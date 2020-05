L’ARMÉE DANS LA VIE POLITIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE

Par Anicet Blaise Cyriaque KOUNOUGOUS

Ces pages de l’histoire de France et d’Afrique sont parfaitement relatées dans l’ouvrage d’Anicet Blaise Cyriaque Kounougous. Passionnant pour ceux qui s’intéressent aux relations franco-africaines, l’ouvrage revient sur plus de deux siècles d’histoire commune entre les deux pays : le Congo-Brazzaville et la France. Il propose un véritable éclairage du processus qui conduit l’armée congolaise à s’emparer du pouvoir. Le rôle des militaires dans la vie politique est en effet essentiel comme pour de nombreux États d’Afrique subsaharienne. L’armée congolaise influence l’histoire de l’ancienne capitale de l’Afrique Équatoriale Française (A.E.F.), territoire du Moyen-Congo, à travers notamment quatre périodes majeures : l’indépendance en 1960, les années du marxisme-léninisme (1970-1990), l’avènement du processus démocratique au début des années 1990 et actuellement l’éternel défi de la reconstruction et de la réconciliation nationales.

Hormis les premiers temps euphorisants de la souveraineté étatique (1960-1968) et la parenthèse démocratique (1992-1997), le Congo-Brazzaville vit sous influence martiale. La rivalité Nord/Sud doublée d’une opposition civil/militaire est au cœur d’une lutte sans merci pour le pouvoir. Cet ouvrage retrace cette histoire complexe souvent dramatique où la population congolaise reste la principale victime des intrigues politiciennes. Le lecteur est ainsi plongé dans les arcanes du pouvoir congolais tout autant que dans les méandres de la Françafrique.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE : GENÈSE DE L’ARMÉE CONGOLAISE

L’Afrique équatoriale française

Chapitre I : Origine des forces armées congolaises

Drapeau et Armoiries du Congo Brazzaville

Chapitre II : Les attributions des forces armées congolaises

DEUXIÈME PARTIE : L’ARMÉE CONGOLAISE, FORCE POLITIQUE AU POUVOIR À PARTIR DE 1968

Chapitre III : La montée en puissance de l’armée congolaise

Chapitre IV : Le militarisme congolais

TROISIÈME PARTIE : L’ARMÉE CONGOLAISE ET LA NOUVELLE DONNE DÉMOCRATIQUE

Chapitre V : Les militaires congolais à l’épreuve de la démocratie

Processus démocratique en Afrique 1990-2000

Chapitre VI : La réaction des militaires congolais à l’ouverture démocratique

QUATRIÈME PARTIE : BILAN DE LA GESTION PRÉTORIENNE CONGOLAISE

Chapitre VII : L’exercice du pouvoir par les militaires congolais

Chapitre VIII : La démocratie congolaise par la force des armes

CONCLUSION

