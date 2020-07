DES MILICES D’ÉTAT AUX MILICES PRIVÉES AU CONGO : L’implication des milices dans les conflits internes congolais. (3e partie). Par Dieudonné Antoine GANGA

A/ Au plan politico-militaire.

Au départ, les trois conflits de 1993, 1997 et 1998, n’ont pas trouvé leur origine dans la diversité ethnique, mais plutôt dans les manœuvres politiciennes de certains hommes politiques congolais véreux dont certains ont fait de la politique une profession. En effet, et il faut le reconnaître, l’ensemble des acteurs de la vie politique congolaise paraît avoir refusé de se plier aux règles de l’art du jeu démocratique. Héritiers pour la plupart d’un système de parti unique dont ils ne se sont jamais défaits mentalement, les responsables politiques n’ont pas vraiment adopté les principes du pluralisme. À cause d’eux, il faut l’avouer, ces conflits ont eu un impact considérable dans le délabrement de l’unité nationale, dans la résurgence de quelques sentiments ethno-tribalistes et dans la décomposition du paysage politique congolais, associée à la pérennité des habitudes politiques propres à la période du marxisme-léninisme.

Au cours de ces trois conflits de 1993, 1997, 1998, les milices ont fractionné le pays et la ville de Brazzaville en zones d’influences partisanes, tribalistes et régionalistes qu’elles ont contrôlées. Ainsi Bacongo et Makélékélé, arrondissements du sud de Brazzaville, fiefs ethniques et politiques de M. Bernard Kolelas ont été sous le contrôle des Ninjas, sa milice privée. Tout le centre-ville résidentiel et administratif, ainsi que les quartiers Diata et Mfilou ont été tenus par une fraction de l’armée et par les milices Zoulous-Cocoyes soutenant le Président élu Pascal Lissouba. Enfin les arrondissements Nord de Brazzaville (Poto-Poto, Moungali, Ouenzé et Talangai), eux, ont été sous le contrôle de la milice des Cobras soutenant le Président Sassou-Nguesso.

C’est malheureusement dans cette topographie urbaine que se sont déroulés les différents affrontements. L’une des conséquences directes de cette fragmentation territoriale est qu’elle a donné libre cours au sein de chaque espace contrôlé par ces milices à un déploiement sans précédent de la violence juvénile sous diverses formes et à l’effondrement de l’autorité étatique. Les milices foulent en effet aux pieds, la première maxime de la morale cartésienne qui consiste à « obéir aux lois et coutumes de son pays. » les modus vivendi et operandi qu’ils inventent pour les besoins de leur vie invoquent plutôt d’autres facteurs. C’est une véritable culture urbaine qui repose sur la vérité de la violence dont l’efficacité à leurs yeux ne fait l’ombre d’aucun doute.

L’autorité du pouvoir politique, familial ou traditionnel ayant plus en plus de mal à s’exercer – disqualifiée par sa propension à aggraver les injustices, et à son inaptitude à sécréter le bonheur collectif – le ras-le-bol des jeunes se manifeste par un plus grand besoin de violence.

En fait, ces milices ne sont pas d’armées militantes et les miliciens ne sont pas motivés ni par un idéal ni par une croyance politiques : ils n’éprouvent pas l’impératif de respect des personnes civiles, lequel impératif préfigurerait un projet social, témoignerait de sa valeur et conditionnerait l’adhésion des populations aux objectifs de leur combat. Il leur manque les moyens nécessaires de donner une expression politique cohérente au ressentiment qu’ils éprouvent peut-être à l’endroit de la puissance étatique. En cultivant le fétichisme de la communauté originelle et en méconnaissant leurs véritables adversaires, ils en viennent à nier l’homologie de leur situation sociale, seule susceptible de fonder une conscience d’appartenance nationale.

D’autre part, l’existence de ces milices investit les miliciens d’une certaine puissance qui les fait bénéficier de l’impunité pour les méfaits ou autres crimes perpétrés, de ce que l’on appellerait une « prime au meurtre. » Qui plus est, le « pouvoir des armes et par les armes » étant la base de leur autorité, les miliciens deviennent une force politique incontournable plus importante que les partis dont ils sont les branches armées. C’est à ce titre qu’ils prennent part aux négociations avec les autorités qui les auront traités auparavant de rebelles. Les négociations entre le Gouvernement du Président Denis Sassou-Nguesso et les Forces Armées de la Résistance du Pasteur Ntumi, qui ont abouti aux accords de cessation des hostilités signés respectivement les 29 décembre 1999 à Brazzaville et 23 décembre 2017 à Kinkala, en sont la preuve on ne peut plus éloquente. La place qui revient normalement aux partis politiques dans ces négociations est désormais occupée par les miliciens qui, ipso facto, se placent dans la sphère réservée aux politiques.

L’autre conséquence est la résurgence des sentiments tribalo-ethniques. Il sied de rappeler que partout en Afrique, l’on assiste à l’exploitation par les hommes politiques du phénomène tribalo-ethnique. Ils se servent de la solidarité ethnique et de la volonté d’affirmation du groupe comme moyen de pression politique. Ils font ainsi naître le lobbying ethnique dans la gestion tant des affaires que des milices. Les leaders politiques congolais n’ont pas dérogé à la règle. En effet, c’est dans leurs fiefs politiques ou dans leurs régions qu’ils ont recruté les éléments qui ont constitué leurs milices respectives.

Les conflits qui ont eu lieu au Congo ont pris parfois des allures d’une guerre civile, parce qu’opposant d’une part, entre eux les Koongos et Tékés des régions du sud et d’autre part aux miliciens cobras issus des régions du nord. Un processus très dangereux pour l’unité nationale et pour la paix, conditions sine qua non pour la quiétude des populations et pour le développement du Congo. Quand l’on se focalise seulement sur la politique politicienne et sur les moyens de conserver le pouvoir pour le pouvoir, l’on oublie l’essentiel : le social, la lutte contre le chômage, la lutte contre l’exode rural, la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Le pays stagne ; il sombre dans la misère et dans la pauvreté. À ce propos, le Président Alphonse Massamba-Débat disait : « quand la politique empêche l’administration de tourner, le pays stagne. »

B/ Au plan économique et social.

Au plan économique, les trois conflits ont plongé le Congo dans un marasme économique sans précédent. En effet, les régions sud, ouvertes sur l’Océan Atlantique par le Chemin de fer Congo Océan, et qui contiennent près des trois-quarts de la population congolaise, représentant ainsi le potentiel agricole du pays, ont été totalement paralysées. L’agriculture, dominée par la culture de subsistance, y a été inexistante.

Dans ce climat de violence, le Congo en général et la région du Pool en particulier, ont payé un lourd tribut aux plans humains et matériels. Aucune structure administrative n’a échappé au pillage et au saccage. Toutes les petites industries locales ont été détruites et pillées, surtout lorsqu’en 1999, les forces gouvernementales menant des opérations d’envergures avec des hélicoptères de combat, reconquirent les régions sous le contrôle des milices Ninjas, Cocoyes-Zoulous et traquèrent dans le Pool le Pasteur Ntumi et ses Ninjas-Nsiloulous. Auparavant, celles-ci avaient occupé le site du barrage hydro-électrique de Moukoukoulou, privant ainsi d’électricité, la ville portuaire de Pointe-Noire, la capitale économique. Elles avaient aussi fortement délabré le système des transports, en l’occurrence le Chemin de fer Congo Océan, l’épine dorsale du pays. Ce qui a énormément freiné la relance des autres activités économiques et a fait perdre au Congo, sa fonction de pays de transit.

Comme aussi en 1998 et de 2015 à 2017, lors de la traque du Pasteur Ntumi et ses Ninjas-Nsiloulous, par les forces gouvernementales, les infrastructures administratives, sociales (santé et éducation) et les conditions de vie de la population se sont de plus en plus dégradées. Par exemple, les mouvements de populations civiles fuyant Brazzaville pour la campagne, les viols à répétition perpétrés par les miliciens des deux camps ont creusé plus largement encore le lit de la pandémie du sida de 7,7% au milieu des années 90, le nombre de séropositifs dépassant les 10%.

De leur côté, les investisseurs étrangers, surtout opérant à Brazzaville, sont partis, laissant derrière eux la désolation et la faim s’emparer des lieux et des populations. Ce qui a grossi le nombre des sans-travail et renforcé la pauvreté, la misère et l’exclusion. En tout cas, les indicateurs sociaux qui plaçaient le Congo dans le camp des pays les moins avancés, alors que certains indicateurs économiques le situaient au niveau des pays à revenus intermédiaires, se sont dégradés. Le Congo sort très exsangue de ces conflits qui ne sont point des guerres de libération contre des puissances coloniales, comme jadis au Mozambique, en Guinée-Bissau, en Namibie, en Angola, etc., mais de simples conflits fratricides pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir, « le pouvoir étant au bout du fusil. »

En ce début du XXIème siècle, notre pays, le Congo, au lieu d’être perpétuellement l’otage de ses politiciens véreux et de leurs milices, les dirigeants dignes de ce nom, donnant la priorité au Congo et à son peuple, devraient chercher à viser :

L’amélioration de la bonne gouvernance et la réalisation de la morale ;

La réduction de la dépendance vis-à-vis des aides ;

Le renforcement du partenariat au développement ;

La dissolution de toutes les milices qui rappellent les « mbulus-mbulus » d’antan.

À ce propos, une loi interdisant la création des milices serait bienvenue voire salvatrice. Ainsi quiconque l’enfreindrait, devait être poursuivi et traduit en justice. La restauration de la confiance des populations envers l’État, envers l’armée républicaine, envers la police et envers la gendarmerie, doit être l’une des priorités. Une croix doit être mise à jamais sur ces milices qu’il faut bannir ou interdire coûte que coûte dans notre beau et riche pays, le Congo. Car elles ne sont que porteuses de désolation, de meurtres, de règlements de comptes. Ce sont des aéropages de tueurs à gage, de nouveaux Barrabas, de « bimpumbulus », de terroristes, d’assassins, de bandits de grands chemins et d’hommes sans foi ni loi. Elles sont des fossoyeuses de la République, de la démocratie et de la paix ; elles sont enfin des vectrices de division, de la haine et ipso facto un grand frein au développement social et économique de notre pays le Congo que vous et moi aimons.

Dieudonné ANTOINE-GANGA

Ancien Ministre des Affaires étrangères 1992

Ancien ambassadeur du Congo à Washington (USA) et à Addis Abeba (Éthiopie)

Diffusé le 7 juillet 20120, par www.congo-liberty.com