation de l’édifice en construction, tout est souillé dès le départ et pour des décennies. Le ‘’petit’’ meurtre de Pouabou, Matsokota et Mansouémé, exécutés parce qu’ils représentaient une rigueur dérangeante a ouvert la boîte de Pandore des crimes politiques. Plus loin dans notre histoire sanglante, les centaines de morts de 1959 ont tout biaisé jusqu’à ce jour. C’est pourquoi je fais le vœu pieux suivant : Pour une fois et une fois pour toutes, essayons de trouver une solution civilisée à nos problèmes dont le plus important est l’accession et la conservation du pouvoir. Tous les autres problèmes dérivent de là. Essayons de sortir du cercle vicieux du crime banalisé pour entamer le cercle vertueux d’une gestion démocratique incluant mêmes nos adversaires les plus virulents.

La rumeur prête à JDO des velléités de coup d’Etat. Grand bien lui fasse, si c’est vrai. Qu’il dépose son oncle à Oyo sans tirer une balle, il sera acclamé par une frange de la population, pendant que l’autre sera en pleurs pour la perte des avantages matériels directs du pouvoir, ce ne sera pas un drame. Lui, au contraire, devant les chefs traditionnels de sa contrée, jure comme un arracheur de dents qu’il est le dernier rempart de son oncle qu’on ne pourra atteindre qu’après avoir marché sur son cadavre de fidèle lieutenant. Et pour parfaire sa fidélité, il affirme tout devoir à Sassou, au point où, seule l’ingratitude primaire pourrait justifier qu’il dépose son oncle. Au passage, il avertit (ou menace ?) ses adversaires : « Ils ont des armes, j’ai des armes ; ils ont des hommes, j’ai des hommes… Nous avons tué au Pool, le ciel n’est pas tombé. » Une façon de dire : Si nous avons tué au Pool (notre terrain de jeu) avec le risque que les Bakongos nous exterminent, allons-nous hésiter à tuer nos propres frères pour conserver le pouvoir ? Je peux me tromper d’analyse, mais je n’ai pas pu comprendre autrement cette diatribe. En plus, elle rappelle par trop la mort de Marien en 1977 : Sacrifier un homme et quelques victimes collatérales pour conserver le pouvoir.

La mort, encore et toujours la mort, serait donc au cœur de tous les projets de conquête de pouvoir au Congo. Et pas seulement de pouvoir car dans les stades, même en temps de paix, pour exprimer leur joie, les supporters chantent avec une légèreté incroyable ‘’Muntu fua, Moro wa ’’ (il y aura mort d’homme). Et même au sein de l’opposition ‘’non-constitutionnelle’’, une frange de plus en plus large milite en faveur d’une élimination violente du régime au motif suivant : Un régime arrivé par la violence et qui se maintient par la force, ne peut être éliminé que par les armes. Pour cette frange, parler d’une solution négociée est une preuve de naïveté ou de complicité coupables. Pour cette frange qui ne croit plu au dialogue inclusif qu’elle n’a pu obtenir, une fois qu’elle sera au pouvoir, il n’y aura pas de dialogue possible avec ceux qui, jusqu’au bout, ont refusé le dialogue inclusif. Or l’inclusion qu’ils ont exigée et n’ont pas obtenue, les aurait au contraire et logiquement contraints à faire preuve de magnanimité en commençant leur potentiel règne par un véritable dialogue inclusif avec le régime déchu. Beaucoup de Congolais pensent que la plus grande faute de Lissouba fut de ne pas arrêter ou tuer Sassou à son retour d’exil en 1996 et écraser ses partisans pour les réduire au silence. Ils oublient probablement la responsabilité des uns et des autres dans la gestion calamiteuse de l’alliance U.PA.D.S., qui déboucha sur la guerre civile de 1993-1994 et indirectement sur celle de juin 1997. Sassou mort, le Congo aurait-il été un long fleuve tranquille ? J’ai mes doutes. Sassou est certes un facteur exacerbant, un catalyseur qui accélère ou intensifie une réaction, mais les ingrédients de la violence sont anthropologiquement tapis au fond de chacun de nous. Sans les extirper de nous, nous resterons un peuple barbare, incapable de tolérance.

En analysant la situation actuelle, on peut conclure que JDO a été à bonne école chez son oncle. Les réseaux sociaux et une partie des travaux de la CNS montrent que, assumant différents postes de sécurité sous Ngouabi, Sassou avait méticuleusement nettoyé tous les rivaux capables de s’opposer à sa patiente et rigoureuse ascension jusqu’à l’estocade finale du 5 février 1979, après le raté de mars 1977. Kingaga, Diawara, Kimbouala-Nkaya, Kikadi etc. auraient été savamment liquidés dans le but final d’accéder à la magistrature suprême. Cette dernière acquise, d’autres rivaux comme Katali, Motando, etc. succomberont au fil du temps pour consolider son pouvoir. Aujourd’hui, la rumeur publique prête à JDO la même stratégie de liquidation et de neutralisation de tous ceux qu’il percevrait comme rivaux depuis sa tour de garde du très stratégique Conseil National de Sécurité. Il serait le véritable commanditaire et bénéficiaire des assassinats ou arrestations d’Adoua, Avoukou, Ntsourou, Dabira, Mokoko et Okombi. Après avoir écarté de la Garde Présidentielle son ennemi Nianga-Mbouala, il serait donc sur le point de passer à l’assaut final.

Du côté du Tandem Sassou-Kiki, les choses seraient plus simples. On accuse le fils de vouloir succéder contre vents et marrées au père, en 2021 ou en 2026. Une ambition qui ne serait pas du goût de certains membres du clan et certains caciques du PCT, mais surtout de l’immense majorité des Congolais qui lui reprochent d’avoir ruiné le pays. Une autre version affirme au contraire que c’est le père qui verrait en Kiki le seul homme, dernier rempart capable d’assurer sa retraite ou de lui succéder en cas de mort naturelle. Le tandem travaillerait donc à neutraliser les rivaux et positionner des supplétifs réagissant au doigt et à l’œil. C’est dans ce cadre qu’il aurait réussi à débarquer Pierre Ngolo du siège trop stratégique de secrétaire général du PCT et qu’il s’acharnerait à éjecter sans succès pour le moment, JDO du sa tour d’ivoire du Conseil National de Sécurité.

Voilà en résumé, les protagonistes de la tragicomédie évoquée plus haut. Comédie, parce que la première chose qui vient à l’esprit est le rire, inspiré par une pièce cousue de fil blanc et que les acteurs grotesques jouent avec une arrogance et une bouffonnerie assumées. Tragique, parce que, comme d’habitude cela se terminera probablement par des milliers morts.

Et le peuple dans tout cela, me diriez-vous ? Sauf sursaut de dernière minute, il semble s’être résigné au rôle de spectateur passif et complice de son martyr. Terrorisé par la violence endémique instaurée par un pouvoir brutal, déçu par une opposition émiettée et impuissante, trahi par sa propre couardise et ses divisions abyssales, abandonné par la communauté internationale, il attend un improbable messie. Sauf qu’ayant encensé Mokoko accueilli comme libérateur en 2016, il n’a pas levé le petit doigt lorsqu’on arrêté le ‘’général du peuple’’ puis Okombi, l’homme-fort du CADD-MJ. Pas étonnant alors que les candidat-messies se fassent si rares. Le peuple se sent condamné à attendre la déflagration avec l’espoir que ça sera la fin d’un long cauchemar, mais aussi la hantise que ça pourrait être l’effondrement final qui transformera le Congo en Lybie ou Syrie.

Malgré ce sombre tableau, je voudrais apporter une note d’espoir. Même au bord du gouffre, il y a toujours une ultime prise de conscience possible. On peut se suicider en sautant dans l’abîme ou revenir à la raison et s’éloigner du gouffre. Je nous invite tous, très humblement au dépassement de soi et au sursaut national. En toute humilité, mettons le respect de la vie au centre du Congo à reconstruire. La situation sociale, économique et financière du Congo était déjà catastrophique avant la crise du covid-19. Dans un contexte d’effondrement global de l’économie mondiale, le pays, déjà ruiné, risque de disparaitre.

Nous avons des ressources humaines et naturelles pour faire face aux immenses enjeux de l’après-corona. Partout dans le monde se dessine un repli sur soi et des fronts domestiques sous forme d’union nationale pour faire face à l’adversité à venir dans un monde déglobalisé où notre principale ressource, le pétrole, ne vaudra plus rien. Osons innover, réinventer la solidarité et l’unité nationales. Entrons fièrement dans le camp des nations civilisées où la vie humaine est sacrée et la liberté individuelle, un pilier de la démocratie. C’est à ce prix que nous pourrons valoriser les nombreuses autres ressources dont la providence nous a gracieusement dotés, à commencer par une terre et un climat propices à une agriculture capable de servir de relance économique intelligente. Notre sous-sol regorge de ressources ayant permis un début d’industrialisation dans les années 1960. Tout cela, par et en faveur d’une population jeune, dynamique et ouverte à l’innovation induite par les NTIC.

Que se lève un vaillant officier capable d’organiser une transition inclusive de 5 ans avec ou sans Sassou et au bout desquels il remettra le pouvoir aux civils ; la réflexion est déjà engagée en ce sens par certains cercles de la diaspora à Paris autour de Congo-liberty. Qu’il libère tous les prisonniers politiques sans condition et sans exception. Qu’il empêche des lynchages collectifs et des exécutions sommaires. Qu’il fasse que personne ne soit contraint à l’exil pour sauver sa vie. Qu’il organise un Conclave National de 3 à 6 jours, pour faire l’état des lieux de toute la nation. Qu’il fasse tout cela sans tirer un seul coup de feu. Cela a été possible le 5 février 1979 et pendant toute la CNS en 1991 et la présidentielle de 1992. L’armée avait à chaque fois avec le peuple. Qu’est-ce qui nous empêche aujourd’hui de retrouver ces moments de communion nationale ?

Et si notre vaillante armée (trop tribalisée ?) n’a plus d’officiers républicains de la trempe de Mouzabakani, Nzalankanda, Mountsaka, Kiganga, Diawara, Ikoko, Kimbouala-Nkaya, Katali, Motando, Mokoko etc., il ne restera plus au peuple, poussé dans ses derniers retranchements, qu’une seule voie, celle de l’insurrection populaire et pacifique. Sassou, Kiki et JDO n’auront alors que leurs yeux pour pleurer, s’ils ont la vie sauve. Qu’ils réfléchissent avant d’entrainer le Congo dans l’abîme.

Pascal Malanda

LE CONGO ETERNEL

Diffusé le 27 avril 2020, par www.congo-liberty.com