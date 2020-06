Congo Brazzaville : Critique de la raison politique de l’indépendance à nos jours. Par Lucien PAMBOU

Incomplétude du politique congolais et son rapport au pouvoir

La vie politique congolaise est dominée par l’incomplétude de ses acteurs politiques. D’où vient ce sentiment d’inachèvement du politique ? Pourquoi les populations congolaises ont-elles l’impression que le politique est d’abord un professionnel pour lui-même et non pour servir la société et aménager le territoire en construisant des hôpitaux, des écoles, des industries et en favorisant l’embauche des populations par les entreprises au-delà du système de recrutement en tant que fonctionnaire ?

Dans les années 60, il y a une diversité des partis politiques (UDDIA (Youlou), MSC (Opangault), PPC (Tchicaya)) auxquels a succédé le mouvement national de la révolution (Massambat-Débat), prémisses de l’existence du PCT (Ngouabi/Sassou). Avec le retour de la fausse démocratisation des années 90, c’est l’apparition d’une multiplicité de partis comme dans les années 60, avec l’UPADS (Lissouba), le MCDDI (Kolelas), le PCT (Sassou), le RDPS (Jean-Pierre Thystère Tchicaya). Tous ces partis politiques n’échappent pas à la loi d’incomplétude car ils n’arrivent pas à imprimer une vision stratégique pour le développement économique au Congo. Dans la bataille pour l’accès au pouvoir, seule compte la variable politique dont ils pensent tous être les dépositaires de référence.

La loi d’incomplétude a un caractère négatif: la valorisation à outrance du politique

L’histoire des sociétés suit des chemins divers. On ne saurait tout le temps rendre coupable le colonisateur français de nos propres malheurs, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. La colonisation n’est pas responsable de cette absence de volonté politique d’aménager le territoire congolais, non par morceaux, mais à travers une planification spécifique au sein de laquelle la rationalisation des choix financiers et budgétaires prend toute sa place. Le système politique congolais est marqué par une loi d’incomplétude qui, par définition, se caractérise par une pauvreté théorique et actionnelle car l’incomplétude ne valorise qu’un champ, celui de la politique et du mode d’accès au pouvoir. Le politique n’est pas tout le pouvoir, même si dans nos démocraties tropicales africaines nous pensons qu’il en est ainsi.

Le pouvoir, dans sa forme première, c’est la capacité donnée à n’importe quel citoyen de faire, de transformer la société par son action économique ou sociale. Peut-on entreprendre au Congo si l’on appartient pas au sérail politique ? Pourquoi certains disent-ils qu’il y a des difficultés pour entreprendre ? Quels sont les critères retenus et comment faire pour passer outre les blocages administratifs, ethnico-claniques pour avoir le pouvoir de faire ?

Malgré les dialogues, les mouvements de conciliation et la conférence nationale souveraine dans les années 90, la problématique du pouvoir n’a jamais résolu les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir de faire des citoyens. Cela tient à l’incomplétude du pouvoir politique qui réduit tout pouvoir de faire, voire d’entreprendre, à un pouvoir négatif. Paradoxalement, ce pouvoir politique apparaît aux yeux de la jeunesse comme le seul débouché économique et comme moyen d’enrichissement matériel. Le goût de la production, de la transformation sont ipso facto abandonnés par les populations congolaises et surtout par la jeunesse.

La conférence nationale, comme assemblée constituante délibérative, a été un moyen pour les Congolais de se défouler et d’utiliser ce moment délicieux du verbe comme instance d’accès à un système d’indemnisation qui donnait aux participants l’impression d’avoir accès à un gâteau financier duquel ils ont été exclus pendant longtemps. Les questions politiques furent mises en avant, même si d’autres sujets furent traités, mais on sait ce qu’il advint de ces joutes politiques : une nouvelle constitution, des élections présidentielles, des accords politiques, Lissouba/Sassou, Kolelas/Lissouba. On sait ce qu’il advint de ces accords entre 93 et 2003 : de nombreux conflits politiques qui se sont transformés en guerres civiles qui en fait n’étaient que des guerres politiques pour la conquête du pouvoir par chacun des acteurs.

L’incomplétude du pouvoir fonctionne comme un réseau clos et ouvert

Prendre corps et s’enclore. Tel est le statut du pouvoir politique au Congo. On comprend mieux pourquoi ce pays a du mal à être aménagé économiquement, même s’il y a des initiatives pour organiser l’espace économique. Que nous disent les juristes, les géopoliticiens, les sociologues ou les économistes ? Pas grand-chose car le politique laisse très peu de marge aux initiatives marginales dans le domaine entrepreneurial, ce qui laisse sur le carreau une majorité de diplômés. Le politique peut décider de créer un fonds souverain pour la jeunesse. Ce fonds souverain serait abondé par des ressources provenant des recettes liées aux exportations de pétrole, des minerais ou des produits agricoles. Il s’agit de permettre au politique de construire un nouveau dialogue économique.

Les élections présidentielles de 2021 constituent peut-être ce moyen idoine. Le problème de l’incomplétude du pouvoir est que, depuis l’indépendance, il est marqué par le syndrome substitution/répétition à la manière d’un réseau qui est à la fois ouvert et clos. Il n’y a de bon pouvoir que par délégation démocratique. Tous les politiques doivent le savoir. Je prends le risque de ne pas être compris mais mon discours est relativement simple et clair : permettre au politique de sortir de son incomplétude et de développer le Congo, au-delà des simples paroles, mais par des actes concrets.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 21 juin 2020, par www.congo-liberty.com