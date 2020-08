Primaires de la diaspora, quelle perte de temps!

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ».

Cet avertissement d’Albert Camus n’aura pas suffi à empêcher quelques compatriotes de se retouver dans un parc public, communément appelé par les nôtres, terrain, pour lancer la campagne dite des primaires de la diaspora.

Cette planche a pour vocation de susciter un échange apaisé et constructif autour de cette démarche qui, une fois de plus contribue à la division, à la confusion, voire à la diversion en apportant du grain à moudre à la dictature de monsieur 8%, dit Sassou Denis.

En mettant en lumière un système politique qui sied à notre pays d’accueil, la France, « la primaire est une élection qui permet la désignation du candidat d’un parti politique à une élection. Les partis désignent le plus souvent leurs candidats par une désignation interne, ouverte aux seuls adhérents parfois appelée primaire fermée ».

Aussi surprenant qu’il n’y paraisse, le vocable diaspora ne désigne pas un parti politique. Et la diaspora de Paris n’est pas un parti politique.

La diaspora, selon Wikipédia, « est la dispersion d’une communauté ethnique ou d’un peuple à travers le monde. À l’origine, ce terme ne recouvrait que le phénomène de dispersion proprement dit. Aujourd’hui, par extension, il désigne aussi le résultat de la dispersion, c’est-à-dire l’ensemble des membres d’une communauté dispersée dans plusieurs pays ».

Partant de ce postulat, la diaspora de Paris a quelle légitimité et quelle autorité pour organiser des primaires à Paris pour désigner un candidat à l’élection présidentielle de 2021 qui représenterait toutes les diasporas congolaises partout où elles se trouvent?

Si l’élection présidentielle est la rencontre entre un homme ou une femme avec le peuple, vidée de sa substance et galvaudée par Sassou Denis et son parti stalinien le PCT, le moment est venu de mettre entre parenthèses cette mascarade. L’élection présidentielle est devenue depuis belle lurette une coquille vide, une source de violence inutile et non de confrontation d’idées.

Depuis quand un dictateur organise une élection présidentielle pour la perdre? Depuis quand, un dictateur, détenteur de tous les leviers, respecte la vox populi?

Nous devons réfléchir collectivement vers la mise en place d’une autre structure politique. La parodie de l’élection présidentielle ne devrait plus être l’alpha et l’oméga qui rythmeraient la vie politique de notre pays. Une autonomie régionale par exemple est une piste à explorer et à exploiter.

Concrètement, il suffisait aux partisans de l’organisation des primaires de la diaspora de se référer au chapitre 2 de la loi électorale du 24 novembre 2001 pour se rendre à l’évidence que leur initiative ressemble plus à un coup d’éclats, voire à un coup d’épée dans l’eau, ou à une diversion.

L’article 47 de ladite loi stipule clairement: « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire de la République du Congo au moment du dépôt de sa candidature depuis vingt-quatre mois, à l’exception des personnels diplomatiques ou consulaires, des personnes désignées par l’État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger et des fonctionnaires internationaux ».

Rien de plus fragile que la faculté humaine d’admettre la réalité, d’accepter sans réserves l’impérieuse prérogative du réel, écrivait le philosophe. Car la singularité du réel lui confère une force particulière, un caractère inébranlable qui s’oppose parfois aux desseins des hommes, alors incapables de s’en accommoder.

Ici, au moment où le port du masque est vivement recommandé, les masques de l’inconséquence tombent.

La fleur qui s’épanouit dans l’adversité pour chasser Sassou Denis du Congo devrait être la plus rare et la plus belle de toute. Gageons donc que celle qui s’apprête à éclore demain de cette séquence ait des allures d’olivier plutôt que des bleuets.

Olivier Mouebara

Diffusé le 18 aout 2020, par www.congo-liberty.com