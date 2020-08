Comment le réseau de gouvernance libanais éclaire un peu les réseaux dans les pays africains francophones et Congo-Brazzaville. Par Lucien Pambou

Le Liban a toujours été considéré comme la Suisse du Moyen-Orient car la vie sociale et politique était perçue comme douce après l’indépendance en 1920, mais très vite, ce pays du levant au sein duquel la France a exercé une influence historique, ce qui justifie la visite du jeudi 6 août du Président Macron. Le Président Macron rencontre la classe politique libanaise engoncée dans un réseau communautaire pour la gouvernance du pays. Le réseau est ici un outil intéressant pour expliquer pourquoi et comment la corruption et les comportements inacceptables sont au cœur de l’existence du Liban actuel traversé par les contradictions communautaires pour la mise en place des réformes exigées par le Fonds monétaire et la Banque mondiale avant de recevoir l’aide financière nécessaire.

Le réseau politique libanais est formé de dix-huit communautés qui se partagent le pouvoir depuis les années 1920 et, à partir des années 70, la division réseautale de la gouvernance entre les Musulmans pro-Hezbollah et les Maronites proches de l’Église catholique a accéléré le collapsus, c’est à dire l’effondrement de l’État libanais. Le Liban est essentiellement un pays de services mais qui est très vite devenu un enjeu de politique internationale entre Israël et le Hezbollah du dirigeant chiite Masrallah. Avec la guerre actuelle en Syrie ,un million de Syriens ont trouvé refuge au Liban, ce qui complique la gestion du pays, mais accélère les rapports réseautaux entre le Liban et le régime de Bachar Al Assad, chiite alaouite.

L’exemple du Liban est intéressant pour expliquer le fonctionnement d’un réseau politique qui est structuré autour d’un partage de pouvoir entre plusieurs communautés tribales et ceci avec l’accord plus ou moins tacite des organisations internationales et des États puissants comme les États-Unis, la Russie ou la France. Nous sommes au cœur de l’hypocrisie de la gouvernance politique à partir d’un réseau, accepté et décrié par tous en même temps. La communauté internationale explique l’incapacité du Liban à entreprendre les réformes au plan économique, à lutter contre la corruption et à garantir la stabilité des institutions aux motifs que la vie politique libanaise est structurée réseautalement par les communautés tribalo-religieuses qui se succèdent au pouvoir.

La conquête du pouvoir au sein de la société libanaise a été ponctuée par des guerres communautaro-religieuses qui ont entraîné l’assassinat des hommes politiques importants au Liban, comme l’ancien premier ministre Hariri. Le réseau, assez paradoxalement, ne permet pas le développement d’un pays. Certains peuvent le qualifier de mafieux car il n’arrange que les membres du clan, d’autres peuvent le définir comme nécessaire et politique car il permet d’arranger tout le monde, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l’opposition. La configuration politique d’un réseau n’est pas évidente à déchiffrer. Par facilité, on reconnaît celui qui est à la tête du réseau, mais, en fouillant un peu le réseau, on constate que c’est une constellation d’accords secrets entre les membres au pouvoir et ceux de l’opposition.

Dans la plupart des pays africains comme le Congo, le fonctionnement de la vie politique est globalement réseautal, articulé autour d’une ethnie de référence et des compositions ethniques multiples qui donnent à croire que l’unité nationale est réalisée, ce qui n’est pas vrai. Ceci est valable pour le Liban comme pour le Congo, car il existe dans l’inconscient collectif des populations, une paix civile armée prête à être déchirée par des guerres tribales ou communautaro-religieuses. Le réseau est un outil descriptif de société et de gouvernance politique qui sont en collapsus. La difficulté de la société libanaise, comme de la société congolaise, est de sortir du schéma clanico-tribal et d’inventer de nouveaux concepts de régulation de la vie politique.

Sassou-Nguesso et ses 2 pseudos opposants

Les débats sur une gouvernance de type fédéral ou décentralisé sont importants, mais peu efficaces, tant qu’ils ne dénonceront pas au grand jour l’hypocrisie des hommes politiques congolais qui préfèrent les leurs, même si ceux-ci sont incompétents professionnellement, aux autres membres de la population dont les caractéristiques professionnelles sont avérées. La crise libanaise et le mode de gouvernance politique du Liban, même si celui-ci est différent de celui du Congo, doivent être des clignotants pour refuser la gouvernance à partir d’un réseau tribalo-communautaire. Le réseau montre et explique, mais il ne détient pas la solution pour une gouvernance plus dynamique, plus décentralisée et plus fédéralistes, si on accepte que ces deux modes de régime politique deviennent les marqueurs de référence d’un Congo nouveau.



Sassou saluant sa ministre Munari le 4 août 2015 à Maya-Maya

Madame Jocelyne Lissouba et le couple Sassou pour finaliser la vente de l’hôtel particulier du 15e Paris, attribué par le pétrolier Total (mai 2010)

Il faut se calmer, ne pas se mettre du goudron et des plumes sur le visage. Le réseau est un outil qui montre, qui explique, mais qui n’a pas la solution pour la gouvernance politique d’un pays. Paradoxalement, le Liban, comme la plupart des pays africains francophones, est gouverné de façon réseautale, en s’appuyant des faits de droit (Constitution, Tribunaux, Cour suprême, élections, votes, partis politiques au sens mitterrandien du concept de démocratie). Or on sait ce que signifie la démocratie à la sauce mitterrandienne : agissez comme vous voulez, vous serez toujours soutenus par la France tant que le vernis démocratique existe dans votre gouvernance politique. Nous y sommes, c’est vrai pour le Liban hier avec la France, c’est encore vrai pour le Congo avec la France de nos jours. Le voyage du Président Macron au Liban trouve ici sa justification. Peut-être viendra-t-il un jour au Congo Brazzaville avant les élections de 2021.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 07 aout 2020, par www.congo-liberty.com