Jean-Luc MALEKAT rend hommage au chevalier Marc MAPINGOU

Aujourd’hui mardi 05 mai 2020, à 4h00 du matin, Marc MAPINGOU vient de nous quitter trop tôt, alors que nous avions besoin de lui. C’est une très grande perte pour la communauté congolaise toute entière.

C’était le meilleur de sa génération. Tous les congolais l’ont connu et en particulier lorsqu’il s’occupa de la campagne présidentielle du Président Pascal Lissouba en 1992, lors d’une élection gagnée par ce dernier et jamais contestée dans notre pays.

Nous connaissions son père, Basile Mapingou qui fut élu à l’Assemblée territoriale du Moyen Congo en 1957 et curieuse coïncidence, Marc MAPINGOU s’en est allé à la même date que le Président Fulbert Youlou décédé le 05 mai 1972.

Je l’ai mieux connu en France lorsque nous mimes en place les Assises Nationales du Congo pour l’Alternance Démocratique en 2014. Il y apporta énormément tout à la fois par sa contribution tant matérielle qu’intellectuelle.

C’était un humaniste, imprégné de grande culture et féru de littérature. Il était à la fois esthète, prudent, modéré, tolérant et rassembleur. Ce sont ces grandes qualités que j’appréciais beaucoup chez lui.

Il avait un grand amour pour le Congo et je reste persuadé qu’il aurait souhaité encore plus guider les nouvelles générations vers un chemin de bonheur pour son pays.

Nous nous sommes vus la dernière fois le 02 décembre 2019 aux obsèques de Paul Kaya à Bourg la Reine et il avait écrit de magnifiques et belles oraisons funèbres aussi bien pour ce dernier que celles de Maître Aloïse Moudileno Massengo le 31 décembre 2019 et tout récemment le 1er février 2020 lors des obsèques de Madame Emilienne Leckounzou.

Dans ce message il disait ceci « Elle est partie à l’heure où les premiers chants de coq réveillent les habitants de Sibiti. Le chant du coq a annoncé le lever du jour, en annonçant le départ d’une Reine, et laisser à ceux qui survivront le temps de profiter de la lumière. C’est un signe de la mystique de chez moi. »

En fait ces paroles résonnent également pour lui : c’était lui le Roi, qui annonçait son départ. Une des valeurs qu’il nous répétait : Ne jamais associer son destin à la canaille, cela permet de mourir en paix.

Dieu a donné, Dieu a repris Marc Mapingou,

Que sa famille puisse accepter nos sincères condoléances,

A + Marc,

Jean Luc MALEKAT

Diffusé le 05 mai 2020, par www.congo-liberty.com