DES MILICES D’ÉTAT AUX MILICES PRIVÉES AU CONGO (1ère partie). Par Dieudonné Antoine GANGA

Notre pays, le Congo, après une brève expérience démocratique de trois (3) ans (1960 – 1963) au cours de laquelle, trois (3) partis politiques, le Mouvement Socialiste Africain (M.S.A.) de M. Jacques Opangault, le Parti Progressiste Congolais (P.P.C.) de M. Félix Tchicaya, et l’Union pour la Démocratie et la Défense des Intérets Africains (U.D.D.I.A.) de M. l’Abbé Fulbert Youlou étaient en compétition, a basculé dans l’ère du parti unique pendant 27 ans (1964 – 1991), sous la houlette des Présidents Alphonse Massamba-Débat, Marien Ngouabi, Jacques Joachim Yhombi-Opango et Denis Sassou-Nguesso.

À l’aube des années quatre-vingt-dix (90), les bouleversements qui ont emporté les démocraties populaires de l’Europe de l’Est , la nouvelle attitude de la France à l’égard des pays africains (discours de la Baule du 20 juin1990 du Président François Mitterrand) , et le réveil des aspirations démocratiques au sein du peuple congolais, conduisent à la tenue de la Conférence Nationale Souveraine en février 1991. Celle-ci définit une période de Transition Politique au cours de laquelle, le Gouvernement a préparé la mise en place des Institutions démocratiques élues, à savoir : la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, le Sénat, le Conseil des Régions, de Districts, de Communes et d’Arrondissements.

Ce changement politique avec le passage du parti unique vers un système démocratique ne s’opère pas sans difficultés. Il se traduit, en effet, par une série de tensions et de violences entre les trois formations politiques, à savoir le Parti Congolais du Travail (P.C.T.) du président Denis Sassou – Nguesso, le Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral (M.C.D.D.I.) du Premier Ministre Bernard Kolelas, et l’Union Panafricaine pour une Démocratie Sociale (U.P.A.D.S.) du Président Pascal Lissouba, Président élu à 62% par le peuple congolais à l’issue d’une élection libre et transparente, organisée de surcroit par le gouvernement de Transition sous la houlette du Premier Ministre André Milongo, qui, tous rivalisent pour la conquête, ou pour le maintien au pouvoir. Ces tensions ont dégénéré par trois fois en conflits violents en 1993, 1997 et 1998.

L’une des grandes particularités de tous ces conflits internes congolais est l’existence des milices privées solidement armées dans chacun des principaux camps et qui se sont constituées à partir de 1992.

Ces milices qui ne sont pas nées du hasard, trouvent leurs origines ou leurs racines dans une tradition milicienne bien ancrée au Congo, née à l’époque des partis uniques, le Mouvement National de la Révolution (MNR) sous le Président Alphonse Massamba-Débat et le Parti Congolais du Travail (PCT) sous le Président Marien Ngouabi, prônant respectivement le socialisme scientifique et le marxisme-léninisme. L’on a vu alors naitre d’une part les milices de la Jeunesse du Mouvement National de la Révolution (J.M.N.R.), de l’Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise (U.J.S.C.) du P.C.T) et d’autre part, les milices populaires et ouvrières dont la mission était celle de défendre la Révolution de 1963 et ses acquis, contre l’impérialisme et ses valets locaux, les contre – révolutionnaires.

Militarisation du champ politique ou la genèse des Milices.

A/ Sous le monopartisme de 1964 à 1991.

Les milices sont des « Organisations paramilitaires constituant l’élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures ». Elles ont existé au Congo pendant toute la période monopartite durant 27 ans, plus d’un quart de siècle, de 1964 à 1991, sous les Présidents Alphonse Massamba-Débat, Marien Ngouabi, Jacques Joachim Yhombi – Opango et Denis Sassou – Nguesso.

En effet, après 1964, avec la naissance du parti unique, le Mouvement National de la Révolution (M.N.R.), arrivent de nouvelles idées et de nouvelles exigences pour les forces armées. La révolution serait menacée de l’intérieur comme de l’extérieur ; les « ennemis de la Révolution » se trouveraient partout ; elle a donc besoin d’être défendue de manière populaire par son peuple. Naît alors l’idée, peut-être non partagée par le Président Alphonse Massamba-Débat, de créer la « Défense civile » pour protéger la Révolution et imposer la dictature du prolétariat.

Naissent aussi les idées de nationaliser les écoles, de supprimer les mouvements chrétiens d’apostolat des jeunes et d’embrigader les jeunes dans la jeunesse du Mouvement National de la Révolution (J.M.N.R.), fer de lance de la Révolution, chargée de faire triompher les idéaux du marxisme – léninisme.

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du Congo, la jeunesse congolaise, en dehors de l’armée régulière, se familiarise avec les armes de guerre. Elle est alors dotée d’une véritable armée « la Défense Civile » qui dispose de ses propres officiers comme son leader le lieutenant Ange Diawara Bidié, et d’officiers des Forces Armées Congolaises, renommée Armée Nationale Populaire (APN). Par ailleurs, ces officiers et les camarades cubains exportateurs de la révolution prolétarienne assurent la formation des jeunes embrigadés.

Des slogans du genre « Seule la lutte libère », « Production-Discipline-Fusil », « Nous ne laisserons les armes que lorsque la victoire sera totale. », sont enseignéset diffusés. Aucun critère autre que le militantisme à la Jeunesse du Mouvement National de la Révolution (J.M.N.R.) n’est requis pour « intégrer les rangs.»

Chaque milicien reçoit au moins une arme de guerre qu’il détient ou garde par devers lui. Ipso facto, l’arme et les munitions deviennent sa propriété exclusive. Les bavures sont nombreuses et les victimes données pour solde de tout compte au nom de la Révolution. Ce qui entraine fatalement la fragilisation de l’Unité Nationale, de l’esprit républicain et de la paix sociale. Entre-temps, ont lieu les premiers affrontements armés entre l’Armée régulière et la Défense civile, lors du Mouvement Insurrectionnel du 31 juillet 1968 dirigé par le commandant Marien Ngouabi, et qui est présenté comme une « opération salutaire destinée à arrêter la dérive peu orthodoxe du Président Alphonse Massamba-Débat chantre non pas du socialisme scientifique mais du socialisme bantou. »

Lors de ces affrontements au camp « Biafra » à « l’Angola Libre » siège du Mouvement Populaire pour la Libération d’Angola (M.P.L.A.) à l’entrée du quartier Météo de l’arrondissement de Makélékélé, les jeunes de la Défense Civile « formés pour défendre la Révolution » tiennent la dragée haute aux militaires de l’Armée qui, à force de frustration, ne supportant plus la doublure faite par la Défense Civile, décident de passer à l’action et d’en finir.

Au lendemain de la réussite du Mouvement Insurrectionnel, le Commandant Marien Ngouabi dissout la Défense Civile et la Gendarmerie Nationale, puis procède à l’épuration de l’armée. Ainsi 340 officiers, sous-officiers, commissaires et inspecteurs de police ainsi que des hommes de troupe sont simplement écartés au seul motif d’insuffisance idéologique décelée sans aucune investigation, et remis purement et simplement à la disposition de la Fonction Publique.

D’autre part, en décembre 1969, le Président Marien Ngouabi crée le Parti Congolais du Travail (P.C.T.), parti d’avant-garde, unique et marxiste-léniniste. Lequel parti deviendra un Parti-État et dirigera ipso facto tous les organes de l’État. Sa nouvelle culture est le reflet de la traduction d’une mentalité de politique de violence, de feu et de sang, comme l’affirment ces slogans : « Nous devons utiliser la violence révolutionnaire contre la violence réactionnaire », « Pas de liberté aux ennemis de la liberté » et « Le pouvoir est au bout du fusil. » L’Armée Populaire Nationale (A.P.N.) dont la devise est on ne peut plus tranchante, pleine de vigilance et d’ardeur « Vaincre ou Mourir. » Le mot ou plutôt la devise de la jeunesse congolaise unifiée devient « Solidarité – Discipline – Fusil. » L’on y trouve le thème « Fusil », sans erreur. C’est donc dans cette atmosphère que le génie politique vient expliquer que la Révolution qui « a repris son élan doit être totale et pour cela, la vigilance du peuple travailleur contre les contre – révolutionnaires, doit être redoublée et réorganisée. »

Le Parti – État décide aussi de redonner les armes aux populations civiles, tout en précisant que ne peut accéder au port d’arme de guerre qu’un militant appartenant à une structure de production. C’est en sorte la Défense Civile qui renait pour constituer la milice dont les composantes sont les suivantes : la Milice Ouvrière, la Milice Estudiantine et la Milice Paysanne. Les miliciens, on les trouve partout : dans les entreprises d’État, dans les lycées, dans l’université, dans l’administration, dans les quartiers et dans les régions.

La Milice du Parti – État, avatar de la Défense Civile, est l’armée sans règles militaires réelles, même si à sa tête sont placés des officiers de l’Armée Populaire Nationale (A.P.N.) Elle répond à un seul commandement, de son Etat-major général au sein de la commission politique à l’armée. Elle appartient au parti unique, comme l’armée nationale appartient à l’État.

Investie enfin du triple rôle de police municipale, de police politique et de milice d’État, la Milice va cristalliser la légitimité de la violence urbaine et rurale. Patrouillant de jour comme de nuit, elle commettra impunément de nombreuses violations des droits de l’homme. L’on s’arroge le droit de tuer, de disposer de la vie ou de l’avenir des autres citoyens, simplement parce que l’on a le pouvoir de le faire, la force de le faire en application du principe « le pouvoir est au bout du fusil » et parfois du simple fait du Prince.

L’avènement de la Démocratie avec la tenue de la Conférence Nationale Souveraine en 1991 va dissoudre la Milice sans pour autant se préoccuper que l’on n’a pas assouvi la soif de puissance et l’attrait que l’arme de guerre a créés dans la tête d’une certaine jeunesse qui ne sait rien faire, et à qui aucun projet de société n’est proposé. Cette jeunesse qui est devenue une véritable pompe à aspirer les jeunes ruraux pour les transformer en citadins, qui ne tardent pas aussi à constituer une clientèle politique facile, une fois que tombent leurs illusions de puissance, d’insertion et de réussite sociale. Qui plus est, la Milice qui recrute large dans les milieux des jeunes désœuvrés, donne des illusions d’emploi et de formation à l’étranger en même temps que de puissance. La Milice donc dissoute, les jeunes qui en faisaient partie se trouvent à nouveau « désœuvrés » et abandonnés à eux-mêmes. Néanmoins, ils possèdent des armes et constituent le terreau fertile où les leaders politiciens véreux et assoiffés de pouvoir, privilégiant leurs intérêts au détriment de l’intérêt national, iront recruter des éléments pour former leurs milices privées. Celles-ci, contrairement à leurs aînées, la Défense Civile ou la Milice, toutes deux milices populaires, ne dépendent pas de l’État ; elles sont individuelles, particulières ou privées et ne prennent pas part aux Forces Publiques.

Destinées au départ à défendre un simple citoyen, en l’occurrence un leader politique (Frédéric Bintsamou alias Pasteur Ntoumi, Bernard Kolelas, Pascal Lissouba, Denis Sassou-Nguesso, Jacques Joachim Yhomby Opango) dont elles deviennent le bras armé plutôt que celui de leurs partis respectifs, elles s’illustreront dans l’exécution de basses besognes, comme le pillage systématique des biens d’autrui et de l’État ; elles s’illustreront aussi dans l’arrestation arbitraire et dans la séquestration dans les geôles privées que certains de leurs leaders avaient soit installées dans leurs parcelles, soit dans les parcelles ou villas des voisins qu’ils avaient réquisitionnées manu militari, comme au Far-West d’antan aux États-Unis d’Amérique.

B/ Sous l’Ère Démocratique. A SUIVRE

Par Dieudonné Antoine GANGA

Ancien Ministre des Affaires étrangères 1992

Ancien ambassadeur du Congo à Washington (USA) et à Addis Abeba (Éthiopie)

Diffusé le 18 juin 2020, par www.congo-liberty.com