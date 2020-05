LIVRE D’OR : Hommage des Congolais au Chevalier Marc MAPINGOU

HOMMAGE DU Dr Patrice Serge GANGA ZANDZOU A Marc MAPINGOU

Notre Très Cher Frère Marc, nous a quitté ce jour, arraché trop tôt à l’amour des siens. Il fut de la race de ces hommes qui marquent leur passage sur terre. Ce fût un être épris de Liberté, de Justice et de modération. Il était particulièrement attaché aux valeurs républicaines aux premières desquelles, on peut souligner la Fraternité et l’Égalité. Il n’accordait que peu d’intérêt aux individus sans scrupules qui disait-il, « entravent l’évolution de la société moderne ». Élevé au séminaire se plaisait-il à rappeler, l’Amour du prochain et le respect de toute personne restaient pour lui des vertus à préserver au-delà de tout.Son caractère lui a valu bien des déboires au cours de son parcours tant relationnel que professionnel ou politique. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme de paix, passionné, patriote engagé, attaché à ses convictions et ouvert à toutes discussions, fussent-elles contradictoires. Nous présentons à sa famille ainsi qu’à ses proches, nos condoléances les plus attristées.Mon Très Cher Frère, Que ton âme repose en paix et que ton esprit trouve la sérénité à l’Orient éternel.

HOMMAGE DE PATRICE AIME CESAIRE MIAKASSISSA A MARC MAPINGOU

Adieu Marc Mapingou Mitoumbi.

Un coup de tonnerre a retenti dans un ciel serein, un baobab est tombé sur la place de Paris.

Combattant de la liberté et de l’indépendance de notre chère patrie le Congo-Brazzaville, vous avez tiré votre révérence.

Écrire sur vous mon cher compatriote en ces circonstances est un exercice périlleux, car je ne suis pas de ceux qui vous ont côtoyé de près ou vécu votre intimité. Vous fûtes l’ami de mon ami, et c’est ainsi que nous avions des nouvelles les uns, les autres.

Nous vous pleurons tous à cause du vide que vous laissez.

Je présente mes sincères condoléances à toute la famille Mapingou.

Aux grands hommes, la patrie reconnaissante.

Reposez en paix.

