La guerre de succession entre les Nguesso, dans le sultanat d’Oyo, a bien commencé…(1ere partie)

Par Rigobert OSSEBI

Plus que jamais le Congo est à l’heure ottomane.

Les Turcs ont le vent en poupe dans la terre promise des Nguesso. Notre tyran, dont la rancune est légendaire, a préféré oublier qu’ils furent de grands esclavagistes et que l’on ne pouvait être un bon Noir, qu’eunuque à Constantinople, seulement si l’on avait survécu à la castration ; un sur dix miraculeusement y parvenait… Alors, avec ces nouveaux alliés de circonstance, les juteux contrats d’armement, de construction et même l’éloignement des opposants gênants comme le Général Jean Marie Michel Mokoko, auront toujours un indicible arrière-goût…

Mais à bien y regarder tout de même, la trajectoire du chef du gang mafieux, mise à part l’édification de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption d’Oyo, ressemble beaucoup à celle d’un Sultan de l’Empire ottoman au 16ème ou 17ème siècle. Un habitant sur cinq y était un esclave (beaucoup de Blancs de l’actuelle Ukraine et des Balkans) ; comme au Congo de nos jours : des travailleurs qui restent des mois, voire des années sans percevoir de salaire, de pension pour les retraités ou de bourse pour les étudiants, pourraient aisément être considérés comme des esclaves des Nguesso ! Avec des droits de vie ou de mort pour les prisonniers personnels du Chef : Diawara, Anga, Ossebi (Bruno), Ntsourou, Makaya (Paulin), Mokoko, Okombi ! (A la Conférence Nationale, en 1991, il a été affirmé que les organes génitaux de Pierre Anga avaient été découpés, et mis dans le formol pour être remis à l’ordonnateur de son assassinat.)

La ressemblance est grande également dans la préparation de la succession de notre tyran. Tout bon sultan avait son harem et certains s’étaient assurés une belle descendance : des dizaines de rejetons ; tout comme au Congo, où l’on ne compte plus les garçons et filles qui portent le patronyme présidentiel et qui, pour certains, ont été conçus avec les propres enfants de ses toujours ministres… !

Cette pléthore d’héritiers potentiels, à Constantinople, n’était pas de tout repos pour le dauphin désigné qui devait alors faire disparaître, parfois avec l’aide du géniteur, une bonne partie de sa fratrie. Soliman le Magnifique, monarque pourtant éclairé, pour les beaux yeux de Roxelane, la favorite de son harem qu’il épousa, favorisa la succession (1566) de leur fils Selim II au détriment de tous les autres garçons qui furent éliminés à une exception près. Un peu plus tard, en 1595, Mehmed III, en accédant au pouvoir s’illustra en ordonnant l’exécution de 18 de ses frères et demi-frères…

C’est sûrement ce scénario qui prévaudra tôt ou tard au Congo des Nguesso. Il y a cinq ou six ans, cette référence historique avait été présentée à l’un des neveux. Elle avait circulé dans la famille. Quelques jours après, la réponse revint à la source, avec la confirmation que ce sera bien ainsi que la succession de Denis 1er se règlera à sa disparition : « le successeur » ne s’encombrera pas d’une concurrence inutile !

La solution radicale et définitive a déjà été reconnue incontournable !

Edgar Nguesso, Conseiller Spécial à la place de Jean-Dominique Okemba, en pôle position (2e partie)… A suivre

Diffusé le 20 août 2020, par www.congo-liberty.com