MARC MAPINGOU, TU ES UN ANGE ET TA PLACE EST AUPRÈS DE DIEU !

CHER GRAND FRÈRE MARC,

En ce moment où ton âme d’Ange s’élève vers notre créateur divin, mon chagrin est immense et mes larmes intarissables. « Vanité des vanités, tout est vanité » aimais-tu me dire, devant la méchanceté et la cupidité des humains !

Aujourd’hui que notre Dieu a choisi que tu le rejoignes, les Congolais pleurent l’Homme public, mais pour ma part, je pleure un GRAND-FRÈRE qui me quitte et nous précède aux Royaume des cieux.

En ce moment où mon cœur déborde de chagrin , où je ne peux écrire un texte avec mes larmes, je n’ai pas trouvé meilleur Hommage, que le livre du Deutéronome 34 : 1-9

01 Moïse monta des steppes de Moab au mont Nébo, au sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays : Galaad jusqu’à Dane,

02 tout Nephtali, le pays d’Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu’à la Méditerranée,

03 le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho ville des Palmiers, jusqu’à Soar.

04 Le Seigneur lui dit : « Ce pays que tu vois, j’ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n’y entreras pas. »

05 Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur.

06 On l’enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd’hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau.

07 Moïse avait cent vingt ans quand il mourut ; sa vue n’avait pas baissé, sa vitalité n’avait pas diminué.

08 Les fils d’Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab, pendant trente jours. C’est alors que s’achevèrent les jours du deuil de Moïse.

09 Josué, fils de Noun, était rempli de l’esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d’Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse.

YA MARC, KUENDA MBOTE, NGUE ME BIKA BETO NA MPASSI , SABILILA BETO

Mingwa BIANGO

Diffusé le 05 mai 2020, par www.congo-liberty.com