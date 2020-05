L’AFRIQUE MALADE DE SES MILITAIRES. Par Souka-Souka

TRANSITION POLITIQUE EXCLUANT SASSOU-NGUESSO.TABLE RONDE SUR LES REFORMES DE L’ARMÉE AU CONGO-BRAZZAVILLE- 15 FÉVRIER 2020.M. SOUKA-SOUKA est un colonel à la retraite , formé dans les plus grandes écoles militaires françaises. Patriote et soucieux de la déliquescence de son pays, il parle de la stratégie de la tribalisation de l'Armée , dont plus de 60% était déjà originaire de la région de la Cuvette en 1997. Le Colonel SOUKA-SOUKA propose 2 solutions qui doivent résulter d'un compromis politique :1/ LA REFONTE DE L’ARMÉE, AVEC CES SOLDATS LES PLUS MÉRITANTS ;2/ LA SUPPRESSION DE L’ARMÉE A L'IDENTIQUE DU COSTA-RICA ;Tous nos remerciements au Colonel SOUKA-SOUKA