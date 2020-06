Christel Sassou-NGuesso poursuivi par un Tribunal de Floride pour achat d’appartements avec des millions de dollars volés à la SNPC

Le 900 Biscayne Bay est un bâtiment de forme rectangulaire au milieu d’une rangée de tours à condos sur le front de mer de Miami (LoopNet).

Les autorités de Miami intentent un procès pour s’emparer du penthouse du ministre congolais de 3 millions de dollars à Biscayne Bay | Miami Herald

Après le boom et l’effondrement de l’immobilier à Miami il y a une décennie, l’un des nombreux acheteurs étrangers qui se sont précipités pour prendre un immeuble de luxe surplombant la baie de Biscayne était un député de la République du Congo.

Denis-Christel Sassou Nguesso, dont le père est président d’un pays de l’Afrique centrale, riche en pétrole depuis la fin des années 1970, a transféré des millions de dollars via un associé inconnu sur des comptes bancaires dans le sud de la Floride pour acheter le condo pour 2,8 millions de dollars dans le 900 Biscayne Bay tour, attestent les dossiers judiciaires .À la clôture de la vente, il a utilisé le nom de Denis Christelle.

Dans une affaire de confiscation civile déposée à Miami, les procureurs fédéraux disent que le fils du président a acheté l’appartement penthouse de 3500 pieds carrés avec de l’argent volé à la compagnie pétrolière nationale du Congo (SNPC), et poursuivent cette procédure judiciaire pour saisir le condo dans ce qu’ils décrivent comme une prétendue «monnaie internationale pour complicité de blanchiment. » Le condo au 900, boul. Biscayne est répertorié comme défendeur dans l’affaire civile. Nguesso et son épouse, Nathalie Bumba-Pembe, ne sont pas cités comme défendeurs et n’ont pas non plus été inculpés d’un crime.

Le «Congo condo» – le penthouse n ° 6107 – a été acheté par Nguesso en octobre 2012, mais il a transféré le titre de propriété à sa femme quatre ans plus tard pour cacher sa propriété, ont déclaré les procureurs.

L’unité de trois chambres et quatre salles de bain, située au sommet de la tour de 650 pieds au 900, boulevard Biscayne. juste en face d’un parc au bord de l’eau avec des musées d’art et de science, a été sur le marché pour 3 millions de dollars depuis l’année dernière, selon les listes immobilières locales. Un gestionnaire immobilier pour l’immeuble de Biscayne Bay, Scott Snipes, a refusé de commenter mercredi.

Nguesso n’a pas pu être joint pour commenter, et personne n’est répertorié comme son avocat sur le dossier du tribunal fédéral de Miami. Un commentaire de la République du Congo n’a pas pu être obtenu car son ambassade à Washington, DC, et les services consulaires ont été temporairement fermés depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis en mars.

En tant que fils du président congolais et cadre de la compagnie pétrolière publique, Nguesso a pu exercer son influence sur l’ensemble de l’industrie pétrolière du pays, volant des millions de dollars et sollicitant des pots-de-vin pour s’enrichir, selon le procès pour confiscation déposé par l’assistant américain. L’avocate Adrienne Rosen. Elle a décrit Nguesso, directeur adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo, comme le «gardien de la richesse pétrolière du Congo».

Selon le procès, Nguesso a « détourné des millions de dollars » de la compagnie pétrolière publique et « acheminé les fonds détournés vers des comptes au nom de ses diverses sociétés écrans » pour cacher son rôle dans l’acquisition de biens étrangers, y compris le condo de Miami.

Nguesso a transféré environ 10,3 millions de dollars sur des comptes bancaires dans le sud de la Floride ouverts par un associé, identifié comme un Gabonais de nationalité américaine, entre 2009 et 2016, selon le procès. Des millions de ces transferts ont été utilisés pour acheter non seulement le penthouse de Biscayne Bay, mais aussi pour couvrir les taxes, les frais de condo et les dépenses d’entretien.

Nguesso a également utilisé de l’argent qu’il avait volé à la compagnie pétrolière nationale du Congo pour acheter une deuxième propriété résidentielle pour 2,4 millions de dollars à Coral Gables, selon le procès. Il a acquis cette propriété au nom de sa première épouse, Danielle Ognanosso, selon la poursuite. Aucune adresse n’était indiquée dans le procès pour cet achat en 2009, mais les registres de la propriété montrent son nom en tant qu’acheteuse d’une maison de 4 200 pieds carrés avec piscine au 2715, rue Cordova.

On ne sait pas pourquoi les procureurs, qui ont été aidés par Homeland Security Investigations, n’essaient pas de saisir également ces biens. Le bureau du procureur américain a refusé de commenter.

Les acquisitions du député congolais sont intervenues des années avant que le département du Trésor ne commence à exiger des compagnies d’assurance titres qu’elles identifient les noms des personnes derrière les sociétés écrans dans les transactions immobilières en espèces à Miami et dans 11 autres villes américaines, dont New York et Los Angeles, en raison de l’afflux d’argent étranger entaché provenant de la corruption, et du détournement de fonds.

Rosen, le procureur qui a déposé la plainte, a souligné que Nguesso avait acquis une richesse bien supérieure à ses revenus en tant que cadre de la compagnie pétrolière d’État congolaise, «vivant de façon extravagante» à Miami, Los Angeles et Paris.

Lors d’une visite à Miami en janvier 2016, Nguesso a déclaré aux autorités douanières américaines qu’il gagnait 460 000 $ par an en tant que directeur adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo. et qu’il ne possédait aucun bien immobilier aux États-Unis, dit la poursuite. Mais de 2007 à 2017, le député congolais a dépensé 29 millions de dollars pour acquérir des propriétés dans la région de Miami et à Paris et offrir un «style de vie somptueux» pour lui et sa famille.

De plus, a déclaré Rosen, il a apporté environ 3,7 millions de dollars en espèces aux États-Unis entre 2011 et 2016 – «et c’est exactement ce qu’il a déclaré» aux douanes.

JAY WEAVER

Source : https://www.miamiherald.com/news/local/article243595392.html

Miami feds file lawsuit to seize Congo minister’s $3 million Biscayne Bay penthouse

After Miami’s real estate boom and bust a decade ago, one of the many foreign buyers who swooped in to snap up a luxury high-rise condo overlooking Biscayne Bay was a minister of parliament in the Republic of the Congo.

Denis-Christel Sassou Nguesso, whose father has been president of the oil-rich Central African nation since the late 1970s, transferred millions of dollars through an unknown associate to bank accounts in South Florida to buy the condo for $2.8 million in the 900 Biscayne Bay tower, court records show. At the closing of the sale, he used his alias, Denis Christelle.

In a civil forfeiture case filed in Miami, federal prosecutors say the president’s son bought the 3,500-square-foot penthouse apartment with money stolen from the Congo’s national oil company and are suing to seize the condo in what they describe as an alleged “international money laundering conspiracy.” The condo at 900 Biscayne Blvd. is listed as the defendant in the civil case. Nguesso and his wife, Nathalie Bumba-Pembe, are not named as defendants, nor have they been charged with a crime.

The “Congo condo” — penthouse unit #6107 — was purchased by Nguesso in October 2012 but he transferred the title of the property to his wife four years later to hide his ownership, prosecutors say.

The three-bedroom, four-bath unit, located at the top of the 650-foot tower at 900 Biscayne Blvd. just across from a waterfront park with art and science museums, has been on the market for $3 million since last year, according to local real estate listings. A property manager for the Biscayne Bay building, Scott Snipes, declined to comment Wednesday.

Nguesso could not be reached for comment, and no one is listed as his attorney on the case docket in Miami federal court. A comment from the Republic of the Congo could not be obtained because its embassy in Washington, D.C., and consular services have been temporarily shut down since the coronavirus pandemic struck the United States in March.

As the son of the Congo’s president and an executive with the state-owned oil company, Nguesso was able to exert his influence over the nation’s entire petroleum industry, stealing millions and soliciting bribes to enrich himself, according to the forfeiture lawsuit filed by Assistant U.S. Attorney Adrienne Rosen. She described Nguesso, deputy manager at Societe Nationale des Petrole du Congo, as the “gatekeeper to Congo’s oil wealth.”

According to the suit, Nguesso “embezzled millions of dollars from” the state-owned oil company and “funneled the misappropriated funds into accounts in the names of his various shell companies” to conceal his role in acquiring foreign property, including the Miami condo.

Nguesso transferred about $10.3 million to bank accounts in South Florida opened by an associate, identified as a Gabonese native with U.S. citizenship, between 2009 and 2016, the suit says. Millions from those transfers were used to buy not only the Biscayne Bay penthouse but also cover taxes, condo fees and maintenance expenses.

Nguesso also used money he had stolen from the Congo’s national oil company to purchase a second residential property for $2.4 million in Coral Gables, the suit says. He acquired that property in his first wife’s name, Danielle Ognanosso, according to the suit. No address was listed in the suit for that purchase in 2009, but property records show her name as the buyer of a 4,200-square-foot home with a pool at 2715 Cordova St.

It’s not clear why prosecutors, who were assisted by Homeland Security Investigations, are not trying to seize that property too. The U.S. Attorney’s Office declined to comment.

Source : https://www.miamiherald.com/news/local/article243595392.html