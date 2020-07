Jean-Jacques Bouya est-il responsable de la campagne de presse contre le voleur Christel Sassou-NGuesso en Chine ?

Jean-Jacques Bouya et ses alliés chinois

Pékin et Macao carbonisent plus encore Denis Christel Sassou Nguesso

Le dernier rapport de Global Witness, daté de ce 09 juillet, qui a fait état des poursuites dont ferait l’objet Denis Christel Sassou Nguesso a été publié et traduit dans bon nombre de médias et de journaux internationaux. RFI, sous la plume de Florence Morice, en a assuré la couverture de sa publication (dans plusieurs langues, notamment en Portugais ce qui ne manquera pas de faire plaisir au Juge Carlos Alexandre qui avait enquêté sur José Veiga et le « petit ministre » Gilbert Ondongo toujours en poste au Congo) ; par contre les journaux français l’ont curieusement ignorée ; seul Sud-Ouest a rompu l’embargo de la presse papier ! Il est vrai qu’elle avait beaucoup donné dans la saisie à Bordeaux chez Dassault, du Falcon 7X dictatorial ! Nul ne sait quelle magie s’est opérée depuis dans les rédactions, pour ne plus importuner le vieux tyran … ?

Alors, que le plus sale coup provienne de Chine, personne à Oyo ou Brazzaville ne pouvait comprendre comment cela avait pu se faire… ?

D’abord, ce fut le 12 juillet 2020, trois jours après sa publication, que le très sérieux site www.macaubusiness.com appartenant à la très officielle Macau News Agency reprenait le peu reluisant rapport (pour le gang mafieux des Nguesso) produit par Global Witness.

Macao a encore moins d’indépendance que Hong Kong ! Alors, comment comprendre qu’une information aussi désobligeante pour le « pays frère et ami » qu’est le Congo puisse paraître dans pareil média ?

Et le pire pour Denis Sassou Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso, et tous les membres éminents du gang mafieux dénommé « République du Congo », cette publication n’était pas un accident ! Quelques heures s’étaient à peine écoulées que CGTN (China Global Television Network) principal média de communication chinois, reprenait, plus encore en détail, l’information du rapport déshonorant pour le gang Nguesso ; illustrée par une photo du père plutôt que celle du fils prodigue…

Tant à Oyo qu’à Brazzaville, l’émotion était grande et vive de voir le vieux tyran humilié par son principal partenaire, celui auquel il a tant et tant donné : les marchés, le pétrole, ses trésors de guerre, ses forêts, ses matières premières (or, diamants, coltan, cobalt etc), le pillage de ses fonds marins (enquête en cours) etc… Mais le pire, et cela a été vite compris en « haut lieu », était que cela ne provenait pas des habituels lanceurs d’alerte ou d’un quelconque opposant ; cela ne pouvait provenir que d’un « Congolais » au cœur et au plus haut niveau du dispositif en Chine ! Autrement dit, et c’est ce qui déchaîne la colère à Oyo, l’auteur serait Jean-Jacques Bouya, « Monsieur Chine » (« Mister China » pour les intimes) ! Qui d’autre que lui pouvait avoir « le bras suffisamment long en Chine pour obtenir pareil résultat et que l’image de « Monsieur le Dauphin » soit salie ainsi que celle de son père… ?

Si, effectivement, Jean-Jacques Bouya, est bien le responsable de cette immense campagne de dénigrement en Chine, l’affaire serait tellement grave que nul aujourd’hui ne saurait en prédire les conséquences…

L’heure des règlements de comptes familiaux ne saurait tarder à sonner… !

Rigobert Ossebi

Diffusé le 14 juillet 2020, par www.congo-liberty.com