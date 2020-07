TSATY-MABIALA DE L’UPADS AFFIRME QUE LE GÉNÉRAL MOKOKO ET OKOMBI-SALISSA NE SONT PAS DES PRISONNIERS POLITIQUES, ET LES ACCUSE D’ATTEINTE A LA SÛRETÉ DE L’ETAT

A toi le titre (envoie le d'abord par whatsApp pour correction éventuelle)Tatsy Mabiala meilleur compagnon du tyran Sassou Nguesso aboit fidèlement que "la Maison d'Arrêt de Brazzaville abrite des détenus de droit commun et non pas des prisonniers politiques". La raison, qu'il ne dément, en est : "atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat !" Mais de quel "Etat" parle-t-il ? Cet Etat mafieux "Canada Dry" qui a toutes les apparences d'un Etat, mais qui en fait n'en est pas un ! Un Etat mafieux entre les mains de la famille Corleone-Nguesso dont les méfaits sont rapportés partout dans le monde. Même Pékin et Macao reprennent les poursuites dont l'héritier du trône, "Kiki-voleur 1er" fait l'objet de la part des autorités américaines. Mais Tatsy Mabiala, le prétendu homme d'opposition et démocrate qu'il prétend être se garde bien de dénoncer les faits qui lui sont reprochés. Quoi de plus normal qu'un fils de soudard putschiste collectionne les appartements et villas de rêve, à Miami, Paris, Dubaï et Dakar comme nous le verrons bientôt. Le silence d'un Tatsy Mabiala, soutien indéfectible de cet Etat mafieux, est tout aussi coupable que la parole du Juge qui a condamné "ces détenus de droit commun". Il a été mis fin à l'esclavage, à la colonisation ; l'imposture de Denis Sassou Nguesso et de ses sbires, Tatsy Mabiala en tête, ne durera pas éternellement. Ils remplaceront bientôt les hôtes actuels ; qu'ils soient vivants ou morts !