Jean-Marie-Michel Mokoko: évacuation sanitaire déguisée ou énième crime de Sassou Denis?

« La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange ».

Porté par 92% des congolais et vainqueur de l’élection présidentielle de 2016, le général Mokoko est depuis quatre ans, le prisonnier politique personnel de Sassou Denis.

Condamné à vingt ans de travaux forcés par la cour des criminels de Brazzaville, n’en déplaise à Tsatsy Mabiala , le général Mokoko est bien un prisonnier politique et non de droit commun.

Depuis l’annonce de sa mystérieuse évacuation sanitaire vers la Turquie, les congolais se déchirent en deux camps diamétralement opposés. Se déchirer ainsi alors que les méthodes staliniennes d’élimination physique de Sassou Denis sont connues, c’est faire injure à l’histoire de notre pays qui jalonne de cadavres.

Comme le covid-19, Sassou Denis est le cluster, le foyer, l’épicentre de tous les crimes et assassinats qui endeuillent le Congo depuis quarante ans!

Qui aujourd’hui, excepté Sassou Denis, est capable de dire où se trouve le président Alphonse Massamba Débat, porté disparu depuis quarante trois ans?

Lors de la conférence nationale souveraine, le médecin-légiste, ledocteur NKOUKA Mbemba, s’interrogeait à haute et intelligible voix « n’avoir jamais vu tout au long de sa carrière, un corps, celui de Marien Marien Ngouabi, dont la carotide venait d’être sectionnée, vidé de six(6) litres de sang, être aussi propre dans son uniforme militaire »!

Dans une vidéo, Pierre Anga, en témoignant pour l’Histoire, affirmait avec force, que consigne avait été donnée de capturer KIKADIDI vivant. Sassou Denis en avait décidé autrement en ordonnant son élimination physique. Tous les témoins gênants de l’assassinat de Marien Ngouabi ont été éliminés sur ordre de mwana Poro-Poro. S’il en existe encore, ils gardent l’omertà au nom de l’ethnie, de la région, et de la conservation du pouvoir au Nord.

Jusqu’ici, Sassou Denis avait réussi à berner le peuple. Aujourd’hui, les congolais savent, comprennent et veulent la Vérité. Avec les réseaux sociaux, les congolais n’ont plus peur et s’expriment. Exit la propagande d’Etat.

Mort ou vivant, le général Mokoko est un gros caillou dans les chaussures en peau de crocodile qu’affectionnent porter le dictateur de Brazzaville.

La voix de la France, RFI, affirme que ni sa famille biologique, ni ses avocats ne savent où se trouve le général Mokoko. Prompt à communiquer en publiant de poignantes missives lors des décès de sa maman et de son porte-parole, Marc Mapingou, le général Mokoko est subitement réduit au silence sur son sort. Bizarre, non?

A ceux qui annoncent son décès, les aficiénados du PCT répondent par les injures qui sont loin d’être des arguments. Faute de preuve de vie irréfutable(image ou photo), l’hypothèse du décès du général Mokoko devient de plus en plus crédible.

Pourquoi tout ce flou autour d’un compatriote, qui, s’il a été écavacué sanitairement en Turquie, se fait soigner avec l’argent du contribuable congolais?

Les congolais ont le droit de savoir. Chercher à savoir est loin d’être des esprits tordus. L’on s’étonne également que des tiers puissent avoir des informations qui échappent à la fois à ses avocats et à sa famille.

Ce qui se passe au Congo est ubuesque. C’est pour la première fois dans l’Histoire de l’humanité, qu’un peuple nourrit, loge, acclame les truands qui détruisent sa valeurs et le tuent.

Les congolais subissent la double peine de l’exil: intérieur et extérieur.

« Le véritable exil n’est pas d’être arraché de son pays; c’est d’y vivre et de n’y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer ». Et, chercher à comprendre, c’est commencer à désobéïr.

Le destin de notre pays est entre nos mains. Seuls les congolais libèreront le Congo du joug clanique, tribal et ethnique de Sassou Denis. Comme d’autres, nous avons peur que nous soyons devenus des moutons que le clan d’Oyo peut tondre comme bon lui semble.

Pour cela, « nous devons notre liberté à des hommes et des femmes qui ne plient pas, ne s’agenouillent pas, ne se soumettent pas ». Le général MOKOKO a tracé ce sillon.

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 11 aout 2020, par www.congo-liberty.com