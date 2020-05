ORAISON FUNÈBRE DE MARC MAPINGOU PRONONCÉE PAR MAGLOIRE NDOMBA, LE 16 MAI 2020 A NEUILLY SUR SEINE

Hommage de la famille et des amis à Marc Mapingou 🙏🏾 Une grande bibliothèque et un monument seront érigés à Zanaga en l'honneur de Marc Mapingou. Posted by Vox Congo on Saturday, May 16, 2020

Mon bien aimé Marc,

Nous voici donc rassemblés. Rassemblés dans la douleur, par la douleur et pour l’espoir. Nous voici rassemblés, ici à Neuilly-sur-Seine, ta ville française préférée et où tu avais si bien fait d’assurer un agréable long séjour à ton père, Basile Mapingou en 2001. Ici, en France, où ce père de quinze enfants avait pu alors expliquer à des Congolais de divers horizons ce que rassembler voulait dire, lui qui fut député à l’Assemblée Nationale, au lendemain de la proclamation de la République du Congo en 1958.

Nous souffrons d’une douleur insondable depuis que tu nous as quittés le 5 mai 2020. Malgré nos prières, ici en France et ailleurs, pour le catholique que tu étais et que tu es. Dieu seul sait pourquoi il t’a rappelé. Il te donne et te donnera tout son amour, nous le croyons. Cet amour divin dont tu avais appris le sens profond depuis ta tendre enfance et ton adolescence à Zanaga, la ville natale où tu naquis le 23 juillet 1957. C’était lorsque ta Tante Suzanne chantait pour toi ce refrain que ton frère cadet Jean-Mathieu entendait à tes côtés. Ce refrain que ce dernier peut encore chanter aujourd’hui pour que tu nous entendes mieux, de là où tu es.

Eh, Mfumu Nzambi kélé mboté eh,

Eh,eh, luzolo ya yandi ké séko.

[Dieu est bon, Son amour est éternel]

Mon bien cher Mitoumbi, pour t’appeler par ce nom dont Paul-Alexandre, ton frère aîné, me disait ceci : « Même s’il est fâché, quand on l’appelle par ce nom, il se calme aussitôt ». Nous sommes ici, ensemble, en famille. Il y a Lucile, ton épouse chérie, tes quatre enfants adorés : Thierry–Guillaume ; Pascale ; Marc-Aurèle, Louis-Marty. Il y a tes frères et sœurs : Jean-Mathieu ; Nicole ; Anne-Marie. Il y a aussi Paul-Alexandre Loulou, Louisette, Isabelle, Marie-Ange, Nissen, Marcella, Gertrude, Quentin, François, Igor, Jean-Guy, Arold, Alexis , Sim et bien d’autres. Et puis il y a Victor MPara et moi, Noël Magloire NDoba, tes amis et frères depuis 40 ans au moins.

Mon cher Marc, en réalité, toutes celles et tous ceux de la diaspora congolaise que tu connaissais auraient voulu venir te rendre un dernier hommage. De même que tant et tant d’autres compatriotes. Que dis-je ? Ils et elles te rendront un grand hommage le moment venu, à Paris, ville–lumière. Toi qui étais physiquement présent à plusieurs obsèques des Congolais dans la région parisienne. Toi qui prenais part à tous les débats politiques d’envergure, quels qu’en fussent les organisateurs, mais à condition que la République, la Démocratie, la Patrie et la Liberté fussent les causes premières à défendre. D’ailleurs, il m’a été demandé au nom des Assises Nationales du Congo dont tu étais membre d’honneur, et au nom de certains frères empêchés de souligner que dans la lutte pour la liberté et la libération du Congo, tu as accompli ta mission d’homme libre.

Tiens ! Depuis ton départ, mon très cher Marc, il y a un phénomène que l’on devrait qualifier par ce mot que tu aimais bien : « magnifique ». Ce phénomène magnifique et qui semble inédit est l’abondance des hommages à Marc Mapingou Mitoumbi. Sur les réseaux sociaux, de la part des vieux, des jeunes, du côté du Congo ou de celui de sa diaspora, avec une dimension politique ou dans un élan humaniste, ces hommages ont un point commun : tu resteras pour une éternité dans une certaine conscience collective cet homme que Paul-Alexandre, ton frère aîné, l’homme qui te connaissait mieux, a si bien caractérisé lorsque nos prières étaient toutes portées sur ta guérison : « Marc est un homme bien, un homme de bien ». Les hommages arriveront encore et encore jusqu’au jour où tu vas reposer en paix à Zanaga.

Marc, la mémoire du fin-lettré que tu étais, a été saluée admirablement par les deux plus grands écrivains congolais vivants. Ainsi, Emmanuel Dongala a dit ceci: « Oh la la, même si on n’a pas toujours été d’accord avec lui, c’est vraiment une personnalité importante du milieu politique congolais de ces dernières années qui disparaît ». Et Alain Mabanckou s’est exprimé sur sa page Facebook en ces termes : « Mes condoléances à la famille de Marc Mapingou, un des rares esprits lucides et ouverts de la politique congolaise. Sa disparition jette un nuage sombre sur la quête de cette liberté qui anime bon nombre de Congolaises et de Congolais »

La meilleure nouvelle, sans aucun doute, sur ce registre des hommages, la voici : samedi 9 mai 2020, dans son éditorial sur Radio France Internationale, Jean-Baptiste Placca t’a rendu un vibrant hommage, soulignant ton ouverture d’esprit et ta grande générosité.

Mon bien aimé Marc, je ne prends pas la parole parce que je suis l’aîné de tous ceux et toutes celles qui sont ici rassemblés. Je le fais au nom des valeurs que nous ont transmises nos regrettés pères biologiques, Papa Basile Mapingou et le mien que tu avais pu connaître et dont tu avais gardé un secret relevant des symboles bantous sacrés. Tu le sais, comme Paul-Alexandre, le chef de la famille Mapingou, ma grande amitié avec vous deux, qui avait commencé en 1974 à Brazzaville, s’est transformée en véritable fraternité depuis ce jour de 2000, où, à Libreville, Papa Basile m’avait dit ceci : « Magloire, il faut venir me voir plus souvent. Tu dois savoir que si je meurs ici, si Paul-Alexandre et Marc n’arrivent pas tout de suite, c’est toi qui vas laver mon corps ». D’ailleurs, notre frère Célestin Isidore Djenno, qui sait cela et qui nous attendait pour l’été prochain à Libreville, est aujourd’hui l’intellectuel le plus triste du Gabon du fait de ton départ, s’il n’avait pas été celui qui nous avait initié, avec Victor, à la lecture de Cioran, tout particulièrement avec ce livre dont l’intitulé nous intriguait : Le Bréviaire des vaincus.

J’aurais voulu accomplir le devoir de te présenter, présenter l’homme que tu as été dans ce monde temporel. J’aurais voulu accomplir ce devoir en esquissant ce qu’aura été ton œuvre. Mais, le puis-je dans les trois minutes qui me restent ? Car, aujourd’hui, la règlementation de la République Française ne nous autorise que quelques minutes en tout pour ce qui aurait dû être une oraison funèbre. J’ai préféré dire l’essentiel mon cher Marc.

C’est dire combien tu nous manques, combien tu vas nous manquer, parti comme cela a été. Sans un dernier regard, sans un ultime message de ta part. Nous sommes dans l’intimité familiale, ici. Nous avons pleuré et nous pleurons. Nous nous sommes exclamés tout en nous interrogeant ainsi toutes et tous avec les mêmes mots quasiment : « Non ! Marc est décédé ? Non, ce n’est pas vrai ! ». Le déni : n’est-ce pas l’attitude la plus humaine qui soit face à la mort d’un être cher ? Mais nous n’avons plus d’autre choix que d’espérer. Et au fond, ta vie n’a-t-elle pas été une espérance, d’étape en étape ?

Prenons brièvement les grandes étapes de l’itinéraire de l’homme Marc Mapingou Mitoumbi. Deuxième des enfants de Basile Mapingou, Marc est né en 1957, à la veille des indépendances en Afrique. Une année d’avant les émeutes urbaines au Congo-Brazzaville, à travers un conflit politique qui opposait alors, d’un côté, l’UDDIA, le parti du Premier Ministre Fulbert Youlou, dont le père Mapingou était député, et de l’autre, le MSA, le parti de Jacques Opangault.

À tort, on a dit et écrit que c’était une « guerre civile » opposant le Nord au Sud, les Mbochis aux Kongos. Marc est né au cours de ces années de braise, comme fils d’un homme politique, lequel lui attribua le nom du grand-père comme post-nom : Mitoumbi. Et ce grand-père n’était autre que l’oncle d’un célèbre Résistant à la pénétration coloniale : Njoyi Mapingou. Guerrier intrépide, Njoyi Mapingou est mort au front, décapité par les troupes françaises colonialistes. Nos contemporains peuvent se rendre compte de l’existence de cette résistance dont fait part Jean Itadi sur sa page Facebook le 3 mars 2020.

L’ascendance de Marc Mapingou Mitoumbi est une aristocratie guerrière et politique. Dès lors, qui pourrait s’étonner qu’il ait consacré lui-même sa vie à la politique, mais à sa manière, après de brillantes études supérieures ? L’espérance était dans l’ADN : espérer, venger cet ancêtre, le Résistant Njoyi Mapingou ; espérer faire comme ce père et mieux que lui. Ce père, Basile Mapingou, qui favorisera son épanouissement à travers l’école.

L’école, oui, Marc l’aura connue selon la volonté du père et suivant les conseils de sa tante paternelle, Suzanne. Après sa scolarité primaire à Zanaga, Tante Suzanne le persuade d’entrer en 1969 au Petit Séminaire de Loango, près de Pointe-Noire. Il y restera jusqu’en classe de Seconde en 1975. C’est au Lycée Chaminade (devenu Lycée Drapeau rouge) que Marc obtient son baccalauréat littéraire en 1977.

1977, encore une année très politique : au mois de Mars, le Président Marien Ngouabi est assassiné dans sa résidence de l’Etat major de l’Armée Populaire Nationale. Pouvait-on alors être un jeune Congolais sans espérer jouer un rôle politique futur dans son pays, quand, comme Marc Mapingou, on était fort en thème, brillant en philosophie, comme le rappelle souvent son Professeur de l’époque, Christian Ndinga, ou comme le souligne son ancien collègue, le juriste Justin Dandila, auprès des membres de l’actuelle plateforme, appelée Assises Nationales du Congo ? Et quand, qui plus est, comme Marc, on a vécu dans l’univers de la politique dès le berceau, tout jeune Africain ne rêve-t-il pas d’un destin politique ?

Venu au monde comme une espérance, Marc avait alors nourri l’espoir de faire des études universitaires en France. Pour cela il dut d’abord obtenir une licence en sociologie à l’Université de Brazzaville. Sortir du Congo ne lui aurait pas été possible s’il n’avait pu bénéficier de quelques appuis sûrs parmi les responsables politiques proches de l’ancienne Union Générale des Élèves et Étudiants Congolais (UGEEC). Par exemple Victor Tamba-Tamba, Raymond Ndombi , Jean Itadi , Malela-Soba…

Accueilli par Mr Pierre Bas, l’ancien collègue de Papa Basile Mapingou dans le parti gaulliste, Marc se focalise sur l’essentiel : il obtient successivement un DEA en sociologie à la Sorbonne, un Diplôme du CELSA (l’Ecole de communication de l’Université Paris-1), ainsi qu’un DESS en système d’information et de communication à l’IAE de l’Université Paris-1.

Marc Mapingou Mitoumbi travaille comme salarié ponctuellement grâce aux acteurs des réseaux gaullistes, tel Steve Gentili, patron des Banques Populaires. Et quand sonne l’heure de la restauration de la démocratie pluraliste au Congo, il est l’un des premiers, à Paris, à se préparer pour aller participer à la Conférence Nationale Souveraine à Brazzaville de janvier à juin 1991. Dans ce même contexte, il est alors, à Brazzaville, parmi les premiers adhérents au parti que crée le Professeur Pascal Lissouba au sortir de la Conférence Nationale Souveraine : l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS).

Les étapes vont s’enchaîner, l’histoire s’accélérant, de 1991 à 2020. Et c’est cette longue période de 28-29 ans qui donne la biographie officielle de Marc Mapingou Mitoumbi où se distinguent les deux principaux repères par lesquels on l’identifie ici et là.

Le premier repère étant celui d’ancien « Directeur de Campagne » du candidat Pascal Lissouba à l’élection présidentielle de 1992 et le second repère étant celui de « Représentant Personnel du Général Jean- Marie Michel Moukoko ».

Il y aurait tant à dire sur ces deux rôles que Marc a joués dans l’histoire politique du Congo. On sait que dans le rôle de Directeur de campagne du Professeur Lissouba il avait marqué les esprits pour l’éternité avec une invention : le slogan de campagne « Le défi d’un continent, l’espoir d’une génération ». Une campagne menée en équipe avec l’organisation des jeunes de l’UPADS et des acteurs comme Martin Kimpo, Mubuma Sheri, Gilbert Aty et d’autres

Ce premier repère dans la biographie officielle de Marc restera pourtant un espoir déçu dans la mesure où, une fois le pouvoir conquis, Marc s’est retrouvé sans poste de responsabilités digne de son rang. À ce sujet, nous avons longtemps médité Marc et moi, sur cette parole que nous délivra le Président Lissouba en janvier 2016 : « quand j’étais revenu dans ce pays, j’ai demandé aux gens autour de moi, de lire Machiavel, mais ils se sont mis à appliquer Machiavel sur moi-même ».

Le second repère que constitue le statut de Représentant Personnel du Général Jean-Marie Michel Mokoko remonte à 2016, avec la candidature de ce dernier à l’élection présidentielle de cette même année. Il va de soi que le statut de prisonnier politique du Général impliquait des missions complexes pour Marc. Et par conséquent, l’absence de ce dernier crée un vide immense. Et voilà encore un espoir déçu. Sans aucun doute il ne s’agira pas, pour les démocrates, de laisser le vide au sujet de l’objectif que constitue la libération des détenus et des condamnés politiques.

Le Général Mokoko a récemment rendu hommage à Marc depuis sa prison, dans un message qui fera date. Par ailleurs, on devrait relever que l’entregent de Marc lui avait ouvert une porte plus grande : celle du Président Omar Bongo du Gabon.

Mon très cher Marc, tu aurais pu tant apporter à ton pays. Tu n’as pas eu la possibilité de le servir. Tes qualités que reconnaissent tous les auteurs des hommages aujourd’hui, tu les avais acquises de haute lutte. Très sûrement tu aurais voulu entendre aussi tes Frères de Lumière qui, pour certains, méditent sur ta « finitude », d’autres sur ton « incomplétude », comparable à celle du génie qu’était Mozart et d’après le titre d’un film que nous avions vu ensemble. Un de nos Très chers Frères et ami commun m’a adressé le message suivant qu’il a accompagné de trois symboles d’Acacia: « Marc était à mes yeux un ‘Immortel’ ».

Je voudrais terminer en retenant ce message qui invite à penser à l’immortalité en ce qui te concerne. Je prie, nous prions pour qu’au Congo, Maman Minzere puisse le comprendre grâce à tous tes frères et sœurs qui l’entourent là-bas. Elle le comprendra mieux très certainement, à travers ce proverbe kota que l’on peut traduire comme ceci : « La mort appartient à tout le monde ». Dans la tradition Kota, Ombamba et NGassa, les vivants gardaient les squelettes et les reliques des morts, on le sait. Mais le monde a changé, chère maman.

Ma bien aimée Lucile, mes très chers enfants, nos condoléances sont communes. Vous reverrez ou vous verrez Papa Paul-Alexandre, le chef de la famille, qui est au Congo. Vous verrez Papa Isidore, le chef de famille, au Gabon. Vous serez avec nous, les parents, les amis, ici en France, dans la paix et la solidarité. Et comme Marc citons L’Ecclésiaste : Vanité des Vanités…

Paix à ton âme, mon très cher Frère Marc, mon petit frère bien aimé.

Par Magloire NDOMBA

Diffusé le 17 mai 2020, par www.congo-liberty.com