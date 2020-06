Les scientifiques, chercheurs et médecins ont-ils perdu toute crédibilité ?

Dr Patrice Serge Ganga-Zandzou

D’aucuns pourraient s’étonner de l’opportunité de poser une telle question dans le contexte actuel, d’autres au contraire, au regard de récents évènements, comprendront que cette interrogation présente un réel intérêt.

En effet, la pandémie internationale à la covid 19, nous a révélé de façon inattendue des singularités sur notre comportement social et notre mode de vie contemporaine. La crise socio-sanitaire que nous traversons a montré que l’être humain vit aujourd’hui dans une société pervertie, dévoyée par une consommation effrénée de produits divers et un appât du gain sans précédent. La morale a fait place au cynisme et l’éthique déontologique chère à Emmanuel Kant s’est éloignée de nos pratiques quotidiennes. La dignité humaine a été réduite au maximum, le monde s’orientant vers un voyeurisme immodéré. Tant est si bien que la vie humaine devient davantage rythmée par l’exposition médiatique dominée par la course aux buzz ou aux scoops et influencée par l’assujettissement des individus en fonction de leurs besoins sociétaux.

Pour tout arranger, certains dirigeants influents de ce monde se prêtent au jeu des médias par des provocations en tout genre, attisant le feu entre les communautés, au risque d’embraser la société.

Toutefois, nous avons été particulièrement frappés par la frénésie qui a agité le monde scientifique. Ce milieu très particulier de la recherche scientifique et médicale, en règle élitiste, a également sombré dans la dérive. Les enjeux économiques et financiers associés aux souverainetés nationales ont pris le dessus sur l’humanisme et conduit différentes équipes scientifiques vers une lutte sans merci, abrogeant tout principe de bonnes pratiques. Ainsi, dans cette course effrénée vers la découverte d’un traitement contre la covid 19, l’industrie pharmaceutique et des scientifiques ont sciemment brûlé les étapes exigées par les protocoles de recherche fondamentale. Ces chercheurs sous l’influence des firmes pharmaceutiques, avaient pour priorité d’être précurseurs dans la découverte d’un traitement efficace contre le SARS-COV 2, sous prétexte que l’urgence présidait à la rigueur scientifique. L’opinion publique a ainsi assisté avec impuissance et incompréhension, aux querelles de scientifiques, exposées au grand jour dans les médias. Cette cacophonie a très probablement décrédibilisé davantage le monde scientifique.

De plus, fait majeur, des revues scientifiques prestigieuses comme le « Lancet » et le « New England Journal of Medicine » ont participé à ce discrédit en autorisant la publication d’études tronquées, contestables et méthodologiquement critiquables au point d’en retirer leurs publications dans un second temps (1-4). Les données de ces études en défaveur de l’administration de l’hydroxychloroquine aux patients infectés à la covid 19, ont été fournies par la société américaine Surgisphère, basée à Chigaco. Ces études controversées ont conduit à des prises de décisions hasardeuses et précipitées de certaines autorités gouvernementales. L’Organisation Mondiale de la Santé aussi n’est pas restée en reste, ayant ajouté de la confusion en suspendant trop rapidement et temporairement tout essai clinique testant l’hydroxychloroquine dans différents pays. Ces voltes faces répétés de la part de journaux médicaux de référence et de l’OMS n’ont fait qu’accentuer la défiance du public vis-à-vis des chercheurs et scientifiques.

Les décideurs politiques sous l’influence de scientifiques considérés comme experts ont dû faire des choix ne reposant pas toujours sur des arguments scientifiques objectifs, quitte à se contredire ou se médire. L’inexpérience et la méconnaissance de ce virus étaient les principales justifications de ces balbutiements. Soumis aux contraintes socio-économiques, les choix de stratégies de ripostes n’ont pas toujours été judicieux. Certains pays développés comme la France, la Grande Bretagne, l’Italie, les USA et le Brésil s’en mordent encore les doigts.

En chine, pourtant point de départ de la pandémie, il est suspecté une sous-estimation du nombre réel de cas infectés et de la mortalité liée à cette infection.

Sur le continent africain, on a déploré le souhait des occidentaux d’en faire le théatre de leurs essais cliniques sans respect des règles éthiques en vigueur. N’eussent-été, les réactions violentes des populations locales, de la société civile et des réseaux sociaux, leurs vœux auraient peut-être été exhaussés. De plus, certains pays africains sont suspectés de majorer les nombres de cas déclarés infectés à la covid 19, pour pouvoir bénéficier des aides octroyées par les institutions financières internationales, permettant de faire face aux conséquences socio-économiques de cette crise sanitaire.

Les professionnels de santé ont en majorité été soutenus par l’opinion publique dans les pays en lutte contre le SARS COV 2. Mais ils ont aussi été désignés comme potentiels responsables de la circulation du virus au sein des populations. C’est là, un paradoxe humain révélant le côté sombre de l’homme. Ces professionnels ont payé un lourd tribut à cette pandémie en essayant de sauver des vies humaines.

Aussi, peut-on encore accorder une confiance aux chercheurs, scientifiques et médecins impliqués dans la recherche ?

Pour ce faire, il est indispensable de revenir à de bonnes pratiques, afin de retrouver éthique et morale dans la vie professionnelle. Il faudrait re situer la dignité humaine au centre des préoccupations et que la compétition entre pays et laboratoires de recherche s’affranchisse de l’influence des multinationales et de l’industrie pharmaceutique. Il va ainsi falloir que les chercheurs et scientifiques retrouvent un climat professionnel serein et les médecins une confraternité reposant sur le respect du serment d’Hippocrate. C’est à ce prix que la recherche médicale retrouvera ses lettres de noblesse en respectant scrupuleusement les étapes qu’exige la rigueur scientifique. L’Afrique a tout à gagner dans ces batailles contre ce type d’épidémies. Elle a déjà payé un lourd tribut dans la lutte contre le virus Ebola et s’en est fait une expérience. Malheureusement, le continent reste médicalement sous-équipé. Une prise de conscience des décideurs politiques africains doit viser à créer des pôles d’excellence, renforcer une collaboration sud-sud afin de se rapprocher des standards internationaux et rivaliser avec les centres de recherche et de soins de référence.

Nous retenons de cette crise de confiance vis-à-vis des sachants, qu’il faut une résilience. S’affranchir de l’influence et du pouvoir des multinationales est peut-être un vœu pieux, mais qu’il nous soit permis de rêver et d’espérer que de cette situation qui a bouleversé la planète, jaillira le meilleur de l’homme.

Dr Patrice Serge Ganga-Zandzou

Références

1- Mehra MR, Desai SS, Ruschitzka F, Patel AN. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. Lancet. 2020; (published online May 22.) 10.1016/S0140-6736(20)31180-6

2-Mandeep R Mehra, Frank Ruschitzka, Amit N Patel. Retraction—Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. Published Online June 4, www.thelancet.com Vol 395 June 13, 2020

3- Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, M.D., SreyRam Kuy, M.D., M.H.S.,Timothy D. Henry, Amit N. Patel, M.D. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. June 18, 2020

N Engl J Med 2020; 382:e102.

4- Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, SreyRam Kuy, Timothy D. Henry, Amit N. Patel, Retraction : Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. N Engl J Med.This letter was published on June 4, 2020, at NEJM.org.

Diffusé le 23 juin 2020, par www.congo-liberty.com