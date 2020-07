Les Biens Mal Acquis ont poussé le dictateur Sassou Nguesso à faire le choix de la Turquie !

Le rebelle Sassou et jean-Claude Gakosso à droite, pendant la guerre du 5 juin 1997

Rigobert OSSEBI

Le Sultan d’Oyo, Denis Sassou Nguesso, poisson pilote d’Erdogan en Afrique sub-saharienne et en Libye, s’est finalement défaussé d’un précieux atout, celui du Général Jean Marie Michel Mokoko, « son otage » : destination finale prévue depuis le 27 juillet dernier, l’Hôpital Universitaire d’Ankara en Turquie.

Dès le lendemain 28 juillet, la Voix de son Maître, dans le très officiel « Les Dépêches de Brazzaville » confirmait l’évacuation de J3M « prisonnier personnel » de l’autocrate trois fois putschiste, Denis Sassou Nguesso : « Il semble que l’ancien candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 se rendra non pas en France ou au Maroc comme cela était avancé auparavant mais probablement en Turquie. »

Cette destination exotique, sortie du chapeau « coups tordus » du Dictateur, surprenait les uns et enrageait les autres. Jean Claude Ngakosso crut bon pouvoir la justifier et dès le mercredi 29 juillet RFI s’en est fait l’écho : «Mais pour Brazzaville, il n’est pas question de l’envoyer en France. Les relations avec Paris ont été compliquées ces derniers temps, fait-on savoir dans la capitale congolaise et « on ne voudrait pas les envenimer à nouveau ». Le choix s’est donc porté sur Ankara avec qui Brazzaville entretient une coopération étroite.» En fait, Jean Claude Ngakosso aurait dit « difficiles actuellement ». Les spécialistes en décryptage du langage diplomatique apprécieront ! Mais l’important, dans ce choix de la Turquie, c’est qu’il officialise le tournant pris à Oyo, plus qu’à Brazzaville, de favoriser l’axe Ankara/Istanbul bien plus que celui de Paris.

La véritable raison n’a rien à voir avec les pressions exercées par la France pour l’évacuation de Jean Marie Michel Mokoko « prisonnier personnel » de l’autocrate Denis Sassou Nguesso. Derrière les piteuses gesticulations diplomatiques de Ngakosso Jean-Claude, ex-assimilé-Cobra du Sultan de la Cuvette, la réalité est toute autre !

C’est l’affaire des BMA, relayée depuis quelques semaines par Washington, via Miami, qui a instillé son poison mortel dans les relations franco-congolaises. D’un côté, le tyran-kleptocrate pour se justifier assénait sans répit : « je leur ai tout donné » (entendait-il aux relais françafricains !?!?). De l’autre, force était de constater que « tout lui avait été pardonné » du Cardinal assassiné, en passant par le DC 10 d’UTA, les 400.000 morts dans sa reconquête du pouvoir etc., etc.. !

En fait, la pression des éléments accumulés, depuis la bonne décennie que l’enquête française a démarré, est devenue insoutenable. Attisée par les échanges des ONG et des lanceurs d’alertes internationaux, le cocktail des vols, détournements et des trains de vie fastueux des Edgar, Kiki et autres membres du clan des Nguesso, est devenu explosif et absolument incontrôlable. Une coalition internationale d’enquêteurs a fini par se mettre en place. Partout où les Nguesso passent, les clignotants virent au rouge vif ; les services de police traquent leurs achats, leurs relais et investissements. C’est ce que Denis Sassou Nguesso, et son valet ex-cobra en chemise blanche, reprochent à la France : de n’avoir su, ou pu, les protéger dans leurs dérives !

Il y a peu, à Levallois, proche banlieue parisienne, dans un box secret loué à un neveu très proche du tyran, les enquêteurs bien renseignés ont fait une perquisition très fructueuse et révélatrice d’importants trafics du Gang Nguesso ; une véritable caverne d’Ali Baba !

L’accélération du rapprochement avec la Turquie est directement liée à l’impressionnant étau qui se resserre autour des Nguesso : enfants, neveux, petits-enfants, petits-neveux ! Tous, à la chute de l’empire, devront justifier la provenance de leurs biens et TOUS pourraient comparaitre devant les tribunaux partout dans le monde ; n’oublions pas la condamnation de Wilfrid Nguesso devant la Cour Suprême du Canada, en 2016, en partie en raison de son appartenance à une « organisation criminelle » ! Jurisprudence (internationale) oblige, cela vaudra pour tous, y compris pour les grands complices, non-membres de la famille !!!

Il a donc été décidé de tourner le dos à tous les Etats et Organisations démocratiques de l’Occident et de favoriser la création d’un vaste espace sous influence de la Chine et de la Turquie, loin des interférences de la France, de l’Europe et des Etats nord-américains. Il y a quelques jours la Guinée Equatoriale inaugurait une ambassade de Turquie sur son territoire. Tous les nombreux Chefs d’Etat africains qui sont allés s’abreuver au lait et miel d’Oyo suivront. Denis Sassou Nguesso, formé jadis par la Stasi, ne leur laissera pas le choix… !

La grande délinquance d’une famille, qui est responsable du pillage du Congo depuis une quarantaine d’années, conduira-t-elle l’Afrique toute entière dans les mailles des filets chinois et turcs ? Déjà, l’affaire de l’usine secrète de Tchissanga , révélée la semaine dernière, par Congo-Liberty, fait grand bruit dans les chancelleries. L’image d’un Sassou Nguesso (et de ses valets) défenseur de l’écologie, au travers du « Fonds Bleu » est ruinée à jamais. Avec la déportation médicale, en Turquie, du Général Jean Marie Michel Mokoko, le peu de crédibilité dont disposait le dictateur ne saurait résister plus longtemps… !

Diffusé le 31 juillet 2020, par www.congo-liberty.com