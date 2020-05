Pour la réhabilitation de la mémoire de l’abbé Fulbert Youlou.

« Nul n’a le droit d’effacer une page de l’histoire d’un peuple, car, un peuple sans histoire est un monde sans âme ».

C’est généralement par cette citation que Alain Foka, journaliste à RFI, présente son émission dominicale, Mémoires d’Afrique. Celle qui circule ces derniers jours sur les réseaux sociaux porte sur l’abbé Fulbert Youlou. Deux invités prestigieux, Antoine Létémbet Amibly et Simon-Pierre Kikounga Ngot lèvent un coin de voile méconnu et volontairement éludé du premier président de l’histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville.

Premier président de la république du Congo de 1959 à 1963, l’abbé Fulbert Youlou est né en 1917 à Madibou dans le district du Pool. Décédé en Espagne en 1972, il fut brocardé et conspué dans notre pays. C’est lui qui, en août 1960, avait conduit notre pays vers l’indépendance. Lui qui, en décembre 1960, avait organisé une grande conférence internationale à Brazzaville, au cours de laquelle il vanta les bienfaits du libéralisme économique et condamna le communisme.

Trois ans plus tard, en l’absence de prospérité économique, l’abbé Fulbert Youlou décevait. Sa décision d’imposer en août 1963 le monopartisme en emprisonnant les dirigeants syndicaux fut l’élément déclencheur de la révolution des « trois glorieuses », les 13, 14 et 15 août 1963.

Ne disposant plus d’aucun soutien, l’abbé Fulbert Youlou quitta le pouvoir et laissa derrière lui l’image d’un président de la république excentrique, autoritaire et corrompu.

« Youlou a tout volé, on le mettra au poteau », scandait la vox populi.

Témoignant pour l’HISTOIRE, Simon-Pierre Kikounga Ngot récuse cette rumeur qui colle à la peau de l’abbé Fulbert Youlou comme le sparadrap du docteur Hadoc.

Jugé le 8 juin 1965 devant la Cour révolutionnaire de justice, Simon-Pierre Kikounga Ngot défend avec force et vigueur l’ancien prêtre qui n’avait commis aucun détournement de fonds publics. Aucun crédit n’a été détourné par l’abbé Fulbert Youlou. L’hôtel construit à Brazzaville l’avait été en consentant un crédit. Ses deux propriétés acquises en France l’avaient été grâce à la manne financière octroyée par son ami TSHOMBE.

Malade en novembre 1965, voulant se faire soigner à Nice, le général de Gaulle et son épouse Yvonne refusèrent de l’accueillir. Arrivé au Bourget avec sa famille le 29 janvier 1966, l’abbé Fulbert Youlou s’installa en Espagne, accueilli par le régime Franco.

Mort en Espagne le 8 mai 1972, Antoine Létémbet Ambily et Simon-Pierre Kikounga Ngot tirent deux enseignements significatifs et saisissants pour l’HISTOIRE.

– En voyant l’humiliation subie par l’abbé Fulbert qui avait essuyé le refus d’être accueilli en France par le couple de Gaulle pour lui permettre de se faire soigner, Simon-Pierre Kikounga Ngot estime que « cela devrait servir de leçon au dictateur Sassou-Nguesso Denis de mieux respecter, considérer et aurait pu se conduire autrement avec ses concitoyens ».

– La seconde leçon est poignante. Elle est distillée conjointement par Antoine Létémbet Ambily et Simon-Pierre Kikounga Ngot.

Ces deux témoins de l’HISTOIRE ne comprennent pas que la dépouille de l’abbé Fulbert Youlou repose dans son taudis de Madibou sans jamais avoir eu de cérémonie officielle. Cela est indigne et une honte, assènent-ils.

Le dictateur Sassou-Nguesso a préféré faire rapatrier le 1er août 2006, moyennant 5 millions d’euros, la dépouille de l’explorateur italien, naturalisé français, officier de marine qui a ouvert la voie à la colonisation en Afrique centrale, Pierre Savorgnan de Brazza, qui repose dans un beau mausolée à Brazzaville!!!

De grâce, Antoine Létémbet Ambily et Simon-Pierre Kikounga Ngot plaident pour la réhabilitation de la mémoire de l’abbé Fulbert Youlou.

Marien Ngouabi a été immortalisé par le biais de l’université qui porte son nom.

Alphonse Massamba Débat a été immortalisé à travers le stade qui porte son nom pour y avoir inauguré le 25 juillet 1965 les premiers jeux africains de Brazzaville.

De ce qui précède, l’abbé Fulbert Youlou devrait être immortalisé à travers l’actuel palais du peuple. Ancien palais des gouverneurs français de l’AEF de 1910 à 1960, l’abbé Fulbert Youlou en fut le premier locataire. Ce serait lui rendre Justice que le palais dit du peuple porte son nom!!!

Quarante huit ans après sa disparition, la mémoire de l’abbé Fulbert Youlou qui fut un patriote a été sciemment biffée de notre Histoire. Aucun grand souvenir ne porte son nom dans notre pays.

Adepte de l’obscurantisme, de la confusion et de la falsification, le système mis en place par Sassou-Nguesso cherche comme toujours à faire fonctionner l’oubli. Le silence sur la mémoire de l’abbé Fulbert Youlou se fait profond comme un coffre-fort.

Heureusement que Simon-Pierre Kikounga Ngot et Antoine Létémbet Ambily rappelent à la dictature de Sassou-Nguesso que « les nations ne someillent qu’un temps, et que les peuples demeurent ».

Le cerveau du dictateur Sassou-Nguesso fonctionne à la manière de certains appareils digestifs de type élémentaire. Il filtre. Et le filtre ne laisse passer que ce qui peut alimenter la couenne de la bonne conscience d’un système inique.

D’un battement d’oreilles, le dictateur Sassou-Nguesso veut chasser l’idée. L’idée, la mouche importune, celle de réhabiliter la mémoire de l’abbé Fulbert Youlou, de rendre à sa famille son hôtel de Brazzaville, et de restituer(enfin) à la famille de Alphonse Massamba Débat, sa dépouille.

Olivier Mouebara

Diffusé le 01 mai 2020, par www.congo-liberty.com