COVID-19 : un rapport secret chinois n’exclut pas un conflit armé avec les USA

Le rapport a été établi par un Chinois think-tank affilié au ministère de la Sécurité d’Etat et vient pendant les tensions entre Washington et accrues de Beijing. Les Etats-Unis ont accusé la Chine de supprimer des informations clés sur l’épidémie de coronavirus, alors que la Chine a accusé l’armée américaine pour ses origines.

*******************************************************************************

Exclusif: un rapport chinois interne avertit Pékin face à une réaction mondiale similaire à celle de Tiananmen sur le virus

BEIJING (Reuters) – Un rapport interne chinois avertit que Pékin fait face à une vague croissante d’hostilité à la suite de l’épidémie de coronavirus qui pourrait faire basculer les relations avec les États-Unis dans une confrontation, ont déclaré à Reuters des personnes proches du journal.

Le rapport, présenté au début du mois dernier par le ministère de la Sécurité d’État aux principaux dirigeants de Pékin, y compris le président Xi Jinping, a conclu que le sentiment mondial anti-Chine est à son plus haut niveau depuis la répression de 1989 sur la place Tiananmen, ont indiqué les sources.

En conséquence, Pékin fait face à une vague de sentiments anti-Chine dirigée par les États-Unis au lendemain de la pandémie et doit être préparé dans le pire des cas pour une confrontation armée entre les deux puissances mondiales, selon des personnes proches du rapport, qui a refusé d’être identifié étant donné la sensibilité de la question.

Le rapport a été rédigé par les Instituts chinois des relations internationales contemporaines (CICIR), un groupe de réflexion affilié au ministère de la Sécurité d’État, le principal organisme chinois de renseignement. […]

Le CICIR, un groupe de réflexion influent qui, jusqu’en 1980, faisait partie du ministère de la Sécurité d’État et conseille le gouvernement chinois sur la politique étrangère et de sécurité, n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Reuters n’a pas pu déterminer dans quelle mesure l’évaluation rigoureuse décrite dans le document reflète les positions détenues par les chefs d’État chinois et dans quelle mesure, le cas échéant, cela influencerait la politique. Mais la présentation du rapport montre à quel point Pékin prend au sérieux la menace d’un contrecoup de construction qui pourrait menacer ce que la Chine considère comme ses investissements stratégiques à l’étranger et sa vision de sa position en matière de sécurité.

[…]

RÉPERCUSSIONS

Le rapport décrit à Reuters a averti que le sentiment anti-chinois suscité par le coronavirus pourrait alimenter la résistance aux projets d’investissement dans les infrastructures de la ceinture et de la route en Chine, et que Washington pourrait intensifier le soutien financier et militaire aux alliés régionaux, rendant la situation sécuritaire en Asie plus volatile. Lire l’intégralité de l’article…

Source : Reuters.com