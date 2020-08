Le président Pascal Lissouba est décédé ce 24 août 2020 en France

Le président congolais Pascal Lissouba élu démocratiquement en août 1992 ,et renversé en octobre 1997 par le Pétrolier français Total (ex ELF) et la complicité du président Jacques Chirac, par le biais de Sassou-NGuesso et les Forces armées angolaises ,s’est éteint en France, ce lundi matin, à l’âge de 88 ans, selon plusieurs sources.

La Rédaction

Diffusé le 24 août 2020, par www.congo-liberty.com