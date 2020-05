Pour qui roule le nouveau maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba ? (1ère partie)

DIEUDONNÉ BANTSIMBA

Par Rigobert OSSEBI

Episode 1 : Enfants et Neveux sont mis de côté

Ce 22 mai 2020, Brazzaville n’a pas connu l’élection de son nouveau maire mais sa désignation autocratique, par le dictateur que Paris reconduit tous les 5 à 7 ans depuis un peu plus de quarante ans ; et ce n’est pas Monsieur François Hollande qui nous fera la petite blague de nous contredire… Il n’y a donc pas eu d’élection, aucune tractation, aucune, pour ce choix. Denis Sassou Nguesso, ledit dictateur, tyran des tropiques a tapé sur la table : « Ce sera Dieudonné Bantsimba ! »

A-t-il fait le bon choix ? Peut-être pas, nous le verrons bientôt !

Aux neveux et enfants qui pensaient jouer un rôle dans le futur de la capitale congolaise, Denis Sassou Nguesso, en bon chef d’une organisation criminelle reconnue par la Cour Suprême Fédérale du Canada grâce à Wilfrid Nguesso, en a décidé tout autrement…

L’heureux « élu » a obtenu la voix du dictateur et c’est bien entendu la seule qui compte au Congo. Denis Christel Sassou Nguesso peut retourner jouer avec ses barils de pétrole, comme les petits jouent aux billes, il ne sera jamais le successeur de son père biologique ; il ne recevra jamais la présidence des mains de son géniteur, de son vivant et encore moins en héritage, alors qu’il n’a même pas pu obtenir cette Mairie de Brazzaville. D’ailleurs son père ne l’a jamais préparé à sa succession ! Certes, il devait être de ceux qui avaient contribué au départ d’Hugues Ngouélondélé de cette dernière, mais aujourd’hui c’est encore Bouya qui triomphe… ! Et Bouya, qui le surnomme « le Zaïrois » est loin d’être son ami ! Et de le considérer comme un parent, tant dans cette famille chacun méprise l’autre… !

Jean Dominique Okemba n’est pas mieux loti. Il espérait mettre la main sur cette mairie et disposer de l’avantage d’en contrôler intimement tous les quartiers ; son fidèle lieutenant Ndenguet, longtemps y occupa un bureau, à la fin des années 80, où il veillait par un « visa de sortie » qu’aucun étranger ne quitte le pays sans autorisation du KGB congolais, la Sécurité d’Etat, de sinistre mémoire ! Pas de mairie, pas de présidence ! Brazzaville ne servira pas à la conquête d’un autre pouvoir que celui de l’occupant actuel ! La seule chose qui importe pour Denis Sassou Nguesso, c’est de terminer ses jours sur le trône dont il s’est accaparé et qu’il ne cèdera jamais à quiconque ! Pas même ce neveu qu’il a toujours endormi avec des promesses !

Le grand avantage en vérité qu’a Bouya Jean-Jacques sur tout le monde, contrairement à tous les petits enfants, Kiki compris avec Coco, et les autres neveux, c’est qu’il est le seul à accepter de mettre la main à la poche et de faire les fins de mois difficiles sur son énorme trésor de guerre personnel. Alors qui paye, commande même Denis Sassou Nguesso … !

Bouya, avec l’argent accumulé en Chine, est devenu le Grand Patron face à tous les petits dépensiers qui ne viennent pas au secours du Vieux dans les temps difficiles !

Dieudonné Bantismba était-il le candidat idéal pour le tyran ? Rien n’est moins sûr ! Certes, il a été longtemps le Directeur de Cabinet de Jean-Jacques Bouya au ministère des Grands Travaux qui s’écroulent ou qui finiront dans le fleuve comme l’université Denis Sassou Nguesso ; et au Congo, au « Jeu de la Seule Famille Nguesso » (et non « des 7 familles »), c’est toujours Bouya qui gagne : les ponts et les routes qui s’effondrent, les barrages qui finiront par se rompre, les pluies qui inondent les villes et voies de circulation, les hôpitaux inachevés et les malfaçons généralisées n’ont aucune emprise sur le personnage. De Jean-Jacques Bouya, Patron des Grands Travaux, on ignore réellement la qualification, à part sa parenté avec le tyran, pour être à la tête de pareilles fonctions et responsabilités. Force est de constater : c’est toujours Bouya qui gagne ! D’autant plus que c’est lui qui paye tout ou presque actuellement avec l’argent volé au Trésor public !

Alors Jean-Jacques Bouya ne se met-il pas, tout simplement en embuscade, pour récupérer le pouvoir au premier malaise de l’Oncle Sassou Nguesso ? Encore faudrait-il que Bantsimba reste fidèle et joue son jeu jusqu’au bout ! Et ça c’est une autre histoire !

Épisode 2 : Sassou-NGuesso alias Monsieur 8 pour sang dans les urnes, est en réalité Monsieur 25% dans les champs pétroliers !

A suivre… !

Rigobert OSSEBI

