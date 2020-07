Robert POATY-PANGOU qualifie Tsaty-Mabiala de faux opposant et critique son imposture sur l’unité nationale « introuvable ». Il affirme que le général Mokoko et Okombi ne sont pas des prisonniers politiques, mais plutôt des prisonniers personnels de leur mentor Sassou-NGuesso, et que ce n’est pas une affaire politique, mais familiale !

Diffusé le 19 juillet 2020, par www.congo-liberty.com