BLOODY KONGO , le nouveau roman de Dina Mahoungou

L’ogre au pouvoir depuis bientôt quarante ans, le tyran Odza Barou l’Okoué alias Denis Mathurin, réduit le bon peuple au silence et à l’assujettissement. Pour renforcer sa rente de situation, il tue. Ceux qui se rebellent de l’intérieur sont mis à l’index, leurs corps sont charriés par les crues des cours d’eau et les bassins de rétention qui rejoignent le fleuve Congo. Les gens éduqués, assaillis par l’angoisse et effarés, choisissent l’exil. Depuis lors, la peur primale de la dévoration met tous les Congolais à l’épreuve. Il s’agit ici du transparent symbolique du retour à l’animalité qui dessert le pays, dans un paroxysme de violence.

Biographie de l’auteur

Dina Mahoungou est professeur de littérature francophone, journaliste et auteur de nombreux ouvrages de poésies, nouvelles et romans.

BLOODY KONGO : Le Roman de Dina Mahoungou qui dénonce la dictature congolaise ( Entretien exclusif )

Diffusé le 08 aout 2020, par www.congo-liberty.com