DÉCÈS DE MARC MAPINGOU : LA FAMILLE MET UNE CAGNOTTE EN LIGNE POUR LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Ses frères et soeurs, Jean Mathieu MAPINGOU, Nicole MAPINGOU, Anne-Marie MAPINGOU, son oncle François MOULIKOU, ont le regret d’annoncer aux amis et connaissances le décès de leur frère et neveu, Marc MAPINGOU MITOUMBI, survenu le mardi 05 mai 2020 à NEUILLY SUR SEINE.

Notre famille à été touchée par les nombreux messages de sympathie et les condoléances adressées en sa mémoire.

Compte tenu du contexte de la pandémie et des restrictions y afférentes, la famille à pris l’initiative d’organiser une collecte dans le cadre de cette douloureuse épreuve.

Toute contribution sera utile pour accomplir les diligences qu’exige le deuil qui frappe notre famille. Vous remerciant à l’avance de votre soutien.

Une prière, une pensée pour MARC.

Le programme des obsèques sera communiqué dans les tout prochains jours.

La Famille MAPINGOU.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

Nicole MAPINGOU : 06 27 75 65 74

Marcel ABIGNA : 06 37 57 00 32

MOULIKOU François : 06 62 53 39 27

Anne-Marie MAPINGOU : 06 12 27 30 44

Jean-Mathieu MAPINGOU : 07 60 70 72 95

Jean Guy KIMBEMBE : 07 58 25 75 79

Roger MVOULA : 06 67 19 46 34

