Jean-Marie Michel Mokoko : Évacuation sanitaire ou kidnapping politique ?

S’il ne s’agit pas d’un kidnapping politique en bonne et due forme, déguisé en évacuation médicale, les conditions controversées et peu transparentes du voyage vers la Turquie du Général Jean-Marie Michel Mokoko, leader naturel de l’opposition, y ressemblent beaucoup, et pour cause !

Après plus d’un mois d’agonie, et soumis aux caprices du dictateur Denis Sassou Nguesso, le plus célèbre prisonnier politique congolais, Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidentielle de 2016, est arrivé le jeudi 30 Juillet à Ankara, en Turquie, pour y recevoir des soins appropriés, ont annoncé ses avocats et sa famille. D’abord annoncé pour le 27, le voyage n’a cependant pu avoir lieu que le 30 juillet, avec des rebondissements qui interpellent tout observateur de la scène politique congolaise. En l’occurrence, le débarquement au tout dernier moment et pour des raisons encore inconnues du médecin personnel qui devait accompagner le général prisonnier reste sans explication logique, entendu qu’il avait obtenu toutes les autorisations d’usage pour accompagner son malade.

Incarcéré dans la très insalubre et triste maison d’arrêt de Brazzaville (une lugubre bâtisse datant de l’époque coloniale), depuis plus de quatre années, sans possibilité de voir régulièrement la lumière du jour, le général Jean-Marie Michel Mokoko, 73 ans, ancien chef d’état-major des forces armées congolaises, a vu sa santé se détériorer très rapidement au début du mois de Juillet. L’admission dans ce centre hospitalier n’a cependant pas apporté de changements significatifs à la santé de l’opposant congolais, au contraire. Et entre spéculations et intox, l’opinion congolaise ne savait plus à quoi s’en tenir.

Un accès paludéen combiné à l’hypertension artérielle, selon son médecin personnel, serait la cause de la maladie. Ceci a fini par inquiéter sa famille et les organisations de la société civile congolaise, qui ont fait un battage médiatique pour que le gouvernement de Brazzaville pense à une évacuation sanitaire de son encombrant prisonnier vers un pays mieux nanti en infrastructures et services médicaux.

Tout semble indiquer qu’il y a eu des négociations par représentants interposés entre le prisonnier politique Mokoko et son bourreau, et surtout que, malgré son affaiblissement physique, Jean-Marie Michel Mokoko a pu trouver assez de ressources morales et psychologiques pour continuer de refuser de reconnaitre la victoire du président de fait, monsieur Denis Sassou Nguesso aux élections de 2016. Le contenu complet de ce deal n’a pas été rendu public par les autorités gouvernementales de fait, mais l’on sait au moins avec certitude que la famille du général Mokoko a été reçue par monsieur Sassou, pour s’entendre annoncer qu’il avait accepté leur demande de voir leur parent aller se faire soigner à l’étranger. Et la Turquie est la destination de ce voyage à très hauts risques pour cet homme certes digne, mais seul dans le sort qui l’attend au bout de ce voyage vers l’inconnu, quel qu’en soit le résultat final… Jusque-là, on pourrait dire, rien de troublant dans un pays dirigé par une autocratie quasiment médiévale, où tout passe par l’omniprésent et omnipotent président et chef de l’état de fait.

Cependant le choix de la Turquie ne nous semble pas anodin. La Turquie vit en effet sous un régime autocratique est de plus en plus un pays autocritique depuis l’arrivée de monsieur Erdogan au pouvoir. L’opposition parlementaire du pays se plaint du reste des méthodes antidémocratiques autocratiques du gouvernement de monsieur Erdogan. Il se trouve que ce régime est devenu depuis quelque temps un allié du régime sévissant chez nous, à Brazzaville, qui a du reste acheté récemment du matériel militaire pour plusieurs millions d’Euros. D’autre part, et en termes de géopolitique africaine, voire mondiale, la Turquie ne cache plus son soutien à l’une des factions du bourbier libyen. Son aviation et des mercenaires djihadistes ramenés de Syrie par le gouvernement d’Ankara sont en action en Libye, en soutien au gouvernement basé à Tripoli. Or, il sied de rappeler que le dictateur congolais avait pu se faire nommer haut représentant de l’Union Africaine dans le dossier libyen, et Sassou, « bombardé » président de la Commission de l’Union Africaine pour la Libye, mais se trouve depuis lors littéralement ignoré par les puissances occidentales et la Russie dans ce dossier inextricable. Faute de mieux, qui sait si notre dictateur national ne nourrit pas le rêve de se coller à Erdogan pour pouvoir finalement s’asseoir sur la table des grands le moment venu… Or, dans ce dossier libyen, la Turquie se trouve dans le camp opposé à la position de la France, l’ancien et maintenant peu sûr allié françafricain du dictateur congolais. Et monsieur Sassou qui sait très bien que Paris et Ankara ne filent pas du bon coton, semble avoir profité de cet état de fait pour négocier un accord avec la Turquie, pour y envoyer se faire soigner le général Mokoko, de fait son prisonnier “personnel”, comme il se dit du reste à Brazzaville.

En l’absence de toute transparence dans ce dossier polémique, les rumeurs les plus alarmistes tiennent lieu de bulletin d’information sur la situation du général. Certaines de ces rumeurs affirment par exemple que les médecins turcs accompagnant l’opposant congolais auraient reçu mission de l’éliminer au cours du voyage vers la Turquie, en prétextant que le patient aurait succombé à la crise de paludisme doublée d’une crise d’hypertension dont il souffrait bien avant même son incarcération. Fantaisistes sans doute, et faute d’une meilleure maitrise de l’information sur cette saga Mokoko versus Sassou, ces spéculations ont comme conséquence immédiate une situation de pessimisme au sein de nombreux secteurs de l’opinion congolaise. Mais il y a aussi des optimistes qui encouragent les Congolais de la diaspora à se mobiliser comme un seul homme, pour mettre la pression sur la Turquie. Les communautés diasporiques congolaises peuvent de ce fait organiser des actions civiques devant les représentations turques dans leurs pays de résidence, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, pour interpeller le gouvernement de monsieur Erdogan afin qu’il respecte les conventions internationales sur les prisonniers d’opinion, auxquelles elle est signataire. Ajoutés aux incertitudes au sein de l’opinion nationale, puis aux atermoiements de dernière heure du régime Sassou, dont il avait résulté le report du départ de jean-Marie Michel Mokoko, les derniers développements au moment de son départ, et surtout la rumeur relative au débarquement de son médecin traitant, donnent à ce voyage vers l’incertitude un air de déportation du célèbre prisonnier politique congolais vers une autre forme d’incarcération, cette fois aux bons soins du régime turc, le nouvel allié du dictateur congolais.

Mathieu Baliele Bakima

Diffusé le 01 aout 2020, par www.congo-liberty.com