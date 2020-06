DES MILICES D’ÉTAT AUX MILICES PRIVÉES AU CONGO : Les milices sous l’ère démocratique (2 eme partie). Par Dieudonné Antoine GANGA

B/ Sous l’Ère Démocratique.

Paradoxalement, c’est pendant le mandat du Président Pascal Lissouba, Président démocratiquement élu à 62%, que l’on va assister à la naissance, à la profusion et à l’autonomisation des milices privées qui, ne répondant d’aucune idéologie voire d’aucune déontologie, vont se réclamer (question d’avoir un label politique) des différents partis politiques ayant pignon sur rue au Congo. Ainsi, les Aubevillois devenus plus tard les Zoulous et les Cocoyes se réclameront du parti du Président Pascal Lissouba, l’UPADS . Les Ninjas prêteront allégeance au Premier Ministre Bernard Kolelas, Président-Fondateur du Mouvement Congolais pour le Développement et la Démocratie Intégrale ; Les Cobras, quant à eux se recommanderont du Président Denis Sassou-Nguesso, Président du P.C.T. et des Forces Démocratiques Unies (F.D.U.). L’on parlait aussi des Aigles-Faucons et des Requins, milices respectives du Président Jacques Joachim Yhombi-Opango, Président du Rassemblement pour la Démocratie (R.D.D) ,et du Ministre Jean-Pierre Thystère-Tchicaya, alors Maire de la ville de Pointe-Noire, capitale économique du Congo et Président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Social (R.D.P.S.) dont l’on n’aurait pas les preuves plausibles et avérées de leur existence.

La première milice privée à avoir vu le jour est celle des Ninjas qui sont un rameau des « barricadiers » qui étaient créés spontanément en janvier 1992 par les jeunes de Bacongo et de Makélékélé, arrondissements au sud de Brazzaville, dans l’unique but de contrecarrer le putsch militaire qui avait failli renverser le gouvernement de Transition, formé par le Premier Ministre André Milongo élu par la Conférence Nationale Souveraine.,

C’est des cendres desdits « barricadiers » que M. Bernard Kolelas qui les aura récupérés entre temps, constituera la milice des Ninjas pour « défendre la Démocratie en péril et les libertés fondamentales » (sic). Les Ninjas s’illustreront surtout dans le conflit intervenu en 1993, suite à la contestation par les partis de l’opposition, des résultats des élections législatives anticipées de mai 1993, après la dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président Pascal Lissouba en conformité avec l’article 80 de la Constitution du 15 Mars 1992.

Ce conflit qui a frisé la guerre civile « aurait fait plus de 3.000 victimes » et a déplacé plus de 50.000 personnes. Il a opposé entre eux, des peuples cousins et frères, les Koongos et les Tékés des régions du Sud du Congo, le Pool, la Bouenza, le Niari et la Lékoumou dont les uns étaient les partisans de M. Bernard Kolelas, Chef de l’Opposition et allié du Président Denis Sassou-Nguesso au sein des Forces Démocratiques Unies (F.D.U.), et les autres, partisans du Président Pascal Lissouba, Président élu et en exercice du Congo. Une malheureuse guerre fratricide entre frères et cousins Koongos et Tékés, entre les Ninjas et les Zoulous-Cocoyes et au cours de laquelle, d’une part, les Ninjas contrôlant les accès aux quartiers sud de Brazzaville y prendront violemment à partie les partisans du Président Pascal Lissouba et de M. André Milongo, ancien premier Ministre du gouvernement de la Transition, constitué à l’issue de la Conférence Nationale Souveraine et seul leader politique sans milice, les Koongos et les Tékés des régions du Pool, de la Bouenza, du Niari et de la Lékoumou et d’autre part, les Zoulous-Cocoyes molesteront les Koongos et les Tékés de la région du Pool.

Ce conflit ouvrira par ailleurs les violences urbaines et rurales dont Bacongo et Makélékélé, les quartiers sud de Brazzaville et les régions du Pool, de la Bouenza, du Niari et de la Lékoumou seront le théâtre. À ce propos, M. Bernard Kolelas affirmera plus tard : « L’une des conséquences de ces événements, c’était l’explosion d’une flambée de haine tribale qui faisait qu’aujourd’hui, des Congolais fuyaient d’autres Congolais, alors qu’ils vivaient, jusque-là ensemble, que le voisin ou le collègue de travail qui, hier, était un ami, était tout-à-coup devenu un ennemi irréductible du simple fait qu’il n’était pas du même terroir. La haine tribale avait cristallisé les oppositions et portait à son paroxysme, la violence des affrontements. »

Ce conflit laissera en tout cas se sédimenter un climat de tension permanente et d’insécurité exacerbée par la méfiance entre les partis politiques antagonistes, qui, de ce fait, entretiennent des milices privées après avoir distribué de nombreuses armes de guerre de manière anarchique au sein de la population. Le climat d’insécurité et l’échec de l’armée nationale dans la destruction des bases de résistance des Ninjas, conduiront le Gouvernement à réorganiser la garde présidentielle. Le Président Pascal Lissouba créera alors, par décret présidentiel en juillet 1993, une nouvelle institution dénommée « Réserve Ministérielle », placée sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et où sont regroupés des civils, originaires des régions de la Bouenza, de la Lékoumou et du Niari, fiefs du Président Pascal Lissouba. Cette « réserve ministérielle » sera plus connue sous le nom d’Aubevillois et sera présentée par ailleurs par l’opposition, comme la « milice du pouvoir. » En revanche, pour le pouvoir, cette « réserve ministérielle » n’est qu’un corps d’élite intégré légitimement au sein de la police dans les formes légales requises, et rattaché au Ministère de l’Intérieur.

Bien que régulièrement recrutés dans l’armée, ces jeunes ne perdirent plus l’appellation de « milice du pouvoir. » En dépit des accords de paix de Libreville du 4 Août 1993, l’armée, appuyée par les nouveaux éléments de la « Réserve Ministérielle », mènera les 3 et 28 novembre 1993, une attaque à l’arme lourde contre l’arrondissement de Bacongo au sud de Brazzaville, aux fins d’en déloger les Ninjas d’une part, et d’y détruire la radio pirate installée aux abords du grand marché domanial « Total » par l’Opposition et dénommée « Radio Alliance. » L’on dit qu’elle aurait été financée par les Forces Démocratiques Unies (F.D.U) dont le Président Denis Sassou-Nguesso et M. Bernard Kolelas étaient respectivement Président et Vice-Président.

Le 5 décembre 1993, une autre milice dite d’autodéfense, les Zoulous, fait son apparition dans les quartiers du sud-ouest de Brazzaville, Diata, Mfilou, Moukounzi-Ngouaka où se sont réfugiés les Koongos et les Tékés originaires des régions du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou. L’objectif de ces Zoulous est de se venger des Ninjas, leurs frères et cousins Koongos de la Région du Pool. Les Ninjas et les Zoulous vont s’affronter dans ces quartiers où les populations civiles connaitront malheureusement beaucoup d’exactions (assassinats, viols, séquestrations, etc.)

Quant aux Cobras, la milice du Président Denis Sassou-Nguesso, ils verront eux aussi le jour en 1993. Constitués de jeunes originaires des régions du nord, fiefs du Président Denis Sassou-Nguesso et installés dans les quartiers Nord de Brazzaville (Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, Talangai), ils se battront contre les Zoulous, pour défendre bec et ongles aux fins de protéger leur leader, le Président Denis Sassou-Nguesso qui à les en croire, serait dans le collimateur des tenants du pouvoir prêts à l’assassiner.

Toutes ces trois milices privées (Cobras, Cocoyes-Zoulous et Ninjas) se comportant en gangs ou en associations des malfaiteurs, ont commis plusieurs exactions pendant les conflits de 1993, 1997 et 1998 au cours desquels les populations civiles (hommes, femmes, enfants et bébés) ont payé un lourd tribut surtout à Brazzaville où les maisons ont été détruites ou brûlées comme par ailleurs dans la région du Pool où même le bétail et les arbres fruitiers ont étés abattus. Tout y a été ratissé au millimètre près.

La violence a pris aussi de l’ampleur ; la brutalité et les violations des droits de la personne, commises par une milice privée étant égalées et souvent dépassées par celles d’une milice rivale.

En tout cas, les jeunes issus de ces milices privées, désœuvrés pour la plupart, et abandonnés à eux-mêmes deviendront le terreau des bandes armées qui écumeront les villes de Brazzaville, de Dolisie et de Pointe-Noire.

Par Dieudonné Antoine GANGA

Ancien Ministre des Affaires étrangères 1992

Ancien ambassadeur du Congo à Washington (USA) et à Addis Abeba (Éthiopie)

A SUIVRE ( 3e partie :L’implication des milices dans les conflits internes congolais)

Diffusé le 23 juin 2020 , par www.congo-liberty.com